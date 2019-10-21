«Лента» тоже получила аналогичные уведомления от поставщиков, пока их изучает, говорит представитель ритейлера. Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов приводит такие цифры: поставщики повышают цену на 25–50% до 59 руб. за 1 кг.

с чего всё началось

Поставщики гречневой крупы повысят цены на 20-50%, сообщили во вторник "Ведомости" со ссылкой на представителей розничных сетей. С момента последнего резкого повышения цен на гречку прошло три года. К октябрю в три раза подорожало сырье для крупы – гречиха.

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