В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.

с чего всё началось

В отчетности «Рособоронэкспорта» отражена общая выручка, однако она отражает в основном комиссионные за посреднические услуги, а не объем экспортных продаж. Выручка компании в 2018 году составила 21,5 млрд руб. после 26,2 млрд годом ранее.

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