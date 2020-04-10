Коронавирус

News.ruNews.ruПоставщики могут повысить цены на продукты до 50%

По данным ведомства, отдельные компании готовы повысить цены на 20%, 30% и 50%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на АКОРТ.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Поставщики объяснили повышение цен на продукты

Rambler News Service06:53

Поставщики хотят повысить цены на продукты питания до 20%

URA.Ru06 апреля в 20:51

Поставщики продуктов заявили о повышении цен на некоторую продукцию

Новый городвчера в 07:56

Поставщики намерены повысить цены на продукты до 20%

Ярновости07 апреля в 03:09

Поставщики могут повысить цены на продукты до 50%

News.ru03:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
Здоровье

«Многие умрут»: шведский врач озвучил мрачный прогноз на коронавирус

Врач-геронтолог крайне обеспокоен сложившейся ситуацией и развитием коронавируса на территории Швеции.
Gazeta.SPb 14:22
20
Общество

В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ 16:51
45
Армия и оружие

Патрушев предупредил об угрозе переброски террористов из Сирии в РФ

Не прекращаются попытки переброски в нашу страну лиц, получивших боевой опыт в составе бандформирований в Сирии и Ираке, — приводит слова Патрушева ТАСС.
News.ru 04:59
Общество

МВД временно перестанет штрафовать за просроченные паспорта и права

Полиция на время перестанет привлекать к ответственности тех, у кого просрочен паспорт или права, пишет RT.
Ореанда-Новости 12:25
12
Общество

Воробьев объявил о введении пропускного режима в Подмосковье

Красногорск, 10 апреля 2020, 21:13 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о поэтапном введении в регионе пропускного режима.
REGNUM 14:13
186
Экономика

Правительство повысило лимит для ипотечных каникул из-за коронавируса

6 апреля Мишустин определил максимальный размер ипотечного кредита, дающего право на каникулы, в 1,5 млн руб. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, такой порог был выбран как покрывающий средний размер ипотеки в большинстве российских субъектов.
РБК 09:01
293
Происшествия

Заключенные устроили бунт в Иркутской области

Заключенные колонии №15 Ангарска устроили бунт. Об этом сообщает ГУ ФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 14:02
1,1K
Здоровье

Из перинатального центра в Саратове уволились 26 врачей

Из перинатального центра Саратова уволились 26 врачей после того, как было объявлено, что учреждение временно отдают под размещение больных с коронавирусной инфекцией.
FreeNews-Volga вчера в 06:54
18
Экономика

Bloomberg узнал о новом плане поддержки экономики России на ₽1 трлн

Ранее Bloomberg уже сообщал, что Минфин изучает возможность увеличения плана заимствований в 2020 году на 1–1,5 трлн руб.
РБК 16:49
3
Общество

Роспотребнадзор: 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу

Сегодня в России численность зараженных коронавирусом составляет 11 917 человек.
RuNews24.ru 10:45
871
Авто

Появились фото французской версии «Москвич-2141»

Яркий пример – «Москвич-2141», известный под экспортными именами Aleko 141 и Aleko SL.
Автоновости дня вчера в 11:15
8
Кино

300 фанатов на карантине пересняли «Назад в будущее 2»

Рамблер 06:58
1
Технологии

Apple и Google будут следить за больными коронавирусом

Компании Apple и Google будут следить за больными коронавирусом, встроив в свои операционные системы соответствующую систему мониторинга распространения инфекции, которая позволит устройствам обмениваться данными через Bluetooth и делиться ими с организациями здравоохранения.
UfacityNews.ru 15:13
3
Общество

В Москве ограничили свободное передвижение 75% жителей

Около 75% жителей Москвы лишены возможности передвигаться по городу из-за введенного режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
Известия 13:08
38
Происшествия

В Тульской области мужчина застрелил егеря

В пятницу, 10 апреля, в Тульской области мужчина застрелил егеря, после чего свёл счёты с жизнью.
7 новостей 15:04
18
Энергетика

Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:25
120
Футбол

Слуцкий назвал слово, за которое штрафует игроков в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о слове, за которое штрафует игроков команды.
Спорт-Экспресс 10:57
Происшествия

Скрывшая поездку в Испанию инфекционист не считает себя виноватой

Бывший главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заболевшая COVID-19, "абсолютно" не считает себя виноватой.
РИА Новости вчера в 12:45
204
Культура

Баста выбрал финалистов шоу «Голос. Дети»

Баста поблагодарил молодых исполнительниц за то, как они реализовали идею номера, и выбрал Софью Льорет, после чего две младшие участницы расплакались прямо на сцене и Дмитрию Нагиеву пришлось пустить в дело все свое обаяние, чтобы хоть немного их успокоить.
Газета.Ru 17:02
Футбол

Transfermarkt: Стоимость игроков РПЛ упала на 213 миллионов евро

Как сообщает Transfermarkt, до приостановки РПЛ из-за коронавируса суммарная стоимость игроков национального чемпионата составляла 1,136 миллиарда евро, однако затем упала до 922,6 миллиона евро.
Матч ТВ вчера в 02:17
5
Общество

Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет

Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 13:58
209
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом.
ТАСС 11:32
107
Шоу-бизнес

Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
337
Технологии

Apple открывает бесплатный доступ к фильмам и сериалам

Комсомольская правда 07:47
5
Происшествия

10 лет назад разбился самолет польского президента

Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Российская газета 01:55
365
Армия и оружие

The National Interest рассказал о грозном ракетном арсенале России

РИА Новости 08:30
59
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
3,7K
Общество

Собянин оценил приближение России к пику заражений коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости оценил приближение России к пику заражений коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:34
2,3K
Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
1,1K
Происшествия

Оштрафованный после прогулки с псом москвич обжаловал решение суда

Иисус Воробьев, задержание которого при прогулке с собакой на Патриарших прудах в Москве стало резонансным, обжаловал постановление о штрафе в тысячу рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Олег Елисеев.
РИА Новости 14:57
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное