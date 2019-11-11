Экономика
РБКПоставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд
В отчетности «Рособоронэкспорта» отражена общая выручка, однако она отражает в основном комиссионные за посреднические услуги, а не объем экспортных продаж. Выручка компании в 2018 году составила 21,5 млрд руб. после 26,2 млрд годом ранее.
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В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.РБКвчера в 16:00
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
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Россия оказалась в десятке самых пьющих стран мира
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BFM.ru 01:20
Общество
Половина жителей России поддерживают введение электронного голосования
В понедельник, 11 ноября, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центр изучения трансформации общественно-политических отношений Финансового университета при правительстве РФ «Цифровое голосование в России: первые эксперименты и перспективы» предоставили данные опроса о внедрении онлайн-голосования.
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Президент Ирана Хасана Роухани заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юге страны с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей.
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Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Газета.Ru вчера в 13:30
Политика
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В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Спорт
В МИД отреагировали на отказ США в выдаче виз футболистам «Спартака»
Решение посольства США отказать игрокам московского футбольного клуба "Спартак" в выдаче виз может говорить о недобросовестной конкуренции.
Московский Комсомолец вчера в 07:11
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В фильме "Гибель империи" Чубайс заявил, будто только "несколько тысяч идиотов" не знали о лжи во времена Советского союза, и отметил, что жители СССР были ленивыми.
Neva.Today 09 ноября в 09:22
Игры
Игроков призвали срочно переходить на PlayStation 5 после её выхода
Глава бренда PlayStation заявил, что владельцам PlayStation 4 нужно будет поменять консоль на новую сразу, как только она выйдет.
Ferra вчера в 09:20
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На калькуляторе запустили Windows 10
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Общество
В соцсетях появилось видео рыбы с человеческим лицом
Видеозапись рыбы с человеческим лицом активно обсуждают пользователи социальных сетей. Кадры не оставили равнодушными многих юзеров.
Sputnik Кыргызстан вчера в 22:56
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
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Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
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Gazeta.SPb 09 ноября в 14:23
Армия и оружие
Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну
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ТАСС 09 ноября в 02:19
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Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку
Следствие считает, что специалисты могут обнаружить в воде пакет, мешок и баул, которые Олег Соколов выкинул в реку.
Piter.tv вчера в 22:50
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Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
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Шоумен подчеркнул, что с экранов не все можно говорить и «советские времена вернулись, в худшем смысле слова».
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Социальная сеть Instagram протестирует в США функцию, которая скрывает количество лайков под постами.
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Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Москве
Как сообщает РЕН ТВ, мать и один ребёнок погибли на месте, второму удалось выжить, он находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии.
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Автомобили дорожают в России при падении спроса
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Возможное начало продажи США атомных подводных лодок союзникам стало бы «худшим кошмаром» для Китая и России.
РБК вчера в 19:25
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Бывшая звезда сборной Югославии Малинка Пантич высказался о конкурентоспособности российских клубов в европейских турнирах.
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Асад назвал действия США в Сирии борьбой за выживание
Асад уверен: США готовы бороться с Россией, Ираном, и Сирией – то есть со всеми, кто, по словам президента САР, говорит «нет».
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