Коронавирус

РБКРБКПоставщики предупредили о подорожании продуктов до 20% из-за пандемии

На фоне пандемии коронавируса и валютных колебаний производители и поставщики продуктов настаивают на пересмотре закупочных цен до 15–20%, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, пишут «Известия».
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с чего всё началось

Понять и принять: поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары и уже уведомили об этом торговые сети. Речь идет в том числе о кофе, чае, специях, консервах, макаронах, а также хлебобулочных изделиях и рыбе. В зависимости от категории рост составит от 5 до 20%.
Известиявчера в 11:00

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Поставщики предупредили о росте цен до 20% в России

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Власти рассказали о росте цен на продукты в Перми

Рифей-Пермьвчера в 00:40

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СМИ: Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены

RT на русскомвчера в 16:02

Поставщики предупредили о росте цен до 20%

Известиявчера в 11:42

Поставщики предупредили о подорожании продуктов до 20% из-за пандемии

РБК00:56
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Власти США рассматривают вариант сокращения объемов добычи нефти, если ОПЕК+ придет к такому решению.
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РИА Новости вчера в 19:27
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Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
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Власти Приморья отложили обязательную раздачу смс-пропусков

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Газета.Ru вчера в 02:47
Происшествия

Глава Удмуртии рассказал о новых случаях COVID-19 в республике

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РИА Новости 01:35
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
RT на русском 01:57
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В суды Петербурга поступило 70 дел о нарушении режима самоизоляции

В Санкт-Петербурге мировыми судьями было зарегистрировано 70 дел об административных нарушениях, связанных с самоизоляцией в условиях пандемии коронавируса.
АБН вчера в 14:54
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Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

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Газета.Ru вчера в 14:57
Армия и оружие

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Модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М "Малка" завершена, первый образец готов к отправке в войска, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в Ростех).
РИА Новости вчера в 20:19
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В Челябинске вскрыты злоупотребления на строительстве Конгресс-холла

В Челябинске вскрыты факты нецелевого использования средств на строительстве Конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС- 2020.
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CyberSport.ru 05 апреля в 11:30
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РБК вчера в 12:14
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Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось

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Коммерсантъ вчера в 15:59
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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:21
Общество

В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок

Мыть руки в МЧС советуют с мылом под теплой водой не менее 20 секунд. Кроме того, следует умыть лицо и глаза.
РИА Новости вчера в 22:21
Культура

Стала известна дата выхода сериала «Зулейха открывает глаза»

Вокруг ТВ вчера в 17:41
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Потушен один из лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения

REGNUM вчера в 10:37
Авто

Новые Toyota Land Cruiser 70 и FJ Cruiser продает «Toyota»

Как оказалось, новые внедорожники продаются на рынках ОАЭ и в Африке. В ЮАР доступны пикап и универсал Land Cruiser 76 и 79.
ГЛАС.RU 05 апреля в 07:01
Армия и оружие

Почему «легендарные» пистолеты ХХ века часто переоценивают

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Политика

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Интерфакс вчера в 19:35
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Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом

Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 21:11
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Желающих покинуть США россиян не набралось даже на один рейс

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РИА Новости вчера в 23:39
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