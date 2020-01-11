Общество
РИА НовостиПоставщик деталей для Boeing 737 MAX уволил тысячи сотрудников
Один из крупнейших поставщиков деталей для Boeing 737 MAX компания Spirit AeroSystems временно увольняет около 2,8 тысячи сотрудников из-за приостановки производства этого самолета, говорится на сайте компании.
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Из-за приостановки производства Boeing 737 MAX компания Spirit уволила 2,8 тысячи сотрудников
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