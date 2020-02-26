Энергетика

РБКРБКПоставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России

В "Белнефтехиме" не уточнили, с какими именно компаниями были достигнуты соответствующие договоренности. В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Речь шла о сырье на НПЗ в Новополоцке и Мозыре.
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«Белнефтехим» заявил о новых поставщиках из России

Коммерсантъвчера в 12:53

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Минск получит нефть по цене без премии еще от пяти российских компаний

РИА Новостивчера в 10:25

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Интерфаксвчера в 10:17

Еще пять российских компаний поставят Минску нефть по рыночной цене без премии

ТАССвчера в 10:04

Нефть Минску без премии будут поставлять пять российских компаний

RT на русскомвчера в 10:03

Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России

РБКвчера в 10:52
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