Общество
ВедомостиПоставщик картошки фри для российского McDonald’s приостановил работу
Основным покупателем продукции завода в Липецке является сеть ресторанов McDonald's. Там проблем с поставками картошки фри не испытывают и дефицита не ожидают, у «Белой дачи» есть запас на складах свыше 20 000 т готового картофеля.
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с чего всё началось
Группа компаний «Белая дача» временно приостановила работу завода по производству картофеля фри в Липецке из-за сокращения потребления продукта, рассказал основатель группы Виктор Семенов в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram.РБК06:58
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