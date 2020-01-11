Общество

РИА НовостиРИА НовостиПоставщик деталей для Boeing 737 MAX уволил тысячи сотрудников

Один из крупнейших поставщиков деталей для Boeing 737 MAX компания Spirit AeroSystems временно увольняет около 2,8 тысячи сотрудников из-за приостановки производства этого самолета, говорится на сайте компании.
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Власти Абхазии не согласны с решением Верховного суда, который отменил итоги выборов президента, и намерены его опротестовать.
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Федеральное управление гражданской авиации США хочет взыскать с Boeing 5,4 млн долларов, сообщает организация.
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Российский пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Турции

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Председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк назвал состояние Черноморского флота ВМФ России плачевным, его слова приводит издание «Обозреватель».
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Якутия заказала ещё 40 тысяч вакцин против кори

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О победе в Басманном суде Москвы изданию teleprogramma.pro рассказал адвокат Лолиты Милявской Сергей Жорин.
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Джокович переиграл Медведева и не пустил Россию в финал ATP Cup

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