В "Белнефтехиме" не уточнили, с какими именно компаниями были достигнуты соответствующие договоренности. В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Речь шла о сырье на НПЗ в Новополоцке и Мозыре.

Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России

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