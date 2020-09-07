Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПоставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
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Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Российская газета08:33

Мурашко рассказал о новой стадии вакцинации добровольцев от COVID-19

RT на русском08:19

Мурашко назвал дату поставки вакцины от коронавируса в клиники

Газета.Ru07:59

Мурашко назвал сроки начала пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса

Известия08:15

Мурашко рассказал о пострегистрационных исследованиях вакцины от COVID-19

РИА Новости08:11

Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на будущей неделе

Москва 2408:03

Первые поставки вакцины от коронавируса в регионы начнутся на следующей неделе

ТАСС08:16
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РБК 06:42
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Турция перебросила бронетранспортеры, 40 танков и несколько десятков военных грузовиков на границу с Грецией.
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Общество

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РИА Новости 04:12
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Армия и оружие

Офис Зеленского отчитался о проверке ОБСЕ позиций ВСУ в Донбассе

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Опубликован текст обращения российских врачей по делу Навального

Стало известно содержание обращения российского врачебного сообщества к коллегам из Германии, лечащим отравленного Алексея Навального.
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Мировая экономика может столкнуться с новыми проблемами

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