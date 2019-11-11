Экономика

РБКРБКПоставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

В отчетности «Рособоронэкспорта» отражена общая выручка, однако она отражает в основном комиссионные за посреднические услуги, а не объем экспортных продаж. Выручка компании в 2018 году составила 21,5 млрд руб. после 26,2 млрд годом ранее.
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с чего всё началось

Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.
РБКвчера в 16:00

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Статистику «Рособоронэкспорта» по долгам искажают санкции

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«Рособоронэкспорту» задолжали $13 млрд

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Долги контрагентов перед «Рособоронэкспортом» за год увеличились на 23%

Ведомостивчера в 20:38

Покупатели и продавцы оружия должны России $13 млрд

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России задолжали 13 миллиардов долларов за оружие

Lenta.ruвчера в 21:22

Долг поставщиков и покупателей перед «Рособоронэкспортом» достиг $13 млрд

Коммерсантъ00:50

Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

РБКвчера в 16:00
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:54, Ашберн
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Автомобили в России дорожают при падении спроса

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Парламент Боливии эвакуировали из-за беспорядков в Ла-Пасе

Парламент Боливии, где сегодня проходило обсуждение ситуации в стране, эвакуирован из-за возобновившихся беспорядков в Ла-Пасе, сообщает местная газета Pagina 7.
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Путин обсудил с Меркель транзит газа через Украину

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Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
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Путин указал на кражи при строительстве космодрома «Восточный»

В 2019 году было объявлено о завершении возведения первой очереди (площадка 1С) — стартового комплекса для ракет "Союз" легкого и среднего классов.
РИА Новости 04:25
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Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В

Роспотребназдор разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита В, сообщает пресс-служба федеральной службы со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
Москва 24 вчера в 01:01
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«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»

"Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
РИА Новости 14:32
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Пользователей соцсетей напугала рыба с «человеческим лицом»

Пользователи социальных сетей обсуждают видео, на котором запечатлена рыба с «человеческим лицом».
Известия вчера в 19:50
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«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы

Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
NewInform 18:03
Политика

FT узнала о покупках семьей Башара Асада недвижимости в Москва-Сити

По данным FT, еще две квартиры на 58-м и 53-м этажах небоскреба в Москва-Сити были куплены женой Рами Маклуфа и ее сестрой Ниадой.
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Максим Фадеев отправится с артистами лейбла в кругосветное путешествие

В конце октября 51-летний Максим Фадеев неожиданно расторг контракты со всеми артистами лейбла MALFA.
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Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
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Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых

Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.
Российская газета 04:52
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СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством

Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
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Экономика

Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
Lenta.ru 11:57
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Дочь Польны и Клявера продолжает находиться в больнице из-за астмы

Дочь музыкантов Дениса Клявера и Евы Польны, четырнадцатилетняя Эвелин, продолжает проходить лечение в одной из клиник из-за сильнейшего приступа астмы, который у нее случился чуть больше недели назад.
Телепрограмма вчера в 22:08
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SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту

Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
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Politico: Трамп отложит введение пошлин на автомобили из ЕС на полгода

Президент США Дональд Трамп намерен отложить введение таможенных пошлин на автомобили из Евросоюза на полгода.
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Губернатор Сахалина и «Роснефть» заочно поспорили о ценах на бензин

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и "Роснефть" поспорили о ценах на бензин: глава региона считает их высокими, в компании же не согласны с такой оценкой и отмечают, что местные власти могут субсидировать поставки топлива на удаленные АЗС.
РИА Новости 07:48
Политика

Трамп считает отставку Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа

Президент США Дональд Трамп считает отставку президента Боливии Эво Моралеса "важным событием" для демократии в Западном полушарии.
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Британка родила самых маленьких в мире близнецов

Британским врачам удалось выходить самых маленьких в мире новорожденных близнецов. Они появились на свет на 23-й неделе беременности.
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Крупнейший инновационный форум пройдет в Петербурге

С 13 по 15 ноября 2019 года в КВЦ «Экспофорум» пройдет Петербургский международный инновационный форум.
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Здоровье

Опрос: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице

По инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) "Известия" провели опрос, в результате которого выяснили, что порядка 30% россиян несут дополнительные расходы во время лечения в стационаре.
РЕН ТВ вчера в 17:56
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Глава МВД Ливии обвинил Россию в разжигании конфликта в стране

Министр заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага заявил, что Россия разжигает конфликт в стране ради собственных интересов.
News.ru вчера в 06:19
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Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за тысячу кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).
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Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему в СИЗО очки

РБК 18:41
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Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

РИА Новости 11:00
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Климкин попросил футбольных болельщиков Украины не позориться

Скандал с расистскими выкриками со стороны украинских футбольных болельщиков прокомментировал бывший глава МИД Украины Павел Климкин.
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Армия и оружие

Атомную подлодку «Томск» отремонтируют в 2020 году

В 2020 году Министерство обороны планирует заключить контракт на ремонт атомной подводной лодки «Томск», после ремонта ее передадут Тихоокеанскому флоту.
Tomsk.Ru вчера в 10:09
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Непростое лицо: судьи ошибаются, даже когда не делают ничего

В Российской премьер-лиге продолжаются судейские скандалы: теперь участником одного из них стал арбитр, который сперва сделал вид, что не заметил оскорблений в свой адрес, а потом – что внезапно вспомнил то, чего не заметил.
МК-Спорт 08:10
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