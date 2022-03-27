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Поставки товаров из Сербии в РФ могут приостановить из-за санкционного кризиса

Поставки товаров из Сербии в РФ потенциально могут быть приостановлены из-за политической ситуации и санкционного кризиса, заявил РИА Новости помощник директора Хозяйственной (Торгово-промышленной, ТПП) палаты Сербии Боян Станич.
РИА Новости
По данным ТПП Сербии общий объем экспорта в РФ в 2021 году в размере 840,3 миллиона евро был на 5% больше объема 2020 года, который составил 800,2 миллиона.
РИА Новости
Основная группа товаров – свежие фрукты и сухофрукты, прежде всего, яблоки и клубника.
РИА Новости
Более того, значительными по объемам поставок из продукции других сфер являются лекарства, упаковочная продукция, картон, автомобильные покрышки, лекарства и текстильная продукция.
Московский Комсомолец

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Поставки товаров из Сербии в Россию могут приостановить из-за политической ситуации
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