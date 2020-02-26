Энергетика
РБКПоставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России
В "Белнефтехиме" не уточнили, с какими именно компаниями были достигнуты соответствующие договоренности. В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Речь шла о сырье на НПЗ в Новополоцке и Мозыре.
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Представители церквей проведут в Иордании межправославное совещание
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Продолжается прием заявок на участие в конкурсном отборе 12-го фестиваля-конкурса «Джаз на Байкале Junior», который состоится в Иркутске с 10 по 13 апреля.
Происшествия
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За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.
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Входящий в холдинг «Газпром медиа» телеканал «Пятница» продал права на показ двух сезонов шоу «Инстаграмщицы» американскому видеосервису Amazon Prime Video, сообщает «Коммерсант».
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В ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ, глава государства Владимир Путин поддержал идею о недопустимости фальсификации истории и обязательной защите исторической правды.
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Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко.
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Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
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Юрий Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова
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В Сеть утекли приглашения в приватные чаты WhatsApp
Ссылки на приглашения в закрытые чаты WhatsApp оказались в выдаче поисковых машин, передает The Daily Mail.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
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Общество
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Российские пивовары попросили не менять требования по содержанию солода в пиве и не разрешать его замену зерном и зернопродуктами.
Происшествия
В Ульяновске ученик напал с ножом на учительницу
По информации следствия, ученик ранил учительницу в живот кухонным ножом около 10:00.
Футбол
ФНЛ обратилась к губернатору Красноярского края в связи с ситуацией в «Енисее»
Президент ФНЛ Игорь Ефремов написал письмо губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой разобраться с проблемами в «Енисее».
Происшествия
Суд отпустил под домашний арест фигуранта дела Голунова Коновалова
Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, который признался, что подбросил наркотики журналисту Ивану Голунову.
Музыка
Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении»
Армия и оружие
Военное преимущество США над Россией подорвано, признали в Пентагоне
Милли подчеркнул, что военные возможности России и Китая растут, эти страны стремятся превзойти США и их союзников и добиться влияния на весь мир.
Космос
У Земли появился временный естественный спутник
Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
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Дилер Honda из Нью-Йорка решил провести необычный конкурс: он предложил посмотреть подряд все девять частей «Форсажа», включая спин-офф «Хоббс и Шоу», и заплатить за это 900 долларов (почти 60 тысяч рублей по текущему курсу).
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В мусульманских погромах в Индии погибли 18 человек
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель
По словам экспертов, котировки падают из-за рисков распространения коронавируса и негативного влияния, которое он может оказать на спрос на сырьё.
Здоровье
В Грузии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Случаи заражения пневмонией за пределами Китая, по последним данным, зафиксированы в 33 странах, число достигло 2 тыс. 459, скончались 34 человека.
Авто
Эксперты рассказали, почему кроссоверам не нужен полный привод
Автомобильные марки массово отступают от внедорожных ценностей и переходят с рамной конструкции на несущий кузов, неразрезные мосты в задней подвеске сменяют многорычажной конструкцией, а постоянному полному приводу на смену пришел подключаемый, дополненный всевозможными интеллектуальными помощниками.
Общество
В ВОЗ заявили о неготовности мира к распространению коронавируса
Власти Китая делают достаточно для борьбы с распространением нового коронавируса, однако другие страны «просто не готовы» сдержать возможную вспышку, заявил глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Эйволд, передает Business Insider.