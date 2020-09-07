Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.

Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

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