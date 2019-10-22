Экономика

RT на русскомRT на русскомПоставщики предупредили о росте цен на гречку в России

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ретейлеров. По разным данным, цены на гречку в регионах России могут повыситься на 5—50%.
Читать в источнике
Комментировать492
с чего всё началось

В России начали расти цены на гречку

«Лента» тоже получила аналогичные уведомления от поставщиков, пока их изучает, говорит представитель ритейлера. Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов приводит такие цифры: поставщики повышают цену на 25–50% до 59 руб. за 1 кг.
Ведомости21 октября в 18:22

Подробнее о событии

Гречка на грани нервного срыва

Ведомостивчера в 16:28

Эксперты заверили, что запасов гречки в России достаточно

ТАССвчера в 11:32

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

РБК21 октября в 19:33

Без паники: эксперты советуют не спешить запасаться гречкой

Петербургский дневниквчера в 08:40

В зерновом союзе ожидают рост цен на гречку до конца года

Известиявчера в 08:57

Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России

RT на русскомвчера в 02:13

Подорожание гречки назвали предвестником кризиса: когда ждать очередного катаклизма

Московский Комсомолецвчера в 10:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 06:10, Ашберн
Общество

В Москве эвакуируют здание Совета Федерации

Ведомости 05:26
Происшествия

Названа причина гибели трех рабочих «Норникеля»

Причиной смерти трех работников рудника "Таймырский" компании "Норникель" в Красноярском крае, по предварительным данным, стал недостаток кислорода.
Вести.Ru 05:21
Космос

Роскосмос рассекретил документы о многоместном корабле «Восход»

Российская газета 21 октября в 04:53
Кино

Опубликованы новые фото со съемок «Психа» Федора Бондарчука

Пресс-служба сериала Федора Бондарчука «Псих» опубликовала новые фото со съемочной площадки.
Культуромания вчера в 09:45
Общество

Зеленский предложил отменить госмонополию на производство спирта

Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года.
Газета.Ru 04:25
Происшествия

В Великобритании обнаружили грузовик с 39 трупами

В графстве Эссекс, в Великобритании были найдены тела 39 человек, об этом 23 октября сообщает издание News.sky.com.
REGNUM 04:55
Шоу-бизнес

Решетова показала фигуру через шесть дней после родов

Возлюбленная Тимати призналась, что ей осталось скинуть около семи килограммов Модель и предприниматель Анастасия Решетова показала фигуру через шесть дней после родов.
SM News вчера в 15:14
Происшествия

На набережной Обводного канала автомобиль влетел в толпу пешеходов

Днем 23 октября в Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого два автомобиля врезались в толпу людей на пешеходном переходе.
Peterburg2.ru 06:04
Политика

Путин сообщил о списании Россией долгов африканских стран на $20 млрд

Россия к настоящему моменту списала африканским государствам долги более чем на $20 млрд, сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме "Россия - Африка" в Сочи.
Интерфакс 05:42
Общество

Власти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица»

Улица без конца Инициированная московской мэрией в 2015 году программа комплексного благоустройства "Моя улица" включает в себя обновление и расширение пешеходных зон, обновление тротуаров, фасадов и освещения, создание велосипедных дорожек, посадку деревьев, обустройство малых архитектурных форм.
РБК 00:00
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Армия и оружие

В НАТО прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии

Министры обороны стран НАТО обсудят на переговорах в четверг и пятницу ситуацию на северо-востоке Сирии, при этом альянс считает преждевременным оценивать договоренности РФ и Турции, заявил в среду генсек Йенс Столтенберг.
РИА Новости 05:40
Футбол

Ювентус — Локомотив 2:1

News.ru вчера в 16:52
Политика

Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.
Дума ТВ 02:47
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Гаджеты

Huawei анонсировала новый гибкий смартфон Mate Xs

The GEEK 03:43
Футбол

В сети появилось фото формы сборной России по футболу на Евро-2020

В сети опубликовали фото формы сборной России по футболу, в которой национальная команда должна сыграть на чемпионате Европы 2020 года.
RT на русском 01:59
Футбол

Гвардиола не накажет Фодена за удаление против «Аталанты»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал полузащитника Фила Фодена, который был удален в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты».
Матч ТВ 01:26
Армия и оружие

Турция прекратила военную операцию в Сирии

Согласно заявлению главы МИД РФ Сергея Лаврова, начиная с 12:00 23 октября, на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, которые начнут совместное патрулирование района, пишет ТАСС.
Инфорос 01:53
Происшествия

Росгвардия оцепила станцию Шиес в Архангельской области

Эхо Москвы 06:00
Политика

Зеленский потребовал пропустить своих депутатов через детектор лжи

Владимир Зеленский потребовал от них пройти детектор лжи. Об этом сообщили украинские СМИ.
Аргументы недели вчера в 13:48
Космос

Установлен первый цвет Вселенной

С помощью новых технологий и мощных компьютеров ученые смодулировали первые 500 тысяч лет после Большого взрыва и установили, что в тот момент Вселенная была невероятно теплой и имела ярко-оранжевый цвет, который похож на сияние 60-ватной лампочки.
Территория новостей вчера в 07:59
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

Газета.Ru вчера в 17:29
Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на московском кладбище

Столичные власти разрешили родным звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк получить бесплатное место для захоронения на закрытом Анкудиновском кладбище.
Росбалт 03:39
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Футбол

Вместимость «Газпром Арены» увеличат к финалу Лиги чемпионов

Генеральный директор петербургской «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о том, что вместимость стадиона к финалу Лиги чемпионов будет увеличена до 60 тысяч.
Петербургский дневник 06:04
Шоу-бизнес

Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет

Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Здоровье

О смертельной опасности аспирина для детей рассказала врач

Врачом-терапевтом и иммунологом Ириной Ярцевой дано разъяснение, почему именно прием таблеток аспирина противопоказан малолетним пациентам с любыми заболеваниями, сообщает информационный сайт российского телеканала «Звезда».
Ugpressa.ru вчера в 13:32
Происшествия

В Тюменской области зафиксировали три случая «гаффской болезни»

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило о поступлении в токсикологическое отделение ОКБ №1 двух пациентов, – членов одной семьи – проживающих в деревне Ачиры, у которых по клиническим проявлениям установлен диагноз "гаффская болезнь".
РИА Новости 05:54
Киберспорт

В Dota 2 вышла сокровищница с редкими сетами на Clinkz и Dark Willow

CyberSport.ru 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное