Экономика

РБКРБКПоставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

В отчетности «Рособоронэкспорта» отражена общая выручка, однако она отражает в основном комиссионные за посреднические услуги, а не объем экспортных продаж. Выручка компании в 2018 году составила 21,5 млрд руб. после 26,2 млрд годом ранее.
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с чего всё началось

Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.
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России задолжали 13 миллиардов долларов за оружие

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«Рособоронэкспорту» задолжали $13 млрд

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Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

РБКвчера в 16:00
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:39, Ашберн
Экономика

Центробанк может упростить продажу санированных активов

Центробанк может упростить продажу санируемых им финансовых институтов – банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), страховых компаний, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
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Поиски останков убитой выпускницы СПбГУ завершены

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Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
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«Калашников» разрабатывает автомат для самообороны

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