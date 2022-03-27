Говорит МоскваПоставки товаров из Сербии в РФ могут приостановить из-за санкционного кризисаПоставки товаров из Сербии в РФ потенциально могут быть приостановлены из-за политической ситуации и санкционного кризиса, заявил РИА Новости помощник директора Хозяйственной (Торгово-промышленной, ТПП) палаты Сербии Боян Станич.РИА НовостиПо данным ТПП Сербии общий объем экспорта в РФ в 2021 году в размере 840,3 миллиона евро был на 5% больше объема 2020 года, который составил 800,2 миллиона.РИА НовостиОсновная группа товаров – свежие фрукты и сухофрукты, прежде всего, яблоки и клубника.РИА НовостиБолее того, значительными по объемам поставок из продукции других сфер являются лекарства, упаковочная продукция, картон, автомобильные покрышки, лекарства и текстильная продукция.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuRT на русскомАфиша DailyПодробнее о событииПоставки товаров из Сербии в Россию могут приостановить из-за политической ситуацииМосква 24вчера в 01:55Поставки товаров из Сербии в РФ могут приостановить из-за санкционного кризисаГоворит Москвавчера в 02:38Власти Сербии могут приостановить поставки товаров в Россию из-за украинского кризисаОреанда-Новостивчера в 02:30Сербия может приостановить экспорт товаров в Россию из-за санкций ЕСNews.ruвчера в 02:11Сербия заявила о возможном прекращении товарных поставок в РоссиюМосковский Комсомолецвчера в 02:00Экспорт товаров из Сербии в Россию может пострадать из-за санкций ЗападаSmotrim.ruвчера в 02:48В Сербии заявили о возможных проблемах в поставке товаров в Россию из-за политики ЕСRT на русскомвчера в 01:42Показать ещёОценить109Поделиться