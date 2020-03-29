Спрос на физическую нефть резко сократился, в связи с чем на американских рынках поставщики "черного золота" начали доплачивать покупателям за вывоз нефти из их переполненных хранилищ, сообщает агентство Блумберг.

Поставщики физической нефти в США доплачивают за её вывоз из переполненных хранилищ

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