Политика
Парламентская газетаПоставки санкционных продуктов в Россию сократились в 100 раз
Поставки сельскохозяйственной продукции из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, с 2013 года сократились более чем в 100 раз. Об этом говорится в докладе правительства о мерах по выполнению президентского указа о продлении санкций до конца 2020 года, сообщает «Интерфакс».
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Поставки сельхозпродукции и продовольствия в РФ из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, с 2013 года сократились более чем в 100 раз.Интерфакс08:05
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Куда испарилась «санкционка»: качество продуктов ухудшилось, ассортимент оскудел
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При помощи сенсорной панели пользователь может вызвать голосового помощника Alexa, который может помочь с покупками или указать правильный маршрут. https: / / twit https: / / twitter.com / amazonnews / status / 1176925101754740736 ter.com / amazonnews / status / 117692510175474 Раньше подобные устройства пытались выпускать и другие компании, в том числе Google и Microsoft.
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