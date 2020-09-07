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Кубанские новости
Кубанские новости

Вакцина от коронавируса появится в регионах РФ на следующей неделе

Как сообщали «Кубанские новости», первую российскую вакцину от коронавируса, разработанную в Центре имени Гамалеи, зарегистрировали 11 августа. Среди добровольцев, которые проверили ее на себе, была дочь главы государства Владимира Путина.В источнике
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РБК

Первые поставки вакцины от коронавируса начнутся на следующей неделе

РБК09:26
Москва 24

Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на будущей неделе

Москва 2408:03
RT на русском

Мурашко рассказал о новой стадии вакцинации добровольцев от COVID-19

RT на русском08:19
ТАСС

Первые поставки вакцины от коронавируса в регионы начнутся на следующей неделе

ТАСС08:16
Известия

Мурашко назвал сроки начала пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса

Известия08:15
РИА Новости

Поставки вакцины от коронавируса начнутся на следующей неделе

РИА Новости08:11
Российская газета

Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Российская газета08:33

Военным России за пару часов удалось обнаружить самую скрытную АПЛ США

Действия разведывательной и противолодочной авиации позволили обнаружить американскую подводную лодку за несколько часов при подходе к российским границам, хотя о самом факте присутствия субмарины в этом районе раньше не сообщалось.
Военное дело07:42
16

В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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Отказавшаяся покидать Ухань без собаки украинка увела из семьи главу миграционной службы

Украинка Анастасия Зинченко, которая в феврале наотрез отказалась эвакуироваться из очага коронавирусной инфекции — города Ухань — без своей собаки, рассказала о своём романе с главой Госмиграционной службы Украины Максимом Соколюком.
Life.ru05:14

Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

«Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в «серой зоне», двое военнослужащих из состава Объединённых сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русскомвчера в 08:58
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Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:41
16

В МИД Сербии назвали исчерпанным конфликт из-за поста Захаровой

Конфликт вокруг высказываний официального представителя МИД России Марии Захаровой о визите президента Сербии Александра Вучича в США исчерпан, дело «закрыто» и не скажется на российско-сербских отношениях.
РБК09:35
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В Зеленограде расследуется факт оскорбления и избиения подростков

В СМИ была опубликована информация о том, что на территории Зеленограда несколько мужчин начали оскорблять группу подростков из-за нестандартного цвета волос, после чего один из агрессивно настроенных подозреваемых применил к юношам физическую силу, что закончилось для пострадавших несколькими ушибами и ссадинами.
Вести Подмосковья10:27
69

В СБУ сообщили о «новых доказательствах» причастности РФ к боям в Донбассе

Журналист Артем Бузила, которого обменяли с украинской стороной в 2016 году, неоднократно заявлял, что Украина делает все возможное, чтобы привлечь к обменному процессу лиц, не относящихся к конфликту на Донбассе.
Украина.ру06:37