с чего всё началось

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ретейлеров. По разным данным, цены на гречку в регионах России могут повыситься на 5—50%.

Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России

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Общество Минэкономики предложило МВД увеличить контроль над техосмотром В МВД считают, что наделение ведомства дополнительными полномочиями фактически будет означать, что контроль за техосмотром и операторами впервые с 2011 года вернется к полиции и ГИБДД.

Армия и оружие В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил.

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Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.