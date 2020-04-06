Коронавирус
РБКПоставщики предупредили о подорожании продуктов до 20% из-за пандемии
На фоне пандемии коронавируса и валютных колебаний производители и поставщики продуктов настаивают на пересмотре закупочных цен до 15–20%, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, пишут «Известия».
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с чего всё началось
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары и уже уведомили об этом торговые сети. Речь идет в том числе о кофе, чае, специях, консервах, макаронах, а также хлебобулочных изделиях и рыбе. В зависимости от категории рост составит от 5 до 20%.Известиявчера в 11:00
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СМИ: Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены
RT на русскомвчера в 16:02
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