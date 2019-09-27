Поставки сельхозпродукции и продовольствия в РФ из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, с 2013 года сократились более чем в 100 раз.

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Поставки продуктов в Россию из стран, которые попали под продовольственное эмбарго, сократились в сто раз с 2013 года. Такие данные приведены в докладе правительства президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом.

Поставки санкционных продуктов в Россию сократились в сто раз

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