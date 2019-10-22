Экономика
RT на русскомПоставщики предупредили о росте цен на гречку в России
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ретейлеров. По разным данным, цены на гречку в регионах России могут повыситься на 5—50%.
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с чего всё началось
Поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен, сообщили «Ведомостям» сотрудники пяти крупных розничных сетей.Ведомости21 октября в 18:22
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Подорожание гречки назвали предвестником кризиса: когда ждать очередного катаклизма
Московский Комсомолец22 октября в 10:11
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Сердечный препарат может помочь в борьбе с раком
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В МВД считают, что наделение ведомства дополнительными полномочиями фактически будет означать, что контроль за техосмотром и операторами впервые с 2011 года вернется к полиции и ГИБДД.
РБК вчера в 23:36
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Известную российскую телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в московскую больницу.
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Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз
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Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
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