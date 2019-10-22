Экономика

RT на русскомRT на русскомПоставщики предупредили о росте цен на гречку в России

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ретейлеров. По разным данным, цены на гречку в регионах России могут повыситься на 5—50%.
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с чего всё началось

В России начали расти цены на гречку

Рост оптовых цен на фасованную гречку подтверждает и исполнительный директор отраслевого объединения «Руспродсоюз», в который входят крупные производители круп, Дмитрий Востриков – он достигает 5–30%.
Ведомости21 октября в 18:22

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Подорожание гречки назвали предвестником кризиса: когда ждать очередного катаклизма

Московский Комсомолецвчера в 10:11

Эксперты заверили, что запасов гречки в России достаточно

ТАССвчера в 11:32

В Челябинской области гречка стабильно дорожает

REGNUMвчера в 23:37

Гречка на грани нервного срыва

Ведомостивчера в 16:28

Без паники: эксперты советуют не спешить запасаться гречкой

Петербургский дневниквчера в 08:40

В зерновом союзе оценили сообщения о росте цен на гречку в России

RT на русскомвчера в 07:40

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

РБК21 октября в 19:33
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Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Lenta.ru 01:39
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Армия и оружие

Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц

Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
Известия 06:55
Экономика

Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа

Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Интерфакс вчера в 02:33
Происшествия

Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области

РБК вчера в 19:26
Политика

Россия списала странам Африки долги на сумму более $20 млрд

Общая сумма списанных Россией долгов африканским странам превысила $20 млрд.
RT на русском 06:23
Происшествия

В Петербурге две иномарки после ДТП врезались в толпу пешеходов

Два легковых автомобиля - Volkswagen Polo и Renault - столкнулись на Лермонтовском проспекте Санкт-Петербурга, после чего врезались в толпу пешеходов.
ТАСС 06:26
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Экономика

Жителей Саратовской области ждёт рост зарплат в 2020 году

Средние зарплаты в Саратовской области будут расти, а бюджет на 2020 год окажется профицитным.
ГТРК Саратов 06:43
Общество

Танкеры для завода «Ямал СПГ» освободили от санкций США

«Ямал СПГ», подконтрольный крупнейшему в России частному производителю газа — НОВАТЭКу, получил уведомление от транспортной компании TC LNG Shipping о том, что на нее более не распространяются санкции Минфина США, введенные в сентябре в отношении одного из ее владельцев — структуры китайской Cosco.
РБК вчера в 15:01
Армия и оружие

Российская военная полиция прибыла на турецко-сирийскую границу

Колонна российской военной полиции, в соответствии с сочинскими договоренностями Москвы и Анкары, прибыла в сирийский город Кобани на границе с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.
РБК 07:18
Происшествия

Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы

Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
REGNUM 04:00
Футбол

К финалу Лиги чемпионов вместимость «Газпром Арены» станет больше

Вместимость "Газпром Арены" в Петербурге увеличат до 60 тысяч человек к финалу Лиги чемпионов.
Peterburg2.ru 06:25
Спорт

Мария Ласицкене победила на Всемирных военных играх

Спортсменка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на VII Всемирных военных играх, установив рекорд турнира.
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Гаджеты

В Китае сильно подешевел смартфон Xiaomi Mi 8

Как известно, Xiaomi Mi 8 является флагманом минувшего года. Смартфон базируется на процессоре Snapdragon 845.
RuNews24.ru вчера в 16:27
Политика

Путин сменил главу Совета по правам человека

Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.
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Политика

Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе

Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 06:15
Происшествия

В Москве таксист не пропустил скорую и угрожал ее водителю ножом

Таксист в Москве не пропустил автомобиль "скорой помощи" с включенными световыми спецсигналами, а затем стал угрожать ее водителю ножом, сообщается на сайте столичного ГУМВД России.
РИА Новости 05:49
Происшествия

В Ангарске водитель переехал пенсионерку и скрылся с места ДТП

Байкал24 вчера в 05:40
Экономика

Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2020 год

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
ТАСС 06:16
Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
РИА Новости 05:38
Футбол

В сети появилось фото формы сборной России по футболу на Евро-2020

В сети опубликовали фото формы сборной России по футболу, в которой национальная команда должна сыграть на чемпионате Европы 2020 года.
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Спорт

Бельгийская чемпионка Паралимпиады Марике Верворт совершила эвтаназию

Чемпионка Паралимпиады из Бельгии Марике Верворт совершила эвтаназию — спортсменка добровольно ушла из жизни вчера, 22 октября.
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Артисты «Норд-Оста» рассказали о первых минутах захвата театра

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Футбол

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Московский "Локомотив" потерпел поражение от "Ювентуса" в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости вчера в 16:54
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Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:17
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После отказа от курения сигарет лучше есть растительную пищу

Ученые-медики из США рекомендуют - после отказа от курения необходимо больше употреблять в пищу продукты растительного происхождения.
Ugpressa.ru вчера в 12:28
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Мэйси Уильямс и Билли Айлиш попали в пятерку самых опасных звезд

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В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
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Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
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