Экономика
RT на русскомПоставщики предупредили о росте цен на гречку в России
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ретейлеров. По разным данным, цены на гречку в регионах России могут повыситься на 5—50%.
Читать в источнике
Оценить320
с чего всё началось
Поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен, сообщили «Ведомостям» сотрудники пяти крупных розничных сетей.Ведомости21 октября в 18:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Подорожание гречки назвали предвестником кризиса: когда ждать очередного катаклизма
Московский Комсомолецвчера в 10:11
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 06:21, Вашингтон
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.
Происшествия
Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты
Гаджеты
Фильм «Терминатор: Тёмные судьбы» создавался на процессорах Ryzen Threadripper 3000
Судя по свежему ролику AMD, пока ещё не представленные процессоры Ryzen Threadripper 3000 были использованы студией Blur Srudio при создании компьютерной графики для нового фильма Джеймса Кэмерона.
Происшествия
В Великобритании обнаружили грузовик с 39 трупами
В графстве Эссекс, в Великобритании были найдены тела 39 человек, об этом 23 октября сообщает издание News.sky.com.
Политика
Стало известно, возобновят ли авиасообщение между Россией и Египтом
Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились продолжить работу по возобновлению чартерного авиасообщения между странами.
Армия и оружие
Военная полиция России выехала к сирийско-турецкой границе
«В соответствии с договоренностями, достигнутыми президентами России и Турции 22 октября в Сочи, сегодня в 12 часов дня колонна российской военной полиции пересекла реку Евфрат и выдвинулась в направлении сирийско-турецкой границы», – говорится в релизе, передает РИА «Новости».
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой.
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
Происшествия
Подозреваемого в расстреле пяти человек в Ростовской области задержали
Представители Следственного комитета и Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве пяти человек в Ростовской области.
Политика
Зеленский потребовал от всех членов комитета Рады по финансам пройти полиграф
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от всех членов комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пройти проверку на детекторе лжи в связи с возникшими подозрениями в коррупции.
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Гаджеты
Huawei анонсировала новый гибкий смартфон Mate Xs
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в следующем году
Зарплаты российских бюджетников в следующем году вырастут на 7%, сказал в эфире Первого канала глава Минфина Антон Силуанов (РИА Новости).
Общество
Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег
Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.
Политика
Украинскому депутату предложили нарядиться матрешкой
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко объяснил причину своего участия в программе российского телевидения.
Футбол
Тарханов опроверг информацию об увольнении из «Пюника»
Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал информацию об увольнении с поста главного тренера армянского «Пюника».
Политика
Свободы россиянам, похищенным террористами ПНС, требуют протестующие у посольства Ливии
Российские активисты вышли на акцию против режима так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, во главе которого стоит замешанный в связях с террористами Файез Саррадж.
Происшествия
Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте ЧП под Красноярском
Экономика
Нобелевский лауреат счёл мифом пользу от снижения налогов
Банерджи считает, что необходимо поднять налоги для богатых людей и «раздать деньги» людям, чтобы они могли их потратить, а это, в свою очередь, будет увеличивать инвестиции.
Общество
В Москве эвакуируют здание Совета Федерации
Политика
В МИДе назвали выгоду Киева от признания Крыма территорией России
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко назвал выгоду Украины от того, что власти страны признают Крымский полуостров территорией России.
Киберспорт
Рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта составили в Forbes
Бывший игрок российской команды Virtus.Pro Роман Ramzes Кушнарев возглавил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве.
Происшествия
Пять пешеходов сбил автомобиль после ДТП в центре Петербурга
В результате опрокидывания и наезда автомобиля «Рено» (кроссовер) пострадали пять пешеходов, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
Космос
Одобрен проект российской сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
Общество
Росгвардия оцепила станцию Шиес
Ранее News.ru писал, что Архангельское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) оштрафовало экоактивиста из города Плесецка Архангельской области Александра Миронова за билборды против строительства мусорного полигона возле станции Шиес.
Кино
Актер из «Игры престолов» сыграет злодея в сериале «Властелин колец»
Британский актер Джозеф Моул, известный по роли Бенджена Старка в "Игре престолов", сыграет главного злодея Орена в сериале "Властелин колец" от Amazon, сообщает Deadline.
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Аталанту»
«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Аталантой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.