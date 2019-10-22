Экономика
RT на русскомПоставщики предупредили о росте цен на гречку в России
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ретейлеров. По разным данным, цены на гречку в регионах России могут повыситься на 5—50%.
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с чего всё началось
Рост оптовых цен на фасованную гречку подтверждает и исполнительный директор отраслевого объединения «Руспродсоюз», в который входят крупные производители круп, Дмитрий Востриков – он достигает 5–30%.Ведомости21 октября в 18:22
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Подорожание гречки назвали предвестником кризиса: когда ждать очередного катаклизма
Московский Комсомолец22 октября в 10:11
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