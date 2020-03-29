Энергетика

ПРАЙМПРАЙМПоставщики физической нефти в США доплачивают за её вывоз из переполненных хранилищ

Спрос на физическую нефть резко сократился, в связи с чем на американских рынках поставщики "черного золота" начали доплачивать покупателям за вывоз нефти из их переполненных хранилищ, сообщает агентство Блумберг.
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Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Общество

В США за сутки от коронавируса скончалось рекордное количество человек

В Соединенных Штатах за прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции стали не менее 770 человек.
ТК Звезда 18:37
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС 16:24
Общество

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 500

Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России перевалило за 2 тысячи, увеличившись на 500 за сутки.
Интерфакс 05:05
Происшествия

В Хакасии погиб ребенок при пожаре в частном доме

Ребенок 2013 года рождения погиб при пожаре в частном доме в селе Борец в Хакасии.
ТАСС 22:28
Общество

В Самарской области вводится режим самоизоляции

Постановление, усиливающее ограничительные меры по борьбе с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, подписал во вторник губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, 31 марта сообщает пресс-служба регионального правительства.
ИА Красная Весна 10:33
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Бурятии увеличилось до 25 человек

В Бурятии на утро 1 апеля зарегистрировано 25 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019.
Информ Полис online 22:01
Политика

Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

Российский военный самолет вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в США, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Газета.Ru 21:38
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
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Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры

Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
REGNUM 03:25
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия вчера в 22:48
Экономика

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 17:01
Происшествия

У фельдшера из Челябинской области выявили коронавирус

Новая бригада справляется с оказанием медицинской помощи жителям района, — уточнили в пресс-службе областного минздрава.
Вечерний Челябинск 08:57
Транспорт

Из Индии вывезли более тысячи россиян

Более тысячи россиян вывезены из Индии четырьмя самолетами российских авиакомпаний с 22 марта, сообщил российским журналистам посол России в Индии Николай Кудашев.
РИА Новости 22:00
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в американском штате Айдахо

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано во вторник в американском штате Айдахо.
ТАСС 20:26
Здоровье

В России могут изолировать борющихся с коронавирусом врачей

Вопрос изоляции российских врачей, которые работают с инфицированными коронавирусом и борются с COVID- 19, до второго апреля ведомствам поручил проработать глава кабмина Михаил Мишустин.
Smolnarod.ru 10:45
Общество

В Новосибирской области ввели режим самоизоляции

Власти Новосибирской области приняли решение о введение режима самоизоляции для всех жителей региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил во вторник на внеочередном заседании правительства губернатор региона Андрей Травников.
ТАСС 01:52
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
RT на русском 18:56
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service 06:44
Кино

Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика

Стоит отметить, что эту роль примеряли к Киану задолго до того, как начали появляться слухи о подписании контракта с Marvel Studios.
Российская газета 08:37
Кино

Полвека назад в прокат вышел фильм «Белое солнце пустыни»

Речь идет о культовом советском вестерне режиссера Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни».
Брянская учительская газета вчера в 15:35
Общество

Суточное число смертей от коронавируса в Великобритании выросло вдвое

Число погибших от коронавирусной инфекции в больницах Великобритании выросло за последние сутки на 393 человека, до 1898.
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Гаджеты

Названа дата выхода дешевого iPhone

Apple-блогер Джон Поссер назвал дату выпуска iPhone SE2. Выход смартфона состоится в апреле 2020 года, пишет Поссер в Twitter.
Lenta.ru 13:36
Политика

Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства

МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.
РИА Новости 15:43
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

REGNUM 22:42
Экономика

Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили

Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Lenta.ru 11:01
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о нападении на свою мать в Киеве из-за русской речи

Певица Лолита Милявская рассказала в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что на ее мать напали в Киеве из-за русской речи.
РИА Новости 19:49
Общество

Министры энергетики России и США обсудили цены на нефть

«Министр Бруйетт и министр Новак обсудили изменения на энергетическом рынке и договорились продолжать диалог между крупными производителями и потребителями энергоресурсов, в том числе в рамках G20, для поиска путей выхода из этого беспрецедентного периода потрясений в мировой экономике»,— сообщили в Минэнерго США (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 22:46
Авто

Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и дилеров

В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
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Друг Джигарханяна назвал его «овощем»

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