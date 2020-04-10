Коронавирус
News.ruПоставщики могут повысить цены на продукты до 50%
По данным ведомства, отдельные компании готовы повысить цены на 20%, 30% и 50%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на АКОРТ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
Здоровье
«Многие умрут»: шведский врач озвучил мрачный прогноз на коронавирус
Врач-геронтолог крайне обеспокоен сложившейся ситуацией и развитием коронавируса на территории Швеции.
Gazeta.SPb 14:22
Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ 16:51
Армия и оружие
Патрушев предупредил об угрозе переброски террористов из Сирии в РФ
Не прекращаются попытки переброски в нашу страну лиц, получивших боевой опыт в составе бандформирований в Сирии и Ираке, — приводит слова Патрушева ТАСС.
News.ru 04:59
Общество
МВД временно перестанет штрафовать за просроченные паспорта и права
Полиция на время перестанет привлекать к ответственности тех, у кого просрочен паспорт или права, пишет RT.
Ореанда-Новости 12:25
Общество
Воробьев объявил о введении пропускного режима в Подмосковье
Красногорск, 10 апреля 2020, 21:13 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о поэтапном введении в регионе пропускного режима.
REGNUM 14:13
Экономика
Правительство повысило лимит для ипотечных каникул из-за коронавируса
6 апреля Мишустин определил максимальный размер ипотечного кредита, дающего право на каникулы, в 1,5 млн руб. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, такой порог был выбран как покрывающий средний размер ипотеки в большинстве российских субъектов.
РБК 09:01
Происшествия
Заключенные устроили бунт в Иркутской области
Заключенные колонии №15 Ангарска устроили бунт. Об этом сообщает ГУ ФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 14:02
Здоровье
Из перинатального центра в Саратове уволились 26 врачей
Из перинатального центра Саратова уволились 26 врачей после того, как было объявлено, что учреждение временно отдают под размещение больных с коронавирусной инфекцией.
FreeNews-Volga вчера в 06:54
Экономика
Bloomberg узнал о новом плане поддержки экономики России на ₽1 трлн
Ранее Bloomberg уже сообщал, что Минфин изучает возможность увеличения плана заимствований в 2020 году на 1–1,5 трлн руб.
РБК 16:49
Общество
Роспотребнадзор: 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Сегодня в России численность зараженных коронавирусом составляет 11 917 человек.
RuNews24.ru 10:45
Авто
Появились фото французской версии «Москвич-2141»
Яркий пример – «Москвич-2141», известный под экспортными именами Aleko 141 и Aleko SL.
Автоновости дня вчера в 11:15
Технологии
Apple и Google будут следить за больными коронавирусом
Компании Apple и Google будут следить за больными коронавирусом, встроив в свои операционные системы соответствующую систему мониторинга распространения инфекции, которая позволит устройствам обмениваться данными через Bluetooth и делиться ими с организациями здравоохранения.
UfacityNews.ru 15:13
Общество
В Москве ограничили свободное передвижение 75% жителей
Около 75% жителей Москвы лишены возможности передвигаться по городу из-за введенного режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
Известия 13:08
Происшествия
В Тульской области мужчина застрелил егеря
В пятницу, 10 апреля, в Тульской области мужчина застрелил егеря, после чего свёл счёты с жизнью.
7 новостей 15:04
Энергетика
Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:25
Футбол
Слуцкий назвал слово, за которое штрафует игроков в «Рубине»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о слове, за которое штрафует игроков команды.
Спорт-Экспресс 10:57
Происшествия
Скрывшая поездку в Испанию инфекционист не считает себя виноватой
Бывший главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заболевшая COVID-19, "абсолютно" не считает себя виноватой.
РИА Новости вчера в 12:45
Культура
Баста выбрал финалистов шоу «Голос. Дети»
Баста поблагодарил молодых исполнительниц за то, как они реализовали идею номера, и выбрал Софью Льорет, после чего две младшие участницы расплакались прямо на сцене и Дмитрию Нагиеву пришлось пустить в дело все свое обаяние, чтобы хоть немного их успокоить.
Газета.Ru 17:02
Футбол
Transfermarkt: Стоимость игроков РПЛ упала на 213 миллионов евро
Как сообщает Transfermarkt, до приостановки РПЛ из-за коронавируса суммарная стоимость игроков национального чемпионата составляла 1,136 миллиарда евро, однако затем упала до 922,6 миллиона евро.
Матч ТВ вчера в 02:17
Общество
Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет
Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 13:58
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом.
ТАСС 11:32
Шоу-бизнес
Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
Технологии
Apple открывает бесплатный доступ к фильмам и сериалам
Комсомольская правда 07:47
Происшествия
10 лет назад разбился самолет польского президента
Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Российская газета 01:55
Армия и оружие
The National Interest рассказал о грозном ракетном арсенале России
РИА Новости 08:30
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Общество
Собянин оценил приближение России к пику заражений коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости оценил приближение России к пику заражений коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:34
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
Происшествия
Оштрафованный после прогулки с псом москвич обжаловал решение суда
Иисус Воробьев, задержание которого при прогулке с собакой на Патриарших прудах в Москве стало резонансным, обжаловал постановление о штрафе в тысячу рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Олег Елисеев.
РИА Новости 14:57