Экономика
РБКПоставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд
В отчетности «Рособоронэкспорта» отражена общая выручка, однако она отражает в основном комиссионные за посреднические услуги, а не объем экспортных продаж. Выручка компании в 2018 году составила 21,5 млрд руб. после 26,2 млрд годом ранее.
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В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.РБКвчера в 16:00
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Свердловский областной суд признал незаконным обыски в одном из жилых помещений, принадлежащих заместителю главы Екатеринбурга Александру Ковальчику в рамках уголовного дела по части 3 статьи 285 УК РФ ( Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия ).
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Хет-трик в составе «Барселоны» оформил Лионель Месси. На это ему понадобилось всего 25 минут.
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Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
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В ходе опроса выяснилось, что 49% россиян одобряют предложение разрешить всем избирателям голосовать удаленно, а 48% уже сейчас говорят, что готовы принять участие в электронном голосовании.
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Газета.Ru 01:22
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Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу
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Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело»
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«Семейка Аддамс» возглавила российский прокат вторые выходные подряд
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