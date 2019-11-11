Экономика

РБКРБКПоставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

В отчетности «Рособоронэкспорта» отражена общая выручка, однако она отражает в основном комиссионные за посреднические услуги, а не объем экспортных продаж. Выручка компании в 2018 году составила 21,5 млрд руб. после 26,2 млрд годом ранее.
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с чего всё началось

Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.
РБКвчера в 16:00

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Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

РБКвчера в 16:00

Назван размер не собранных «Рособоронэкспортом» долгов

News.ruвчера в 17:30

России задолжали 13 миллиардов долларов за оружие

Lenta.ruвчера в 21:22

Долги контрагентов перед «Рособоронэкспортом» за год увеличились на 23%

Ведомостивчера в 20:38

Долг поставщиков и покупателей перед «Рособоронэкспортом» достиг $13 млрд

Коммерсантъ00:50

Покупатели и продавцы оружия должны России $13 млрд

REGNUM00:15
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Общество

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Общество

Россия оказалась в десятке самых пьющих стран мира

Литва оказалась страной с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения, жители этой страны в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год, говорится в ноябрьской публикации Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце".
РИА Новости вчера в 20:34
Политика

Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку

Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку на фоне многодневных протестов и обвинений в фальсификации итогов выборов.
BFM.ru 01:20
Общество

Половина жителей России поддерживают введение электронного голосования

В понедельник, 11 ноября, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центр изучения трансформации общественно-политических отношений Финансового университета при правительстве РФ «Цифровое голосование в России: первые эксперименты и перспективы» предоставили данные опроса о внедрении онлайн-голосования.
Форпост Северо-Запад 00:49
Общество

Роухани сообщил об обнаружении нового нефтяного месторождения в Иране

Президент Ирана Хасана Роухани заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юге страны с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей.
Газета.Ru вчера в 03:42
Общество

Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

Газета.Ru вчера в 13:30
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Спорт

В МИД отреагировали на отказ США в выдаче виз футболистам «Спартака»

Решение посольства США отказать игрокам московского футбольного клуба "Спартак" в выдаче виз может говорить о недобросовестной конкуренции.
Московский Комсомолец вчера в 07:11
Общество

«Почта России» сократит сроки доставки посылок

"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
Шоу-бизнес

Навка показала счастливую Заворотнюк на фото

На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.
Дни.ру вчера в 05:25
Общество

Чубайс объяснил свои слова об идиотах в СССР

В фильме "Гибель империи" Чубайс заявил, будто только "несколько тысяч идиотов" не знали о лжи во времена Советского союза, и отметил, что жители СССР были ленивыми.
Neva.Today 09 ноября в 09:22
Игры

Игроков призвали срочно переходить на PlayStation 5 после её выхода

Глава бренда PlayStation заявил, что владельцам PlayStation 4 нужно будет поменять консоль на новую сразу, как только она выйдет.
Ferra вчера в 09:20
Гаджеты

На калькуляторе запустили Windows 10

ToDay News Ufa 09 ноября в 14:32
Общество

В соцсетях появилось видео рыбы с человеческим лицом

Видеозапись рыбы с человеческим лицом активно обсуждают пользователи социальных сетей. Кадры не оставили равнодушными многих юзеров.
Sputnik Кыргызстан вчера в 22:56
Происшествия

Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату

Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 20:00
Культура

Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»

Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb 09 ноября в 14:23
Армия и оружие

Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну

В пресс-службе добавили, что первый опытный самолет Ил-112В, совершивший первый полет в марте 2019 года, сейчас находится на заводе-изготовителе ВАСО (входит в дивизион транспортной авиации ОАК), где в соответствии с графиком проходит доработку для продолжения летных испытаний.
ТАСС 09 ноября в 02:19
Происшествия

Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку

Следствие считает, что специалисты могут обнаружить в воде пакет, мешок и баул, которые Олег Соколов выкинул в реку.
Piter.tv вчера в 22:50
Происшествия

Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине

На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru вчера в 18:58
Политика

Максим Галкин: «Советские времена вернулись, в худшем смысле слова»

Шоумен подчеркнул, что с экранов не все можно говорить и «советские времена вернулись, в худшем смысле слова».
FreeNews-Volga вчера в 23:48
Общество

Instagram предупредил пользователей из США об отключении лайков

Социальная сеть Instagram протестирует в США функцию, которая скрывает количество лайков под постами.
Piter.tv 09 ноября в 08:48
Происшествия

Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Москве

Как сообщает РЕН ТВ, мать и один ребёнок погибли на месте, второму удалось выжить, он находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии.
Говорит Москва 01:27
Общество

Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»

Радио Маяк вчера в 08:06
Авто

Автомобили дорожают в России при падении спроса

Цены на новые автомобили в России продолжают расти даже в условиях падения спроса, причем в некоторых случаях – сразу на 10% от уровня 2018 года.
Автоновости дня вчера в 22:41
Авто

В РФ выросли продажи китайских автомобилей

SpeedMe вчера в 22:24
Политика

Американские СМИ назвали «худший кошмар» для России и Китая

Возможное начало продажи США атомных подводных лодок союзникам стало бы «худшим кошмаром» для Китая и России.
РБК вчера в 19:25
Единоборства

Кокляев показал, как поднимал штангу в 16 лет

Российский стронгмен Михаил Кокляев опубликовал в «Инстаграме» фотографии 1995 года, на которых он поднимает штангу.
Чемпионат 01:23
Футбол

Экс-звезда сборной Югославии: уровень РПЛ упал в несколько раз

Бывшая звезда сборной Югославии Малинка Пантич высказался о конкурентоспособности российских клубов в европейских турнирах.
Газета.Ru вчера в 22:53
Политика

Асад назвал действия США в Сирии борьбой за выживание

Асад уверен: США готовы бороться с Россией, Ираном, и Сирией – то есть со всеми, кто, по словам президента САР, говорит «нет».
ПолитРоссия 01:29
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