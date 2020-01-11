Общество
Наша версияПоставщик деталей для Boeing 737 MAX уволит тысячи сотрудников
Компания Spirit AeroSystems, являющаяся одним из главных поставщиков деталей для производства Boeing 737 MAX, уволит тысячи своих сотрудников. Решение о сокращении было принято в связи с приостановкой поставок самолётов этой модели, руководство компании намерено уволить 2800 человек.
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Из-за приостановки производства Boeing 737 MAX компания Spirit уволила 2,8 тысячи сотрудников
Комсомольская правдавчера в 18:48
Остановка выпуска Boeing 737 MAX привела к сокращению почти 3 тыс. человек
Красная веснавчера в 16:28
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