Экономика

РБКРБКПоставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

В отчетности «Рособоронэкспорта» отражена общая выручка, однако она отражает в основном комиссионные за посреднические услуги, а не объем экспортных продаж. Выручка компании в 2018 году составила 21,5 млрд руб. после 26,2 млрд годом ранее.
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с чего всё началось

Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.
РБКвчера в 16:00

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«Рособоронэкспорту» задолжали $13 млрд

Красная весна02:36

Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

РБКвчера в 16:00

Покупатели и продавцы оружия должны России $13 млрд

REGNUM00:15

России задолжали 13 миллиардов долларов за оружие

Lenta.ruвчера в 21:22

Долги контрагентов перед «Рособоронэкспортом» за год увеличились на 23%

Ведомостивчера в 20:38

Назван размер не собранных «Рособоронэкспортом» долгов

News.ruвчера в 17:30

Долг поставщиков и покупателей перед «Рособоронэкспортом» достиг $13 млрд

Коммерсантъ00:50
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 06:33, Ашберн
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Лавров осудил попытки США ограбить Сирию

Попытки США ограбить Сирию и забрать под свой контроль нефтяные месторождения не несут ничего хорошего процессу урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 04:59
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Организатор «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле

Организатор "Белых касок" и бывший офицер британской разведки Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, передает Diriliş Postası.
Газета.Ru 05:51
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МИД России прокомментировал переворот в Боливии

Российское внешнеполитическое ведомство призвало политические силы в Боливии прийти к здравомыслию и разрешить сложившуюся в стране ситуацию конституционным путем, чтобы сохранить мир и спокойствие.
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Убивший выпускницу доцент СПбГУ раскаялся в содеянном

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, подозреваемый в убийстве 24-летней аспирантки, раскаивается в содеянном.
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Путин обнаружил кражи при строительстве космодрома Восточный

Газета.Ru 05:00
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Такси протаранило пять машин на стоянке в Москве

RT на русском 03:49
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Житель Забайкалья ранил своего годовалого сына и убил двух женщин

Жителю Агинского района Забайкальского края предъявили обвинение в убийстве гражданской жены и ее сестры, а также в попытке убить собственного годовалого сына, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
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МИД Германии ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

7 ноября в интервью британскому журналу The Economist Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по альянсу.
Известия 05:29
Общество

В Минздраве назвали самый пьющий и не пьющий федеральные округа

В Минздраве назвали самый пьющий и не пьющий федеральные округа.
Радио Маяк 02:59
Общество

Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе

Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru вчера в 04:55
Происшествия

Материалы дела, по которому обвинялся Иван Голунов, засекретили

Следственный комитет России засекретил уголовное дело о наркотиках, по которому обвиняемым проходил журналист Иван Голунов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:18
Происшествия

В правительстве Оренбургской области опровергли информацию об обысках

Сотрудники правоохранительных органов работают с архивными документами в здании Дома советов в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, опровергнув информацию об обысках в одном из министерств региона, распространенную местными СМИ.
ТАСС 04:59
Авто

Lexus назвал дату дебюта первого электрокара

На автосалоне в Гуанчжоу компания Lexus представит свой первый серийный автомобиль с электрической силовой установкой.
Motor 03:59
Общество

ЦБ предупредил об атаках при использовании системы быстрых платежей

Центробанк (ЦБ) предупредил банки о возможных компьютерных атаках при использовании сервиса Системы быстрых платежей (СБП) для сбора информации о клиентах с помощью «перебора идентификаторов».
Известия 06:21
Политика

Турция начала депортацию террористов ИГ

Власти Турции начали процедуру депортации захваченных ранее боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ, имеющих гражданство США и Германии, заявил пресс-секретарь МВД страны Исмаил Чатаклы.
Rambler News Service 04:05
Происшествия

По факту смертельной стрельбы в Алексине возбуждено уголовное дело

Первый Тульский 06:09
Футбол

Головин не тренируется в общей группе сборной России

Футболист сборной России Александр Головин не тренируется в общей группе команды на первой тренировке на сборе в Сочи.
РИА Новости 04:14
Происшествия

Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

Женщина с двумя детьми выпала из окна квартиры девятиэтажки на северо-востоке Москвы.
Известия 02:24
Общество

Пародист Галкин впечатлил россиян смелым выступлением про политику

Путин давно находится у власти — больше чем Леонид Брежнев, российскому лидеру уже «скучно» как с меняющимися каждые четыре года мировыми политиками, так и с россиянами, отметил Галкин.
Росбалт вчера в 12:36
Политика

Даты встречи в нормандском формате пока нет, заявил Песков

Даты проведения саммита в нормандском формате по-прежнему неизвестны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:21
Наука

Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в квартирах

Ugpressa.ru 09 ноября в 00:04
Технологии

Роботов Mini Cheetah, играющих в футбол, показали на видео

Массачусетский технологический университет показал видео, где группа роботов Mini Cheetah делает зарядку и играет в футбол.
Профиль 09 ноября в 11:59
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Тимошенко пророчит «трагическую неделю» работы Верховной рады

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Общество

Навальный нашел у прокурора Москвы недвижимость в Испании и Черногории

Бывшая жена прокурора Москвы Дениса Попова Ирина владеет гостиницей и тремя домами в Черногории, а также квартирой в испанской Марбелье, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, опубликованном в ютуб-канале Алексея Навального.
Медиазона 04:58
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Наука

Японцы создали программируемые носимые роборуки

Японские и французские инженеры создали носимую пару рук, помогающую взаимодействовать с предметами.
N+1 05:13
Общество

Глушаков подал в суд на бывшую жену

Экс-игрок «Спартака» и полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подал судебный иск против бывшей жены Дарьи.
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Кристине Асмус угрожают расправой из-за секс-сцен в фильме «Текст»

«Как мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус расплакалась, вспоминая секс-сцену в фильме «Текст».
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Бывшая жена Цеповяза вышла из комы

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Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело»

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