Поставки сельхозпродукции и продовольствия в РФ из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, с 2013 года сократились более чем в 100 раз.

с чего всё началось

Поставки сельскохозяйственной продукции из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, с 2013 года сократились более чем в 100 раз. Об этом говорится в докладе правительства о мерах по выполнению президентского указа о продлении санкций до конца 2020 года, сообщает «Интерфакс».

Поставки санкционных продуктов в Россию сократились в 100 раз

Общество Шнуров в стихах отреагировал на запрет курения на балконах Лидер группы «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров стихотворением прокомментировал закон о запрете курения на балконах и лоджиях, вступающий в силу с начала октября.

Общество Медведев поручил обновить потребительскую корзину россиян Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам проработать переход на новую потребительскую корзину, говорится в перечне поручений председателя правительства.

Политика В украинской прокуратуре рассказали о деле сына Байдена Замгенпрокурора Украины Назар Холодницкий заявил, что украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.

Политика В МИД РФ предложили ответ на невыдачу виз США российским делегатам Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично заявил, что благодарен США за то, что смог получить визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

Авто Представили обновлённый пикап Nissan Titan Японская компания Nissan представила на Техасской ярмарке обновленный пикап Nissan Titan.

Хоккей Медали олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на аукционе На аукционе Ebay появился лот с медалями бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Евгения Белошейкина.

Происшествия Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели сына Основатель легендарной группы «Кино» Виктор Цой во время страшной аварии не спал за рулем, заявил 81-летний отец покойного музыканта Роберт Цой, комментируя новую версию гибели сына.

Футбол Слуцкий удивлен количеством искусственных газонов в Голландии Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в эфире FOX Sports рассказал, чем был удивлен больше всего в чемпионате Голландии.

Гаджеты Amazon снабдила свои «умные очки» голосовым помощником При помощи сенсорной панели пользователь может вызвать голосового помощника Alexa, который может помочь с покупками или указать правильный маршрут. https: / / twit https: / / twitter.com / amazonnews / status / 1176925101754740736 ter.com / amazonnews / status / 117692510175474 Раньше подобные устройства пытались выпускать и другие компании, в том числе Google и Microsoft.

Культура Совладелец «Первого канала» и СТС займется анимацией Национальная медиа группа (НМГ), владеющая долями «Первого канала», РЕН ТВ, «Пятого канала» и СТС, впервые проинвестирует проект анимационного мультсериала, сообщает РБК со ссылкой на представителя «НМГ студии».

Политика Белый дом пытался скрыть запись разговора с президентом Украины Высокопоставленные чиновники Белого дома пытались «спрятать» запись разговора президента Трампа с лидером Украины в попытке скрыть намерения президента США вынудить украинского коллегу расследовать дела конкурента-демократа, сообщают американские СМИ.

Общество Российскую учительницу уволили за старые эротические фото с мужем Педагог из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу тренера по кикбоксингу в детско-юношеском центре, когда обнаружились ее эротические фотографии, опубликованные в соцсетях 10 лет назад.

Политика ВС РФ отказал в реабилитации советского полковника Владимира Арцезо Арцезо был признан виновным в том, что, являясь заместителем командующего 57-й армией по бронетанковым войскам, в мае 1942 года сдался в плен и на допросе выдал немецкому военному командованию секретные сведения о бронетанковых войсках Красной Армии.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Шоу-бизнес Принцесса Беатрис официально объявила о помолвке На сайте Букингемского дворца появилось следующее сообщение: «Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци».

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Общество ГИБДД отказалась от фото нарушений из приложения «Помощник Москвы» С помощью приложения граждане отсылают снимки нарушений стоянки в Московскую административную дорожную инспекцию или ГИБДД.

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.

Хоккей ЦСКА одержал победу над «Торпедо» в матче КХЛ Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Здоровье Медики посоветовали отказаться от приема анальгетиков по утрам Ученый отметил, что, например, таблетки для снижения артериального давления лучше всего пить перед сном, потому что это позволит избежать утреннего пика давления и сердечного приступа.

Авто Стартовало производство новых автобусов для Подмосковья ЛиАЗ запустил производство новых автобусов к концу 2020 года.

Армия и оружие Командир авиабазы «Хмеймим» выявил бесполезность С-400 в Сирии Следует уточнить, что до этого считалось, что российские С-400, находящиеся на территории Сирии, имеют дальность до 380 километров, что позволяет охватывать около 90% территории арабской республики, однако, при эффективной дальности поражения в 250 километров, российские С-400 едва защищают сирийскую столицу.

Политика Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.

Шоу-бизнес Внук рэпера Снуп Догга прожил всего десять дней и умер на руках отца Малыш Кай прожил всего десять дней и умер в больнице. 25-летний сын музыканта Корд Бродус рассказал о трагедии в блоге.