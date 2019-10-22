Экономика

RT на русскомRT на русскомПоставщики предупредили о росте цен на гречку в России

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ретейлеров. По разным данным, цены на гречку в регионах России могут повыситься на 5—50%.
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с чего всё началось

В России начали расти цены на гречку

Поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен, сообщили «Ведомостям» сотрудники пяти крупных розничных сетей.
Ведомости21 октября в 18:22

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В зерновом союзе оценили сообщения о росте цен на гречку в России

RT на русском22 октября в 07:40

Эксперты заверили, что запасов гречки в России достаточно

ТАСС22 октября в 11:32

Подорожание гречки назвали предвестником кризиса: когда ждать очередного катаклизма

Московский Комсомолец22 октября в 10:11

Без паники: эксперты советуют не спешить запасаться гречкой

Петербургский дневник22 октября в 08:40

Гречка на грани нервного срыва

Ведомости22 октября в 16:28

Поставщики гречки предупреждают о росте цен до 25%

Коммерсантъ21 октября в 20:51

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

РБК21 октября в 19:33
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Политика

Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами

Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Российская газета вчера в 20:40
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM вчера в 05:53
Экономика

Россия поднялась в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020 на три позиции и заняла 28 место. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирный банк.
Газета.Ru вчера в 22:04
Общество

Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков

Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Известия вчера в 16:02
Политика

Суд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной

Федеральный суд в Вашингтоне обязал Госдеп в 30-дневный срок обнародовать документы, касающиеся отношений администрации президента США Дональда Трампа с Украиной, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 19:53
Футбол

«Динамо» Киев — «Копенгаген»: определился фаворит матча Лиги Европы

Игра в Киеве на НСК «Олимпийский» начнется в 22:00 мск. Букмекеры оценили шансы команд.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:16
Кино

В сети появились вырезанные сцены финала «Игры престолов»

Оригинальная версия сценария культового сериала «Игра престолов» появилась в библиотеке Гильдии сценаристов в Лос-Анджелесе.
ГЛАС.RU вчера в 07:31
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Шоу-бизнес

Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 22 октября в 06:55
Политика

Сноуден рассказал о попадании в ловушку в России

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что оказался в ловушке в России из-за того, что его американский паспорт был аннулирован.
Ведомости вчера в 22:31
Культура

Ревва опубликовал новый клип с Галустяном-джинном

Российский шоумен Александр Ревва (Артур Пирожков) опубликовал на своем YouTube-канале клип на песню "Она решила сдаться".
Piter.tv вчера в 10:04
Наука

Сердечный препарат может помочь в борьбе с раком

Волга-Медиа вчера в 23:15
Общество

Минэкономики предложило МВД увеличить контроль над техосмотром

В МВД считают, что наделение ведомства дополнительными полномочиями фактически будет означать, что контроль за техосмотром и операторами впервые с 2011 года вернется к полиции и ГИБДД.
РБК вчера в 23:36
Армия и оружие

В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил.
Известия вчера в 23:49
Происшествия

Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию

Газета.Ru вчера в 11:12
Общество

Елену Малышеву госпитализировали в больницу

Известную российскую телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в московскую больницу.
УтроNews вчера в 02:41
Культура

Представитель Добронравова опроверг уход Добрынина из «Сватов»

Представитель Федора Добронравова, который сыграл роль Ивана Будько в полюбившемся сериале «Сваты», опроверг уход из картины актера Николая Добрынина.
Телепрограмма 22 октября в 04:37
Футбол

«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов

Газета.Ru вчера в 15:00
Общество

Названы утренние привычки, которые помогут убрать жир на животе

Российская газета вчера в 00:58
Армия и оружие

Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении самолетов ВВС ЮАР

РИА Новости вчера в 23:58
Экономика

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

Коммерсантъ 21 октября в 15:47
Общество

Рост пенсионного возраста стал мировой тенденцией

Эксперт рассказал о том, что повышение пенсионного возраста уже давно стало мировой тенденцией.
ФедералПресс 00:21
Происшествия

Пять человек погибли при крушении легкого самолета в Мексике

Причины авиакатастрофы пока не называются. Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября легкий самолет потерпел крушение в городе Хухуди в ЮАР.
REGNUM вчера в 23:13
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»

Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания вчера в 10:23
Происшествия

Трое забайкальцев в центре Читы ударили женщину ножом и отобрали сумку

Трое неизвестных ударили женщину ножом в спину, схватили сумку и скрылись. Полицейским удалось по «горячим следам» задержать подозреваемых.
Zab.RU вчера в 23:45
Происшествия

Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке

Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском вчера в 12:05
Хоккей

Форвард «Питтсбурга» Танев забил эффектный гол в ворота Василевского

Автором одной из шайб в составе «Питтсбурга» стал Брэндон Танев. Канадский форвард сделал всё самостоятельно.
Чемпионат вчера в 23:03
Политика

Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд

«К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — заявил российский лидер, отметив, что таким образом Россия участвует в инициативе по «облегчению долгового бремени стран Африки».
REGNUM вчера в 06:20
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Политика

Трамп объявил, что США отменили санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон отменяет санкции против Анкары, которые ввели после начала турецкой операции «Источник мира» в Сирии.
Телеканал RTVI вчера в 11:49
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