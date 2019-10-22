с чего всё началось

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ретейлеров. По разным данным, цены на гречку в регионах России могут повыситься на 5—50%.

Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России

Политика Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.

Гаджеты Фильм «Терминатор: Тёмные судьбы» создавался на процессорах Ryzen Threadripper 3000 Судя по свежему ролику AMD, пока ещё не представленные процессоры Ryzen Threadripper 3000 были использованы студией Blur Srudio при создании компьютерной графики для нового фильма Джеймса Кэмерона.

Происшествия В Великобритании обнаружили грузовик с 39 трупами В графстве Эссекс, в Великобритании были найдены тела 39 человек, об этом 23 октября сообщает издание News.sky.com.

Армия и оружие Военная полиция России выехала к сирийско-турецкой границе «В соответствии с договоренностями, достигнутыми президентами России и Турции 22 октября в Сочи, сегодня в 12 часов дня колонна российской военной полиции пересекла реку Евфрат и выдвинулась в направлении сирийско-турецкой границы», – говорится в релизе, передает РИА «Новости».

Общество В Москве госпитализировали Елену Малышеву Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.

Политика Зеленский потребовал от всех членов комитета Рады по финансам пройти полиграф Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от всех членов комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пройти проверку на детекторе лжи в связи с возникшими подозрениями в коррупции.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Общество Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.

Политика Украинскому депутату предложили нарядиться матрешкой Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко объяснил причину своего участия в программе российского телевидения.

Политика Свободы россиянам, похищенным террористами ПНС, требуют протестующие у посольства Ливии Российские активисты вышли на акцию против режима так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, во главе которого стоит замешанный в связях с террористами Файез Саррадж.

Экономика Нобелевский лауреат счёл мифом пользу от снижения налогов Банерджи считает, что необходимо поднять налоги для богатых людей и «раздать деньги» людям, чтобы они могли их потратить, а это, в свою очередь, будет увеличивать инвестиции.