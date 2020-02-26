Энергетика

РБКРБКПоставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России

В "Белнефтехиме" не уточнили, с какими именно компаниями были достигнуты соответствующие договоренности. В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Речь шла о сырье на НПЗ в Новополоцке и Мозыре.
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«Белнефтехим» заявил о новых поставщиках из России

Коммерсантъвчера в 12:53

Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России

РБКвчера в 10:52

Нефть Минску без премии будут поставлять пять российских компаний

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РИА Новостивчера в 10:25

Нефть Белоруссии без премии поставят пять российских нефтяных компаний

Известиявчера в 09:59
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что украинский лидер Владимир Зеленский не получал приглашение к участию в параде 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Уточняется, что Россия более чем в два раза увеличила поставки нефти в США и Великобританию, что произошло на фоне снижения цен на российскую марку Urals, а также американских санкций против Венесуэлы и Ирана.
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Компания Microsoft выпустила образ диска (файл ISO) для следующего крупного обновления операционной системы Windows 10.
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Lucasfilm показала новую эпоху «Звездных войн»

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ТАСС 25 февраля в 09:12
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Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

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