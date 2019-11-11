Экономика
РБКПоставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд
В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.
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Политика
Президент Боливии Моралес объявил об отставке
Глава Боливии Эво Моралес 10 ноября сделал заявление, в котором сообщил о своем решении покинуть пост президента.
Московский Комсомолец вчера в 16:18
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета вчера в 09:11
Происшествия
На Макаровском мосту обнаружили мешок в форме человеческого тела
В Екатеринбурге на Макаровском мосту сегодня утром, 11 ноября, местные жители нашли мешок в форме человеческого тела, подвешенный на веревке.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 00:26
Армия и оружие
Новейший автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО
Автомат Калашникова нового поколения АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО, есть соответствующий заказ, сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
РИА Новости 00:04
Происшествия
В Петербурге продолжили поиск останков предполагаемой жертвы Соколова
RT на русском вчера в 04:06
Происшествия
Отец участника резонансного свердловского ДТП отрицает подмену мочи
REGNUM вчера в 11:56
Общество
Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»
Радио Маяк вчера в 08:06
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме под Оренбургом
ТАСС вчера в 18:50
Культура
Четвёртый сезон «Рика и Морти» получил новую заставку
Adult Swim на своём официальном YouTube-канале представил новую заставку четвёртого сезона анимационного сериала «Рик и Морти», в которой, помимо прочего, можно увидеть двухголового гуся.
Игромания.ру 09 ноября в 01:50
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Общество
Кому из знаков Зодиака 9 ноября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее
9 ноября Овнам, чтобы добиться целей, придется быть необычайно сговорчивыми и обаятельными.
SM News 08 ноября в 02:12
Футбол
Роналду второй раз подряд был заменен по ходу матча
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду второй раз в нынешнем сезоне подряд был заменен по ходу матча.
Газета.Ru вчера в 18:14
Политика
Американские СМИ назвали «худший кошмар» для России и Китая
Возможное начало продажи США атомных подводных лодок союзникам стало бы «худшим кошмаром» для Китая и России.
РБК вчера в 19:25
Технологии
Группа ПИК Сергея Гордеева запустит «Убер» для строителей
РБК вчера в 03:34
Политика
Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия 09 ноября в 11:14
Происшествия
Житель Красноярска пропал в водах Енисея, спасая девушку
Мужчина прыгнул в Енисей за девушкой, упавшей в воду с набережной в Красноярске вечером 7 ноября, они до сих пор не найдены.
REGNUM 08 ноября в 01:02
Политика
Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом он рассказал в интервью Financial Times.
Известия вчера в 17:05
Хоккей
«Флорида» обыграла «Рейнджерс», Дадонов набрал 3 очка, Панарин — 2
Sport24.ru вчера в 15:54
Политика
Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР
Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.
Дни24 09 ноября в 07:54
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».
Lenta.ru вчера в 21:23
Экономика
Кабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям
Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.
ТАСС 09 ноября в 02:33
Политика
Депутат бундестага заявил о российском Крыме
Депутат немецкого бундестага «Альтернатива для Германии» Антон Фризен заявил, что введенные Евросоюзом санкции против России не смогут изменить статус Крыма.
РБК вчера в 21:25
Общество
2% россиян полностью отказались от наличных
Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 23:00
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о расставании с Плющенко
Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр вчера в 11:11
Политика
Бывший мэр Нью-Йорка Блумберг может стать кандидатом в президенты США
The New York Times сообщила в четверг, что бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумбергнамерен выдвинуть свою кандидатуру на первичные выборы в штате Алабама в марте 2020 года.
Информационное агентство FederalCity 08 ноября в 10:25
Шоу-бизнес
Навка показала счастливую Заворотнюк на фото
На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.
Дни.ру вчера в 05:25
Авто
Автоэксперт назвал три признака скорой поломки двигателя машины
Автомобильный эксперт Алексей Хресин в ходе беседы с агентством iReactor назвал 3 признака, указывающие на ближайшую поломку двигателя.
Car.ru вчера в 09:58
Общество
В Польше нашли надпись советских солдат о Дне Победы
При реконструкции здания в Польше была обнаружена надпись, сделанная советскими солдатами в День Победы 9 мая 1945 года.
Свободная Пресса вчера в 22:31