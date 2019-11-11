Экономика
РБКПоставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд
В отчетности «Рособоронэкспорта» отражена общая выручка, однако она отражает в основном комиссионные за посреднические услуги, а не объем экспортных продаж. Выручка компании в 2018 году составила 21,5 млрд руб. после 26,2 млрд годом ранее.
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с чего всё началось
В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.РБКвчера в 16:00
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