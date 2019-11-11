Экономика

РБКРБКПоставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

В отчетности «Рособоронэкспорта» отражена общая выручка, однако она отражает в основном комиссионные за посреднические услуги, а не объем экспортных продаж. Выручка компании в 2018 году составила 21,5 млрд руб. после 26,2 млрд годом ранее.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось

Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

«Рособоронэкспорту» задолжали $13 млрд

Красная весна02:36

Долг поставщиков и покупателей перед «Рособоронэкспортом» достиг $13 млрд

Коммерсантъ00:50

Долги контрагентов перед «Рособоронэкспортом» за год увеличились на 23%

Ведомостивчера в 20:38

России задолжали 13 миллиардов долларов за оружие

Lenta.ruвчера в 21:22

Покупатели и продавцы оружия должны России $13 млрд

REGNUM00:15

Назван размер не собранных «Рособоронэкспортом» долгов

News.ruвчера в 17:30

Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

РБКвчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:08, Вашингтон
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Происшествия

Останки студентки СПбГУ достали из Мойки

Водолазы весь день ищут в Мойке останки 24-летней аспирантки – их выбросил в воду преподаватель СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве.
Gazeta.SPb 09 ноября в 13:28
Происшествия

В Москве женщина выпала из окна с двумя детьми

На северо-востоке Москвы женщина упала из окна с двумя детьми, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.
Российская газета 02:21
Политика

В Совфеде прокомментировали отставку президента Боливии

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что президент Боливии Эво Моралес заявил о своём решении уйти в отставку.
RT на русском 02:24
Общество

«День холостяка» принес Alibaba $13 млрд за час продаж

Для сравнения, в 2018 году в «День холостяка» в первый час было продано товаров на 69 млрд юаней.
Моллы.Ru 01:24
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Общество

В России предложили создать единого регулятора табачного рынка

Общественная организация «Трезвая Россия» предложила создать в России единого регулятора табачного рынка.
Известия вчера в 13:00
Общество

Работники шахты в Кузбассе отказались спускаться в забой

Часть работников шахты "Октябрьская" в городе Полысаево отказалась выходить на работу.
Avoka.do вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Рудковская заявила о расставании с Плющенко

Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр вчера в 11:11
Общество

Россия попала в десятку самых пьющих стран мира

Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
Наука

Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в квартирах

Ugpressa.ru 09 ноября в 00:04
Армия и оружие

Глава Минобороны Украины заявил о готовности защититься от России

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил в интервью телеканалу "1+1", что страна готова самостоятельно защититься от России в случае нападения.
Газета.Ru 01:45
Происшествия

Суд признал незаконными обыски в квартире вице-мэра Ковальчика

Свердловский областной суд признал незаконным обыски в одном из жилых помещений, принадлежащих заместителю главы Екатеринбурга Александру Ковальчику в рамках уголовного дела по части 3 статьи 285 УК РФ ( Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия ).
Znak.com 02:42
Футбол

Хет-трик Месси принес «Барселоне» первую с октября победу

Хет-трик в составе «Барселоны» оформил Лионель Месси. На это ему понадобилось всего 25 минут.
РБК 09 ноября в 20:25
Хоккей

Россия начала матч с Чехией на Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею начала матч на Кубке Карьяла против команды Чехии.
Нева Спорт вчера в 06:30
Политика

Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
РБК вчера в 14:04
Гаджеты

Раскрыли характеристики будущих смартфонов Samsung Galaxy S11

Astera вчера в 11:54
Транспорт

Более 12 тысяч билетов продано на первые поезда в Крым и обратно

RT на русском 02:57
Общество

Половина россиян поддержала внедрение электронного голосования

В ходе опроса выяснилось, что 49% россиян одобряют предложение разрешить всем избирателям голосовать удаленно, а 48% уже сейчас говорят, что готовы принять участие в электронном голосовании.
РБК 01:04
Футбол

Неймар поддержал подвергнувшихся расизму игроков «Шахтера»

Газета.Ru 02:13
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк ответили на слова Разина о состоянии актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк выражают признательность продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину за беспокойство о здоровье актрисы, но отмечают, что лично она с ним не знакома.
РБК 02:44
Политика

Асад заявил, что Эрдоган действует в Сирии незаконно

Президент Сирии Башар Асад в интервью RT заявил, что Турция в лице ее главы Реджепа Тайипа Эрдогана действует в САР незаконно.
Аргументы и Факты 02:12
Происшествия

В Курской области при пожаре погибли трое детей

Газета.Ru 01:22
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 70,48 рубля.
RT на русском 02:01
Экономика

К нерешенным проблемам мусорных операторов добавились новые

Не решена проблема неплатежей – компании, отвечающие за вывоз и утилизацию мусора, не могут получить денег ни с населения, ни с организаций, констатируют авторы мониторинга.
Ведомости вчера в 15:39
Общество

Врио мэра Челябинска предложила ответственному за дороги уволиться

В Челябинске врио мэра Наталья Котова предложила уйти в отставку своему заместителю Владимиру Алейникову.
REGNUM 02:04
Экономика

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
Интерфакс 02:11
Происшествия

Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело»

Российская газета 01:39
Кино

«Семейка Аддамс» возглавила российский прокат вторые выходные подряд

Мойка78 вчера в 17:20
Общество

Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе

Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru вчера в 04:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рособоронэкспорт
Российская компания
Российская государственная компания, единственный в России государственный посредник по экспорту и импорту всего спектра конечной продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения. Полное наименование - акционерное общество «Рособоронэкспорт». Штаб-квартира находится в Москве. Входит в состав госкорпорации «Ростех».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное