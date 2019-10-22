Экономика

RT на русскомRT на русскомПоставщики предупредили о росте цен на гречку в России

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ретейлеров. По разным данным, цены на гречку в регионах России могут повыситься на 5—50%.
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с чего всё началось

В России начали расти цены на гречку

Рост оптовых цен на фасованную гречку подтверждает и исполнительный директор отраслевого объединения «Руспродсоюз», в который входят крупные производители круп, Дмитрий Востриков – он достигает 5–30%.
Ведомости21 октября в 18:22

Подробнее о событии

Без паники: эксперты советуют не спешить запасаться гречкой

Петербургский дневник22 октября в 08:40

Гречка на грани нервного срыва

Ведомости22 октября в 16:28

Эксперты заверили, что запасов гречки в России достаточно

ТАСС22 октября в 11:32

Подорожание гречки назвали предвестником кризиса: когда ждать очередного катаклизма

Московский Комсомолец22 октября в 10:11

В Челябинской области гречка стабильно дорожает

REGNUM22 октября в 23:37

Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России

RT на русском22 октября в 02:13

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

РБК21 октября в 19:33
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Армия и оружие

В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

Известия вчера в 23:49
Футбол

В России пройдет чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года

Коммерсантъ 01:30
Происшествия

Стало известно о подготовке взрыва на российском военном корабле

Свидетель по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга Мухаммаджон Турдиев собирался взорвать военный корабль во Владивостоке весной 2017 года.
Lenta.ru вчера в 10:26
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Новости Рязани вчера в 11:02
Политика

Песков прокомментировал слова Зеленского о «нормандском формате»

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о встрече «нормандской четверки».
iReactor вчера в 03:06
Общество

СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка

На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 18:27
Здоровье

Рак простаты провоцируют три молочных продукта

Врачи определили три молочных продукта, которые провоцируют у мужчин возникновение рака простаты, сообщает профильное издание medikforum.
Ugpressa.ru 22 октября в 14:47
Футбол

Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:15
Происшествия

Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском

РИА Новости 00:38
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Политика

Россия и Египет в скором времени могут возобновить авиасообщение

Отвечая на вопрос представителей СМИ о возобновлении авиарейсов между РФ и Египтом, Богданов отметил, что эта проблема может быть решена в ближайшее время.
RuNews24.ru вчера в 05:15
Происшествия

В Британии нашли грузовик с 39 трупами

МонаВиста вчера в 10:39
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.
Газета.Ru 00:04
Происшествия

В Тюменской области зафиксировали три случая гаффской болезни

Трое жителей деревни Ачиры Тюменской области госпитализированы с подозрением на гаффскую болезнь, передает телеканал "МИР 24" со ссылкой на РИА "Новости" Накануне в деревню прибыли сотрудники Роспотребнадзора и областной больницы.
МИР 24 вчера в 11:30
Космос

Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества

Появилась новая фотографию этого вещества, и вместе с ней увеличилось количество предположений по поводу того, что оно собой представляет.
ГЛАС.RU вчера в 05:04
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Общество

Forbes назвал самых богатых женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru 01:36
Происшествия

Три человека погибли в результате пожара на кладбище во Владивостоке

RT на русском вчера в 17:58
Происшествия

Школьницу из Коломны обвиняют в надругательстве над семиклассницами

Как сообщает «Комсомольская правда», 15-летнюю школьницу из Коломны Московской области подозревают в надругательстве над двумя семиклассницами.
Московский Комсомолец вчера в 19:36
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM вчера в 05:53
Интернет

В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
РИА Новости 22 октября в 09:09
Общество

Минэкономики предложило МВД увеличить контроль над техосмотром

В МВД считают, что наделение ведомства дополнительными полномочиями фактически будет означать, что контроль за техосмотром и операторами впервые с 2011 года вернется к полиции и ГИБДД.
РБК вчера в 23:36
Шоу-бизнес

В Сети появилось архивное видео Юлии Началовой

Вчера экс-директор и подруга Началовой Анна Исаева опубликовала видеоролик, на котором певица запечатлена в один из самых счастливых моментов — на дне рождения дочери Веры артистка излучала жизнерадостность, весело исполняя свой хит «Я выбираю».
StarHit.ru вчера в 00:00
Происшествия

В Кемеровской области медведь задрал охотника

REGNUM вчера в 22:43
Политика

Германия потеряла сто миллиардов долларов из-за санкций против России

Немецкие предприятия потеряли более ста миллиардов долларов за время действия европейских санкций в отношении России.
Lenta.ru вчера в 21:25
Экономика

Кудрин поддержал идею амбициозной приватизации

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что поддерживает «амбициозный план» приватизации, предложенный министром финансов, первым вице-премьером Антоном Силуановым, но считает, что его нужно было обсуждать до утверждения бюджета.
РБК вчера в 05:27
Происшествия

Дядя убитого под Ростовом фермера рассказал, как началась перестрелка

Родственник убитого под Ростовом фермера в интервью телеканалу "Звезда" рассказал, с чего началась перестрелка, в результате которой погибли пять человек.
РИА Новости вчера в 20:43
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Хоккей

Кучеров и Сергачев помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург» в НХЛ

Встреча во Флориде завершилась со счетом 3:2. Результативными передачами отметились нападающий хозяев Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев.
Известия 00:31
Происшествия

Трехмесячный ребенок умер на борту самолета в небе над Хабаровском

РИА Новости вчера в 15:05
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