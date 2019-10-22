Рост оптовых цен на фасованную гречку подтверждает и исполнительный директор отраслевого объединения «Руспродсоюз», в который входят крупные производители круп, Дмитрий Востриков – он достигает 5–30%.

с чего всё началось

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ретейлеров. По разным данным, цены на гречку в регионах России могут повыситься на 5—50%.

Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России

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