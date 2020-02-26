Энергетика

РБКРБКПоставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России

В "Белнефтехиме" не уточнили, с какими именно компаниями были достигнуты соответствующие договоренности. В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Речь шла о сырье на НПЗ в Новополоцке и Мозыре.
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Нефть Минску без премии будут поставлять пять российских компаний

RT на русскомвчера в 10:03

Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России

РБКвчера в 10:52

Минск получит нефть по цене без премии еще от пяти российских компаний

РИА Новостивчера в 10:25

Нефть в Белоруссию без премии будут доставлять 5 новых российских поставщиков

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Еще пять российских компаний поставят Минску нефть по рыночной цене без премии

ТАССвчера в 10:04

«Белнефтехим» заявил о новых поставщиках из России

Коммерсантъвчера в 12:53

Нефть Белоруссии без премии поставят пять российских нефтяных компаний

Известиявчера в 09:59
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Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
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РИА Новости вчера в 19:23
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В Ульяновске ученик напал с ножом на учительницу

По информации следствия, ученик ранил учительницу в живот кухонным ножом около 10:00.
ТАСС вчера в 05:21
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В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Газета.Ru вчера в 23:34
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Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха

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Саммит Совета Европы перенесли из Грузии во Францию

Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы (СЕ), которое должно было пройти в Грузии, состоится во Франции.
Lenta.ru 00:19
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Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

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США, Великобритания и Турция в прошлом году существенно увеличили импорт российской сырой нефти.
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Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
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Лавров осадил грузинских журналисток, «атаковавших» делегацию из РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил грузинским журналисткам, которые «напали» на делегацию РФ в Женеве.
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Политика

Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»

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В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

Подростки при нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
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Политика

Кремль пока не отправил Зеленскому приглашение на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что украинский лидер Владимир Зеленский не получал приглашение к участию в параде 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Милли подчеркнул, что военные возможности России и Китая растут, эти страны стремятся превзойти США и их союзников и добиться влияния на весь мир.
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«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов

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В Госдуме предложили время проведения общероссийского голосования

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Представители церквей проведут в Иордании межправославное совещание

РИА Новости 25 февраля в 17:30
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Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

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Посольство России объяснило долг за въезд в центр Лондона

Посольство России в Великобритании считает налогом плату за въезд в центр Лондона, и напоминает, что дипмиссии освобождены от их уплаты, говорится в комментарии российской миссии.
РИА Новости вчера в 08:04
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Путин оправдал действия силовиков на митингах оппозиции

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Гаагский суд принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги, вынесший решение против РФ по жалобе акционеров ЮКОСа, как аргумент использовал договор о присоединении Крыма, пишет РБК.
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Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.
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Коллеги Влада Листьева анонимно написали имя его убийцы

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Как работают Яндекс.Новости?
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