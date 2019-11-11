В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.

с чего всё началось

В отчетности «Рособоронэкспорта» отражена общая выручка, однако она отражает в основном комиссионные за посреднические услуги, а не объем экспортных продаж. Выручка компании в 2018 году составила 21,5 млрд руб. после 26,2 млрд годом ранее.

Экономика Центробанк может упростить продажу санированных активов Центробанк может упростить продажу санируемых им финансовых институтов – банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), страховых компаний, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Происшествия В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.

Политика Путин рассказал о сокращении расходов на оборону и безопасность Президент России Владимир Путин заявил, что сокращение расходов на оборону и безопасность связано с тем, что страна уже прошла основной этап по модернизации военного оборудования и военной техники.

Происшествия Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова Предположительно, таксист изнасиловал девушку, после чего отобрал у нее 900 рублей, а также потребовал 5 тысяч за отмену вызова.

Политика Лавров прибыл с официальным визитом в Ереван Программа визита главы МИД РФ в Ереван начинается с его участия вместе с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в открытии выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Происшествия Поиски останков убитой выпускницы СПбГУ завершены В Санкт-Петербурге водолазы завершили поиски останков убитой выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко, сообщает 10 ноября РИА Новости.

Политика МИД России прокомментировал переворот в Боливии Министерство иностранных дел России выразило озабоченность в связи с произошедшим переворотом в Боливии, где был свергнут режим президента Эво Моралеса.

Общество 2% россиян полностью отказались от наличных Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).

Политика Асад назвал причину отправки в Сирию российских военных Сирийский лидер пояснил, что для России также важна реализация норм международного права в арабской республике, так как это способствует глобальной мировой стабильности, а значит коррелируется с интересами российского народа.

Космос Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink Старт выполнят с площадки SLC-40 мыса Канаверал. Это будет запуск первой партии из шестидесяти спутников связи Starlink версии 1.0.

Армия и оружие «Калашников» разрабатывает автомат для самообороны Помимо прочего в концерне заявили, что появился заказ на новейшие автоматы "Калашникова" АК-12 в калибрах НАТО: 5,56х45 и 7,62х51.

Общество Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".

Общество Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.

Здоровье Учёные сделали вывод о вреде пищевой добавки Популярную пищевую добавку и лекарство, популярное на Западе, кратом уличили во вреде печени.

Происшествия В Перми суд отправил в психбольницу мать, заморившую ребенка голодом Жительницу Краснокамска, заморившую свою дочь голодом до смерти, признали невменяемой и отправили на принудительное лечение в психиатрический стационар.