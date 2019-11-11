Экономика
РБКПоставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд
Из отчетности "Рособоронэкспорта" не ясно, как распределяется накопленная дебиторская задолженность в 800 с лишним млрд руб. Но достаточно большую долю занимают еще не выплаченные деньги за отгруженную продукцию, включая неплатежи из-за санкций, говорит РБК источник, близкий к "Рособоронэкспорту".
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 16:21, Вашингтон
Энергетика
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Газета.Ru 16:15
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Следовательно, Дане, вероятнее всего, реально поможет смена стиля вождения в сторону Алена Проста.
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Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
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Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова
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Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.
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Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
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Космос
НАСА испытывает покрытие для отталкивания лунной пыли
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Здоровье
Повышенный аппетит у пожилых людей может быть связан с деменцией
Как рассказал специалист, в том случае, если у пожилого человека, возраст которого превышает 70 лет, внезапно пробуждается сильный аппетит, а физическая активность при этом не увеличилась, то это может быть возможным признаком возникшей деменции, либо сахарного диабета.
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