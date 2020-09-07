Вакцина от коронавируса появится в регионах РФ на следующей неделе
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Как сообщали «Кубанские новости», первую российскую вакцину от коронавируса, разработанную в Центре имени Гамалеи, зарегистрировали 11 августа. Среди добровольцев, которые проверили ее на себе, была дочь главы государства Владимира Путина.В источнике
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