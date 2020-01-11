Общество

РИА НовостиРИА НовостиПоставщик деталей для Boeing 737 MAX уволил тысячи сотрудников

Один из крупнейших поставщиков деталей для Boeing 737 MAX компания Spirit AeroSystems временно увольняет около 2,8 тысячи сотрудников из-за приостановки производства этого самолета, говорится на сайте компании.
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