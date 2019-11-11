Экономика
РБКПоставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд
В отчетности «Рособоронэкспорта» отражена общая выручка, однако она отражает в основном комиссионные за посреднические услуги, а не объем экспортных продаж. Выручка компании в 2018 году составила 21,5 млрд руб. после 26,2 млрд годом ранее.
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с чего всё началось
В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.РБКвчера в 16:00
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Путин указал на кражи при строительстве космодрома «Восточный»
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
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Дочь музыкантов Дениса Клявера и Евы Польны, четырнадцатилетняя Эвелин, продолжает проходить лечение в одной из клиник из-за сильнейшего приступа астмы, который у нее случился чуть больше недели назад.
Космос
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Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
Политика
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Президент США Дональд Трамп намерен отложить введение таможенных пошлин на автомобили из Евросоюза на полгода.
Энергетика
Губернатор Сахалина и «Роснефть» заочно поспорили о ценах на бензин
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Британка родила самых маленьких в мире близнецов
Британским врачам удалось выходить самых маленьких в мире новорожденных близнецов. Они появились на свет на 23-й неделе беременности.
Экономика
Крупнейший инновационный форум пройдет в Петербурге
С 13 по 15 ноября 2019 года в КВЦ «Экспофорум» пройдет Петербургский международный инновационный форум.
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По инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) "Известия" провели опрос, в результате которого выяснили, что порядка 30% россиян несут дополнительные расходы во время лечения в стационаре.
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Армия и оружие
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В 2020 году Министерство обороны планирует заключить контракт на ремонт атомной подводной лодки «Томск», после ремонта ее передадут Тихоокеанскому флоту.
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Непростое лицо: судьи ошибаются, даже когда не делают ничего
В Российской премьер-лиге продолжаются судейские скандалы: теперь участником одного из них стал арбитр, который сперва сделал вид, что не заметил оскорблений в свой адрес, а потом – что внезапно вспомнил то, чего не заметил.