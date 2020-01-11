Один из крупнейших поставщиков деталей для Boeing 737 MAX компания Spirit AeroSystems временно увольняет около 2,8 тысячи сотрудников из-за приостановки производства этого самолета, говорится на сайте компании.

Общество Умер султан Омана, правивший полвека Султан Кабус бен Саид, правивший Оманом с 1970 года, умер в пятницу в возрасте 79 лет, сообщает Оманское агентство новостей.

Музыка Селена Гомес выпустила новый альбом Американская певица и актриса Селена Гомес выпустила новый альбом Rare, о чем сообщила в инстаграме.

Общество СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года жительница Перу Джулия Кастро, подарила Владимиру Путину свитер ручной работы, сделанный из шерсти альпаки.

Политика Путин призвал обратить внимание на проблемы водоснабжения в Крыму "Сделано много, но еще не все, еще предстоит поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда и не занимался", — сказал глава государства на совещании, посвященном развитию полуострова.

Шоу-бизнес Высоцкая показала мускулы 82-летнего мужа Кончаловского Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками фотографией из отпуска, который проводит вместе с мужем, режиссером Андреем Кончаловским.

Происшествия В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.

Общество Синоптики ожидают температурных рекордов на следующей неделе Вильфанд уточнил, что в течение недели существенных изменений погоды не ожидается, а температура в Москве будет в пределах «нулевой отметки».