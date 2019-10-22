Экономика

RT на русскомRT на русскомПоставщики предупредили о росте цен на гречку в России

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ретейлеров. По разным данным, цены на гречку в регионах России могут повыситься на 5—50%.
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с чего всё началось

В России начали расти цены на гречку

Поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен, сообщили «Ведомостям» сотрудники пяти крупных розничных сетей.
Ведомости21 октября в 18:22

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Гречка на грани нервного срыва

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В зерновом союзе ожидают рост цен на гречку до конца года

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Подорожание гречки назвали предвестником кризиса: когда ждать очередного катаклизма

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Без паники: эксперты советуют не спешить запасаться гречкой

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Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России

RT на русскомвчера в 02:13

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

РБК21 октября в 19:33
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Политика

Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.
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Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru вчера в 06:36
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Фильм «Терминатор: Тёмные судьбы» создавался на процессорах Ryzen Threadripper 3000

Судя по свежему ролику AMD, пока ещё не представленные процессоры Ryzen Threadripper 3000 были использованы студией Blur Srudio при создании компьютерной графики для нового фильма Джеймса Кэмерона.
iXBT.com 05:29
Происшествия

В Великобритании обнаружили грузовик с 39 трупами

В графстве Эссекс, в Великобритании были найдены тела 39 человек, об этом 23 октября сообщает издание News.sky.com.
REGNUM 04:55
Политика

Стало известно, возобновят ли авиасообщение между Россией и Египтом

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились продолжить работу по возобновлению чартерного авиасообщения между странами.
Вечерняя Москва 04:57
Армия и оружие

Военная полиция России выехала к сирийско-турецкой границе

«В соответствии с договоренностями, достигнутыми президентами России и Турции 22 октября в Сочи, сегодня в 12 часов дня колонна российской военной полиции пересекла реку Евфрат и выдвинулась в направлении сирийско-турецкой границы», – говорится в релизе, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 06:16
Общество

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой.
Ведомости вчера в 17:06
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Происшествия

Подозреваемого в расстреле пяти человек в Ростовской области задержали

Представители Следственного комитета и Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве пяти человек в Ростовской области.
РБК 04:23
Политика

Зеленский потребовал от всех членов комитета Рады по финансам пройти полиграф

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от всех членов комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пройти проверку на детекторе лжи в связи с возникшими подозрениями в коррупции.
ТАСС 05:25
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Гаджеты

Huawei анонсировала новый гибкий смартфон Mate Xs

The GEEK 03:43
Здоровье

В Челябинске обнаружили вирус африканской чумы в партии колбасы

РБК 05:32
Экономика

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в следующем году

Зарплаты российских бюджетников в следующем году вырастут на 7%, сказал в эфире Первого канала глава Минфина Антон Силуанов (РИА Новости).
Вечерний курьер вчера в 16:03
Общество

Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег

Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.
Газета.Ru 02:18
Политика

Украинскому депутату предложили нарядиться матрешкой

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко объяснил причину своего участия в программе российского телевидения.
Lenta.ru вчера в 20:35
Футбол

Тарханов опроверг информацию об увольнении из «Пюника»

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал информацию об увольнении с поста главного тренера армянского «Пюника».
Bookmaker-ratings.ru 05:54
Политика

Свободы россиянам, похищенным террористами ПНС, требуют протестующие у посольства Ливии

Российские активисты вышли на акцию против режима так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, во главе которого стоит замешанный в связях с террористами Файез Саррадж.
NewInform 03:49
Происшествия

Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте ЧП под Красноярском

RT на русском 05:13
Экономика

Нобелевский лауреат счёл мифом пользу от снижения налогов

Банерджи считает, что необходимо поднять налоги для богатых людей и «раздать деньги» людям, чтобы они могли их потратить, а это, в свою очередь, будет увеличивать инвестиции.
Говорит Москва 02:57
Общество

В Москве эвакуируют здание Совета Федерации

Ведомости 05:26
Политика

В МИДе назвали выгоду Киева от признания Крыма территорией России

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко назвал выгоду Украины от того, что власти страны признают Крымский полуостров территорией России.
Капитал страны вчера в 14:57
Киберспорт

Рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта составили в Forbes

Бывший игрок российской команды Virtus.Pro Роман Ramzes Кушнарев возглавил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве.
Москва 24 вчера в 06:47
Происшествия

Пять пешеходов сбил автомобиль после ДТП в центре Петербурга

В результате опрокидывания и наезда автомобиля «Рено» (кроссовер) пострадали пять пешеходов, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
REGNUM 05:59
Космос

Одобрен проект российской сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну

Вечерняя Москва вчера в 07:45
Общество

Росгвардия оцепила станцию Шиес

Ранее News.ru писал, что Архангельское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) оштрафовало экоактивиста из города Плесецка Архангельской области Александра Миронова за билборды против строительства мусорного полигона возле станции Шиес.
News.ru 06:04
Кино

Актер из «Игры престолов» сыграет злодея в сериале «Властелин колец»

Британский актер Джозеф Моул, известный по роли Бенджена Старка в "Игре престолов", сыграет главного злодея Орена в сериале "Властелин колец" от Amazon, сообщает Deadline.
РИА Новости вчера в 05:23
Политика

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Аталанту»

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Аталантой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Soccer.ru вчера в 16:56
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