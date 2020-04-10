По данным ведомства, отдельные компании готовы повысить цены на 20%, 30% и 50%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на АКОРТ.

Поставщики могут повысить цены на продукты до 50%

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