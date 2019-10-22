Экономика
RT на русскомПоставщики предупредили о росте цен на гречку в России
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ретейлеров. По разным данным, цены на гречку в регионах России могут повыситься на 5—50%.
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с чего всё началось
Рост оптовых цен на фасованную гречку подтверждает и исполнительный директор отраслевого объединения «Руспродсоюз», в который входят крупные производители круп, Дмитрий Востриков – он достигает 5–30%.Ведомости21 октября в 18:22
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Подорожание гречки назвали предвестником кризиса: когда ждать очередного катаклизма
Московский Комсомолецвчера в 10:11
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Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
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Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Интерфакс вчера в 02:33
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Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
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Два легковых автомобиля - Volkswagen Polo и Renault - столкнулись на Лермонтовском проспекте Санкт-Петербурга, после чего врезались в толпу пешеходов.
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Общество
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Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Экономика
Жителей Саратовской области ждёт рост зарплат в 2020 году
Средние зарплаты в Саратовской области будут расти, а бюджет на 2020 год окажется профицитным.
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«Ямал СПГ», подконтрольный крупнейшему в России частному производителю газа — НОВАТЭКу, получил уведомление от транспортной компании TC LNG Shipping о том, что на нее более не распространяются санкции Минфина США, введенные в сентябре в отношении одного из ее владельцев — структуры китайской Cosco.
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Российская военная полиция прибыла на турецко-сирийскую границу
Колонна российской военной полиции, в соответствии с сочинскими договоренностями Москвы и Анкары, прибыла в сирийский город Кобани на границе с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.
РБК 07:18
Происшествия
Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы
Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
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К финалу Лиги чемпионов вместимость «Газпром Арены» станет больше
Вместимость "Газпром Арены" в Петербурге увеличат до 60 тысяч человек к финалу Лиги чемпионов.
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Спортсменка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на VII Всемирных военных играх, установив рекорд турнира.
Кавказский узел 01:10
Гаджеты
В Китае сильно подешевел смартфон Xiaomi Mi 8
Как известно, Xiaomi Mi 8 является флагманом минувшего года. Смартфон базируется на процессоре Snapdragon 845.
RuNews24.ru вчера в 16:27
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Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.
РИА Новости 21 октября в 11:51
Политика
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Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
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Происшествия
В Москве таксист не пропустил скорую и угрожал ее водителю ножом
Таксист в Москве не пропустил автомобиль "скорой помощи" с включенными световыми спецсигналами, а затем стал угрожать ее водителю ножом, сообщается на сайте столичного ГУМВД России.
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Байкал24 вчера в 05:40
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Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2020 год
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
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Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
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В сети появилось фото формы сборной России по футболу на Евро-2020
В сети опубликовали фото формы сборной России по футболу, в которой национальная команда должна сыграть на чемпионате Европы 2020 года.
RT на русском 01:59
Спорт
Бельгийская чемпионка Паралимпиады Марике Верворт совершила эвтаназию
Чемпионка Паралимпиады из Бельгии Марике Верворт совершила эвтаназию — спортсменка добровольно ушла из жизни вчера, 22 октября.
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Общество
Артисты «Норд-Оста» рассказали о первых минутах захвата театра
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Футбол
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Московский "Локомотив" потерпел поражение от "Ювентуса" в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
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Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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После отказа от курения сигарет лучше есть растительную пищу
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В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
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Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
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