Экономика
Lenta.ruПоставки санкционных продуктов в Россию сократились в сто раз
Поставки продуктов в Россию из стран, которые попали под продовольственное эмбарго, сократились в сто раз с 2013 года. Такие данные приведены в докладе правительства президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом.
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Поставки сельхозпродукции и продовольствия в РФ из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, с 2013 года сократились более чем в 100 раз.Интерфакс08:05
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