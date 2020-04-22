Общество

ВедомостиВедомостиПоставщик картошки фри для российского McDonald’s приостановил работу

Основным покупателем продукции завода в Липецке является сеть ресторанов McDonald's. Там проблем с поставками картошки фри не испытывают и дефицита не ожидают, у «Белой дачи» есть запас на складах свыше 20 000 т готового картофеля.
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с чего всё началось

Поставщик картошки фри для McDonald’s приостановил работу завода

Группа компаний «Белая дача» временно приостановила работу завода по производству картофеля фри в Липецке из-за сокращения потребления продукта, рассказал основатель группы Виктор Семенов в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram.
РБК06:58

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Поставщик картошки фри для McDonald’s приостановил работу завода

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