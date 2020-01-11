Общество

Наша версияНаша версияПоставщик деталей для Boeing 737 MAX уволит тысячи сотрудников

Компания Spirit AeroSystems, являющаяся одним из главных поставщиков деталей для производства Boeing 737 MAX, уволит тысячи своих сотрудников. Решение о сокращении было принято в связи с приостановкой поставок самолётов этой модели, руководство компании намерено уволить 2800 человек.
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