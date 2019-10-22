Рост оптовых цен на фасованную гречку подтверждает и исполнительный директор отраслевого объединения «Руспродсоюз», в который входят крупные производители круп, Дмитрий Востриков – он достигает 5–30%.

с чего всё началось

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ретейлеров. По разным данным, цены на гречку в регионах России могут повыситься на 5—50%.

Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России

Здоровье Рак простаты провоцируют три молочных продукта Врачи определили три молочных продукта, которые провоцируют у мужчин возникновение рака простаты, сообщает профильное издание medikforum.

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Политика Россия и Египет в скором времени могут возобновить авиасообщение Отвечая на вопрос представителей СМИ о возобновлении авиарейсов между РФ и Египтом, Богданов отметил, что эта проблема может быть решена в ближайшее время.

Происшествия В Тюменской области зафиксировали три случая гаффской болезни Трое жителей деревни Ачиры Тюменской области госпитализированы с подозрением на гаффскую болезнь, передает телеканал "МИР 24" со ссылкой на РИА "Новости" Накануне в деревню прибыли сотрудники Роспотребнадзора и областной больницы.

Космос Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества Появилась новая фотографию этого вещества, и вместе с ней увеличилось количество предположений по поводу того, что оно собой представляет.

Общество Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.

Интернет В WhatsApp появилась новая функция Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.

Общество Минэкономики предложило МВД увеличить контроль над техосмотром В МВД считают, что наделение ведомства дополнительными полномочиями фактически будет означать, что контроль за техосмотром и операторами впервые с 2011 года вернется к полиции и ГИБДД.

Шоу-бизнес В Сети появилось архивное видео Юлии Началовой Вчера экс-директор и подруга Началовой Анна Исаева опубликовала видеоролик, на котором певица запечатлена в один из самых счастливых моментов — на дне рождения дочери Веры артистка излучала жизнерадостность, весело исполняя свой хит «Я выбираю».

Экономика Кудрин поддержал идею амбициозной приватизации Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что поддерживает «амбициозный план» приватизации, предложенный министром финансов, первым вице-премьером Антоном Силуановым, но считает, что его нужно было обсуждать до утверждения бюджета.