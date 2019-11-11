Экономика

РБКРБКПоставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

В отчетности «Рособоронэкспорта» отражена общая выручка, однако она отражает в основном комиссионные за посреднические услуги, а не объем экспортных продаж. Выручка компании в 2018 году составила 21,5 млрд руб. после 26,2 млрд годом ранее.
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось

Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

«Рособоронэкспорту» задолжали $13 млрд

Красная весна02:36

Долг поставщиков и покупателей перед «Рособоронэкспортом» достиг $13 млрд

Коммерсантъ00:50

Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

РБКвчера в 16:00

России задолжали 13 миллиардов долларов за оружие

Lenta.ruвчера в 21:22

Долги контрагентов перед «Рособоронэкспортом» за год увеличились на 23%

Ведомостивчера в 20:38

Назван размер не собранных «Рособоронэкспортом» долгов

News.ruвчера в 17:30

Покупатели и продавцы оружия должны России $13 млрд

REGNUM00:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:47, Ашберн
Происшествия

В Бурятии найден мёртвым контрактник

REGNUM 02:46
Музыка

Шнуров не исключил замену солиста группы «Ленинград»

Аргументы и Факты 01:30
Общество

Гидрометцентр прогнозирует теплую зиму

Как рассказал «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, аномально теплой окажется следующая неделя в центральных регионах России.
ФедералПресс вчера в 14:59
Происшествия

Житель Забайкалья ранил своего годовалого сына и убил двух женщин

Интерфакс 05:26
Происшествия

Кремль прокомментировал убийство аспирантки в Петербурге

Президент России Владимир Путин в курсе убийства выпускницы и аспирантки СПбГУ, в котором обвиняют доцента вуза Олега Соколова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:33
Происшествия

Бывшая жена Цеповяза вышла из комы

Вести.Ru 05:55
Политика

В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать статью Financial Times, в которой говорилось, что родственники Асада в разные годы купили около 19 апартаментов на территории комплекса в Москве.
RT на русском 06:59
Футбол

Сборная России по футболу прилетела в Сочи

ЮГ Times 02:34
Общество

Ленобласть вошла в топ-10 регионов с самой доступной арендой жилья

Ленобласть вошла в первую десятку регионов России, в которых аренда жилья доступна для семей с двумя детьми.
Ivbg.ru 07:28
Игры

Лондон в Watch Dogs: Legion сопоставим с Сан-Франциско из сиквела, но больше насыщен событиями

Мир кажется живым, большим и реалистичным, ведь каждый район создавался с любовью на основе реального Лондона.
3DNews 07:14
Футбол

Роналду покинул стадион «Ювентуса» до окончания матча с «Миланом»

Газета.Ru 06:26
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Общество

Карабановцы митингуют против строительства нового мусорного полигона

Уже 14 ноября местные депутаты планируют принять новый проект градостроительного зонирования, после чего в городе появятся новые промышленные зоны первого класса опасности - проще говоря, самые вредные и опасные производства.
КП - Владимир вчера в 04:20
Армия и оружие

Новая винтовка на замену СВД пойдет в серию в ближайшие два года

В интервью РИА Новости главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что в ближайшие два года снайперская винтовка Чукавина пойдет в серийное производство.
Военное дело 04:36
Происшествия

Стало известно о проблемах выпавшей из окна с двумя детьми россиянки

Выпавшая из окна жилого дома в Москве женщина с двумя детьми четыре раза за утро обращалась в скорую помощь из-за проблем с кормлением младшей дочери.
Lenta.ru 03:42
Политика

Зеленский уволил своего представителя в правительстве Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Геруса с поста представителя главы государства в кабинете министров.
RT на русском 04:09
Общество

Путин поздравил Пахмутову и отвернулся от Малахова: кадры из Большого

Президент России Владимир Путин на сцене сообщил, что подписал указ о награждении Пахмутовой высшей наградой России-орденом Андрея Первозванного.
Московский Комсомолец 04:56
Происшествия

В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы

В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.
Газета.Ru 03:35
Шоу-бизнес

Сын Валерии назвал отца Александра Шульгина тираном и извергом

Старший сын Шульгина Артемий не согласен с характеристиками, которые бывшая невеста дает его отцу.
Телеканал 360° вчера в 14:22
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии

"Призываем всех к спокойствию и надеемся, что развитие ситуации в Боливии будет в рамках закона", - подчеркнул Песков.
Российская газета 06:49
Авто

Skoda 11 ноября представит новое поколение Octavia

Компания Skoda подготовила к дебюту новое поколение модели Skoda Octavia. Официальная презентация новинки состоится сегодня в Праге.
Letnews.ru 04:57
Армия и оружие

F-22 и F-35 соединят с секретным кораблем-убийцей

Истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II смогут обмениваться информацией с многоразовым беспилотным космическим кораблем X-37B Orbital Test Vehicle (OTV), передает Military.com.
Lenta.ru 09 ноября в 10:16
Авто

В России сертифицировали две модели Opel

Из документа на Zafira Life следует, что автомобиль предложат на российском рынке в шести-, семи- и восьмиместном исполнениях и с дизельным двигателем объемом 2,0 литра в двух вариантах форсировки: 149 и 95 лошадиных сил.
Motor 03:34
Кино

«Семейка Аддамс» вновь возглавила российский прокат на выходных

Газета.Ru вчера в 22:47
Экономика

Прибыль ТГК-1 за 9 месяцев выросла на 27,6%

Чистая прибыль ТГК-1 за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 27,6% и достигла 10,9 млрд рублей.
Finam.Ru 01:58
Происшествия

Водолазы продолжают искать в Мойке останки убитой аспирантки СПбГУ

Gazeta.SPb вчера в 07:59
Общество

В Стамбуле найден мертвым организатор «Белых касок»

Бртанский подданный Джеймс Ле Мезюрье, один из создателей организации «Белые каски», обнаружен мертвым в Стамбуле.
REGNUM 07:37
Авто

В России стартовал приём заказов на новый седан Volvo S60

Российские дилеры Volvo начали прием заказов на седан Volvo S60 в более доступной комплектации Momentum.
Автоновости дня 05:05
Политика

Турция начала высылать арестованных террористов в их страны

Начата процедура депортации арестованных ранее террористов «Исламского государства» (организация, запрещенная в России) в страны, гражданами которых они являются, заявил пресс-секретарь МИД Турции Измаил Чатаклы 11 ноября, сообщает израильское издание «News.ru.co.il».
Красная весна 05:54
Происшествия

Все материалы по делу Голунова оказались засекречены

По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рособоронэкспорт
Российская компания
Российская государственная компания, единственный в России государственный посредник по экспорту и импорту всего спектра конечной продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения. Полное наименование - акционерное общество «Рособоронэкспорт». Штаб-квартира находится в Москве. Входит в состав госкорпорации «Ростех».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное