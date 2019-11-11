Экономика

РБКРБКПоставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.
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Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

РБКвчера в 16:00

Назван размер не собранных «Рособоронэкспортом» долгов

News.ruвчера в 17:30

России задолжали 13 миллиардов долларов за оружие

Lenta.ruвчера в 21:22

Долги контрагентов перед «Рособоронэкспортом» за год увеличились на 23%

Ведомостивчера в 20:38

Покупатели и продавцы оружия должны России $13 млрд

REGNUM00:15
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Политика

Президент Боливии Моралес объявил об отставке

Глава Боливии Эво Моралес 10 ноября сделал заявление, в котором сообщил о своем решении покинуть пост президента.
Московский Комсомолец вчера в 16:18
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима

Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета вчера в 09:11
Происшествия

На Макаровском мосту обнаружили мешок в форме человеческого тела

В Екатеринбурге на Макаровском мосту сегодня утром, 11 ноября, местные жители нашли мешок в форме человеческого тела, подвешенный на веревке.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 00:26
Армия и оружие

Новейший автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО

Автомат Калашникова нового поколения АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО, есть соответствующий заказ, сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
РИА Новости 00:04
Происшествия

В Петербурге продолжили поиск останков предполагаемой жертвы Соколова

RT на русском вчера в 04:06
Происшествия

Отец участника резонансного свердловского ДТП отрицает подмену мочи

REGNUM вчера в 11:56
Общество

Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»

Радио Маяк вчера в 08:06
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в жилом доме под Оренбургом

ТАСС вчера в 18:50
Культура

Четвёртый сезон «Рика и Морти» получил новую заставку

Adult Swim на своём официальном YouTube-канале представил новую заставку четвёртого сезона анимационного сериала «Рик и Морти», в которой, помимо прочего, можно увидеть двухголового гуся.
Игромания.ру 09 ноября в 01:50
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Общество

Кому из знаков Зодиака 9 ноября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее

9 ноября Овнам, чтобы добиться целей, придется быть необычайно сговорчивыми и обаятельными.
SM News 08 ноября в 02:12
Футбол

Роналду второй раз подряд был заменен по ходу матча

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду второй раз в нынешнем сезоне подряд был заменен по ходу матча.
Газета.Ru вчера в 18:14
Политика

Американские СМИ назвали «худший кошмар» для России и Китая

Возможное начало продажи США атомных подводных лодок союзникам стало бы «худшим кошмаром» для Китая и России.
РБК вчера в 19:25
Технологии

Группа ПИК Сергея Гордеева запустит «Убер» для строителей

РБК вчера в 03:34
Политика

Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ

Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия 09 ноября в 11:14
Происшествия

Житель Красноярска пропал в водах Енисея, спасая девушку

Мужчина прыгнул в Енисей за девушкой, упавшей в воду с набережной в Красноярске вечером 7 ноября, они до сих пор не найдены.
REGNUM 08 ноября в 01:02
Политика

Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом он рассказал в интервью Financial Times.
Известия вчера в 17:05
Хоккей

«Флорида» обыграла «Рейнджерс», Дадонов набрал 3 очка, Панарин — 2

Sport24.ru вчера в 15:54
Политика

Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР

Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.
Дни24 09 ноября в 07:54
Происшествия

Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».
Lenta.ru вчера в 21:23
Экономика

Кабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям

Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.
ТАСС 09 ноября в 02:33
Политика

Депутат бундестага заявил о российском Крыме

Депутат немецкого бундестага «Альтернатива для Германии» Антон Фризен заявил, что введенные Евросоюзом санкции против России не смогут изменить статус Крыма.
РБК вчера в 21:25
Общество

2% россиян полностью отказались от наличных

Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 23:00
Футбол

Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма

Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Шоу-бизнес

Рудковская заявила о расставании с Плющенко

Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр вчера в 11:11
Политика

Бывший мэр Нью-Йорка Блумберг может стать кандидатом в президенты США

The New York Times сообщила в четверг, что бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумбергнамерен выдвинуть свою кандидатуру на первичные выборы в штате Алабама в марте 2020 года.
Информационное агентство FederalCity 08 ноября в 10:25
Шоу-бизнес

Навка показала счастливую Заворотнюк на фото

На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.
Дни.ру вчера в 05:25
Авто

Автоэксперт назвал три признака скорой поломки двигателя машины

Автомобильный эксперт Алексей Хресин в ходе беседы с агентством iReactor назвал 3 признака, указывающие на ближайшую поломку двигателя.
Car.ru вчера в 09:58
Общество

В Польше нашли надпись советских солдат о Дне Победы

При реконструкции здания в Польше была обнаружена надпись, сделанная советскими солдатами в День Победы 9 мая 1945 года.
Свободная Пресса вчера в 22:31
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