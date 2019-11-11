Экономика
РБКПоставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд
В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.
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Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
RT на русском 14:47
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
Телеведущий Артём Шейнин прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
RT на русском 09:12
Экономика
Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки
Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
РБК 22:02
Политика
Моралес заявил о попытках полиции его арестовать
Подавший в отставку президент Боливии Эво Моралес подтвердил информацию о выданном ордере на его арест.
Коммерсантъ 22:19
Политика
Спойлер от Ляшко: Украина прекращает закупки электроэнергии у России
Решение о прекращении закупок электроэнергии из России власти Украины приняли еще в 2015 году.
Вести.Ru 21:07
Происшествия
Бывшего главу полиции чеченского города Аргун избили около бара в Москве
Собеседник 08:16
Общество
«Почта России» сократила нормативы по доставке посылок
Время посылки в пути для большинства жителей страны будет составлять не более двух дней, утверждают в «Почте России», в зависимости от направления контрольные сроки доставки посылок составят от двух до восьми суток.
Ведомости 15:08
Общество
Россияне могут остаться без пенсии в случае низкой зарплаты
В противном случае – если официальная часть зарплаты будет ниже – будущий пенсионер сможет рассчитывать только на социальную часть пенсии, которая составляет на сегодняшний день около 9000 рублей и присваивается на пять лет позже обычной пенсии.
Местное время (г. Пермь) 01:27
Хоккей
Россия проиграла Чехии на Кубке Карьяла
Сборная России ни турнире набрала два очка, победив лишь шведскую команду по буллитам.
Советский спорт 08:59
Происшествия
В Австралии два человека погибли из-за лесных пожаров
РИА Новости 08 ноября в 20:55
Политика
Россия отказалась выходить из Договора по открытому небу вслед за США
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что Москва не будет выходить из Договора по открытому небу в случае, если это сделают США.
Lenta.ru 21:54
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Лолита Милявская рассказала, как выгнала из дома мужа Дмитрия Иванова
В беседе с ведущей программы Лерой Кудрявцевой знаменитость рассказала, как выгнала из дома мужа Дмитрия Иванова.
OAnews 01:02
Общество
Тельцам станет хуже, а Рыбы найдут секрет счастья
Невероятный успех ждет тех Овнов, которые работают в творческой сфере. ♉️ Телец ✨ Вы можете почувствовать последствия сильного эмоционального перенапряжения и физической усталости последних дней.
Первоисточник 08 ноября в 12:00
Гаджеты
Топ-5 необычных и полезных гаджетов с AliExpress
Сегодня наш интернет-журнал расскажут о полезных технических новинках.
Сиб.фм 17:05
Армия и оружие
Российский спецназ прибыл в Китай для участия в учениях стран АСЕАН
Спецназ российского Восточного военного округа прибыл в Китай для участия в международных антитеррористических учениях стран АСЕАН, сообщает пресс-служба округа в понедельник.
РИА Новости 21:14
Футбол
Алан Дзагоев рассказал о волнении при выходе на поле в матче с «Сочи»
В матче 16-го тура РПЛ с «Сочи» Дзагоев вышел на замену на 85-й минуте. Алан впервые почти за год принял участие в матче.
Bookmaker-ratings.ru 16:03
Авто
Автомобили дорожают при падении спроса
Владимир Попов отмечает, что на продаже выпущенного в РФ автомобиля стоимостью 1,5 млн руб. производитель зарабатывает не более 3%.
Коммерсантъ 17:25
Экономика
К нерешенным проблемам мусорных операторов добавились новые
Не решена проблема неплатежей – компании, отвечающие за вывоз и утилизацию мусора, не могут получить денег ни с населения, ни с организаций, констатируют авторы мониторинга.
Ведомости 15:39
Шоу-бизнес
Разин: состояние здоровья Заворотнюк улучшилось
Музыкальный продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил, что состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось.
Телеканал 360° вчера в 20:17
Кино
Эмилия Кларк предложила себя на роль Джеймса Бонда
О возможности снять женщину в роли Бонда заговорили из-за раздумий Крэйга участвовать в очередном фильме «бондианы».
Телеканал 360° 18:25
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Политика
Киев: «нормандская четверка» встретится в конце ноября
«Если встреча не состоится в эти даты, то до конца года лидеры не смогут собраться, а возможно не соберутся в этом формате уже никогда», — отметило издание.
Телеканал 360° 16:55
Общество
Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
РБК 15:42
Шоу-бизнес
Навка показала счастливую Заворотнюк на фото
На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.
Дни.ру 05:25
Происшествия
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре
Газета Metro 10:51
Политика
Задержанного в Польше националиста Мазура передали на поруки консулу
Украинский националист Игорь Мазур передан на поруки консулу Украины в польском Люблине.
Известия 09:40