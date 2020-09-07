Коронавирус
Российская газетаПоставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе
Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
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Общество
Охлобыстин обратился к Путину из-за Ефремова
РИА Новости 07:00
Спорт
Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона
Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Daily 05 сентября в 22:25
Общество
Навального вывели из медицинской комы
Состояние политика Алексея Навального улучшилось, его вывели из медицинской комы, он начал реагировать на речь, сообщает клиника «Шарите».
РБК 09:13
Шоу-бизнес
Данилу Козловского заподозрили в романе с Оксаной Акиньшиной
Российского актера Данилу Козловского заподозрили в романе с коллегой Оксаной Акиньшиной.
Lenta.ru 07:36
Финансы
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года
Курс евро превысил в понедельник днем превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи.
Российская газета 06:31
Происшествия
Томский Роспотребнадзор завершил проверку госпитализации Навального
Специалисты управления Роспотребнадзора по Томской области завершили проверку по факту госпитализации политика Алексея Навального в Омске.
РБК 09:08
Политика
Оппозиция в Грузии намерена выдвинуть Саакашвили на пост премьера
Оппозиция в Грузии решила выдвинуть экс-президента страны Михаила Саакашвили на пост премьер-министра.
Российская газета 07:29
Здоровье
Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК 06:42
Армия и оружие
Турция перебросила танки и бронетехнику на границу с Грецией
Турция перебросила бронетранспортеры, 40 танков и несколько десятков военных грузовиков на границу с Грецией.
Газета.Ru вчера в 07:00
Общество
Гинцбург спрогнозировал победу над коронавирусом к лету 2021 года
Если вакцинация пойдет по плану, Россия сможет справиться с COVID-19 к лету 2021 года, спрогнозировал специалист.
РИА Новости 04:12
Армия и оружие
Офис Зеленского отчитался о проверке ОБСЕ позиций ВСУ в Донбассе
Народные новости вчера в 13:54
Политика
В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина полностью прекратила подачу воды на полуостров через Северо-Крымский канал.
REGNUM 01:51
Культура
Телеканал «Культура» закрыл выходившую 20 лет программу
Причин закрытия программы ведущий не знает, в разговоре с корреспондентом РБК он сказал, что с «Культуры» на связь с ним никто не вышел.
РБК 09:18
Политика
Крутских рассказал о кибератаках при голосовании о поправках
Во время голосования по поправкам в Конституцию РФ DDoS-атаки мощностью до 240 тысяч запросов в секунду фиксировались с территории США, Великобритании, Украины и ряда стран СНГ, заявил в понедельник специальный представитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.
РИА Новости 09:12
Политика
Белорусский оппозиционер заявил об ультиматуме со стороны властей
Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил о том, что власти республики поставили ему ультиматум.
Lenta.ru 08:39
Шоу-бизнес
Располневшая Юлия Барановская продемонстрировала новый вес
Популярная телеведущая Юлия Барановская удивила своих подписчиков, выложив на странице в Instagram новые фото, на которых отлично заметна её изменившаяся фигура.
Газета Metro вчера в 17:50
Здоровье
Попова сообщила об очагах коронавируса в медорганизациях
По информации главы Роспотребнадзора, 985 очагов инфекции обнаружили в медорганизациях, 250 - в социальных учреждениях.
Газета.Ru 06:49
Технологии
Роскосмос предлагает сжигать мусор плазмотронами в Нижнем Новгороде
Генеральный директор предприятия Владимир Кошлаков пояснил, что с помощью плазмотронов можно получать газы, температура которых составляет от 4 до 5 тысяч градусов по Цельсию.
Live24 07:33
Политика
Опубликован текст обращения российских врачей по делу Навального
Стало известно содержание обращения российского врачебного сообщества к коллегам из Германии, лечащим отравленного Алексея Навального.
CT news вчера в 04:57
Авто
В России стартовал прием заказов на Lexus ES 250 Advance
Японская компания Lexus в России начала принимать заказы на специальную версию седана ES 250 Advance.
Goroday.ru 08:31
Технологии
Легендарный Doom запустили на тесте на беременность
Энтузиаст под ником Foon Turning сумел «запустить» Doom на экране теста на беременность, рассказал об этом на своей страничке социальной сети Twitter и опубликовал несколько роликов с результатами. and it can't yet run doom.
iXBT.com 07:22
Авто
Dacia показала на тизерах Sandero, Sandero Stepway и Logan 2021 года
Показав схематичные очертания, компания Dacia не стала держать интригу и выложила первые полноценные фотографии седана Logan, хэтчбека Sandero и кросс-хэтчбека Sandero Stepway следующего поколения.
Автоновости дня 08:40
Экономика
Мировая экономика может столкнуться с новыми проблемами
Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике, которые могут возникнуть до конца 2020 года.
Газета.Ru 01:23
Театры
Машков заявил об уходе актера Матвеева из труппы театра Табакова
Актер Максим Матвеев покинул труппу Московского театра Олега Табакова, в спектаклях его заменит Юрий Чурсин, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на художественного руководителя театра Владимира Машкова.
Rambler News Service 08:05
Общество
Десять белорусских компаний решили перенести бизнес в Латвию
Десять белорусских компаний решили перенести свой бизнес в Латвию, заявил директор Латвийского агентства инвестиций и развития Каспар Рожкалнс 7 сентября, журналистам агентства BNS.
ИА Красная Весна 07:55