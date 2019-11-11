В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.

с чего всё началось

В отчетности «Рособоронэкспорта» отражена общая выручка, однако она отражает в основном комиссионные за посреднические услуги, а не объем экспортных продаж. Выручка компании в 2018 году составила 21,5 млрд руб. после 26,2 млрд годом ранее.

Общество Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Общество Россия оказалась в десятке самых пьющих стран мира Литва оказалась страной с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения, жители этой страны в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год, говорится в ноябрьской публикации Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце".

Политика Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку на фоне многодневных протестов и обвинений в фальсификации итогов выборов.

Общество Половина жителей России поддерживают введение электронного голосования В понедельник, 11 ноября, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центр изучения трансформации общественно-политических отношений Финансового университета при правительстве РФ «Цифровое голосование в России: первые эксперименты и перспективы» предоставили данные опроса о внедрении онлайн-голосования.

Общество Роухани сообщил об обнаружении нового нефтяного месторождения в Иране Президент Ирана Хасана Роухани заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юге страны с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Спорт В МИД отреагировали на отказ США в выдаче виз футболистам «Спартака» Решение посольства США отказать игрокам московского футбольного клуба "Спартак" в выдаче виз может говорить о недобросовестной конкуренции.

Общество «Почта России» сократит сроки доставки посылок "Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.

Шоу-бизнес Навка показала счастливую Заворотнюк на фото На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.

Общество Чубайс объяснил свои слова об идиотах в СССР В фильме "Гибель империи" Чубайс заявил, будто только "несколько тысяч идиотов" не знали о лжи во времена Советского союза, и отметил, что жители СССР были ленивыми.

Игры Игроков призвали срочно переходить на PlayStation 5 после её выхода Глава бренда PlayStation заявил, что владельцам PlayStation 4 нужно будет поменять консоль на новую сразу, как только она выйдет.

Общество В соцсетях появилось видео рыбы с человеческим лицом Видеозапись рыбы с человеческим лицом активно обсуждают пользователи социальных сетей. Кадры не оставили равнодушными многих юзеров.

Происшествия Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.

Культура Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса» Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.

Армия и оружие Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну В пресс-службе добавили, что первый опытный самолет Ил-112В, совершивший первый полет в марте 2019 года, сейчас находится на заводе-изготовителе ВАСО (входит в дивизион транспортной авиации ОАК), где в соответствии с графиком проходит доработку для продолжения летных испытаний.

Происшествия Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку Следствие считает, что специалисты могут обнаружить в воде пакет, мешок и баул, которые Олег Соколов выкинул в реку.

Происшествия Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.

Политика Максим Галкин: «Советские времена вернулись, в худшем смысле слова» Шоумен подчеркнул, что с экранов не все можно говорить и «советские времена вернулись, в худшем смысле слова».

Общество Instagram предупредил пользователей из США об отключении лайков Социальная сеть Instagram протестирует в США функцию, которая скрывает количество лайков под постами.

Происшествия Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Москве Как сообщает РЕН ТВ, мать и один ребёнок погибли на месте, второму удалось выжить, он находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии.

Авто Автомобили дорожают в России при падении спроса Цены на новые автомобили в России продолжают расти даже в условиях падения спроса, причем в некоторых случаях – сразу на 10% от уровня 2018 года.

Политика Американские СМИ назвали «худший кошмар» для России и Китая Возможное начало продажи США атомных подводных лодок союзникам стало бы «худшим кошмаром» для Китая и России.

Единоборства Кокляев показал, как поднимал штангу в 16 лет Российский стронгмен Михаил Кокляев опубликовал в «Инстаграме» фотографии 1995 года, на которых он поднимает штангу.

Футбол Экс-звезда сборной Югославии: уровень РПЛ упал в несколько раз Бывшая звезда сборной Югославии Малинка Пантич высказался о конкурентоспособности российских клубов в европейских турнирах.