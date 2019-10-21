Экономика

RT на русскомRT на русскомПоставщики предупредили о росте цен на гречку в России

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ретейлеров. По разным данным, цены на гречку в регионах России могут повыситься на 5—50%.
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с чего всё началось

В России начали расти цены на гречку

Поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен, сообщили «Ведомостям» сотрудники пяти крупных розничных сетей.
Ведомостивчера в 22:22

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Россиян предупредили о росте цен на гречку в ноябре

ТАСС08:48

В Красноярском крае может подорожать гречка

Московский Комсомолец07:59

В России начали расти цены на гречку

Ведомостивчера в 22:22

Поставщики гречки предупреждают о росте цен до 25%

Коммерсантъ00:51

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

РБКвчера в 23:33

Что случилось этой ночью: вторник, 22 октября

Интерфакс04:24

В ожидании гречневой лихорадки. Крупа может подорожать в полтора раза

Фонтанка.Рувчера в 10:01
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Фигурное катание

Щербакова рассказала о своих мыслях во время проката на Skate America

RT на русском 20 октября в 06:54
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Армия и оружие

Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР

РИА Новости вчера в 14:59
Кино

«Фонд кино» назвал самые провальные фильмы с госфинансированием

Большинство фильмов, получивших финансовую поддержку от «Фонда кино», не окупились в прокате. Такие данные обнародовал сам фонд.
Политсовет 07:50
Общество

Число заключенных в России обновило исторический минимум

Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Lenta.ru 08:41
Происшествия

В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых

В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

ТАСС 06:56
Происшествия

В Москве мужчина оставил на улице шестимесячную девочку

РИА Новости 08:09
Армия и оружие

Камерун заинтересовался покупкой российских ЗРК «Панцирь-С1»

Посол Камеруна Махамат Паба Сале рассказал о желании африканской республики приобрести у России зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».
Журналистская правда 08:55
Армия и оружие

Помпео заявил о готовности США начать военные действия против Турции

США готовы к военным действиям против Турции в случае необходимости, сказал госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу CNBC.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Происшествия

Сейф с золотом найден на месте прорыва дамб в Красноярске

Газета.Ru 08:36
Общество

Дело Серебренникова вновь поступило в Мещанский суд Москвы

RT на русском 08:41
Политика

Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 21:51
Политика

Делегаты России, Украины и ЕК обсудили подготовку переговоров по газу

«Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский провёл встречу старших должностных лиц трёхсторонних консультаций в формате Россия — Европейский Союз — Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям после 2019 года», — говорится в пресс-релизе министерства.
RT на русском 08:58
Игры

Функция Remote Play Together для Steam теперь доступна всем

Игровой сервис Steam начал публичное бета-тестирование функции Remote Play Together, которая позволит приглашать других пользователей в игру с локальным мультиплеером, кооперативом или общим/разделённым экраном.
Игромания.ру 06:02
Политика

Посол Турции прокомментировал слова Помпео о готовности США к войне

Посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о готовности страны к войне.
RT на русском 08:14
Общество

Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 20:57
Политика

США обсуждают с Японией размещение новых ракет средней дальности

Соединенные Штаты обсудили с Японией возможность развертывания новых ракет средней дальности в связи с выходом страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Комсомольская правда 05:11
Армия и оружие

Американских военных выгоняют из Ирака

Объединённое командование ВС Ирака настаивает на том, что американские военнослужащие, выведенные из Сирии, должны покинуть страну, так как им было дано разрешение только на транзит.
News.ru 08:57
Общество

СМИ узнали о готовности украинского КБ передать Китаю наработки по Ан-225

Украинское конструкторское бюро «Прогресс» может передать КНР основные технологические наработки по крупнейшему в мире транспортному самолету Ан-225 «Мрия».
Известия 01:25
Общество

Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
RT на русском 03:00
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

РИА Новости вчера в 14:07
Шоу-бизнес

Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье

В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 06:27
Общество

Пристройка к детсаду «Зеленый огонек» в Брянске готовится к сдаче

Новая жизнь (Клетнянский район) 08:40
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Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru 05:18
Шоу-бизнес

Игорь Петренко рассказал, почему изменил жене с Екатериной Климовой

Игорь Петренко в ток-шоу на федеральном канале откровенно поведал о том, как изменял первой супруге Ирине Леоновой с актрисой Екатериной Климовой.
Пятый канал 07:44
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Общество

Император Японии Нарухито официально взошел на престол

Император Японии Нарухито официально объявил о своем восхождении на престол, как того требует конституция страны и закон об императорском доме.
Комсомольская правда 07:33
Космос

На Марсе нашли озеро, подобное земному

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, на Марсе когда-то были соленые озера, которые высохли, как и некоторые подобные озера на Земле.
Популярная механика вчера в 16:11
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
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