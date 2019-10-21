с чего всё началось

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ретейлеров. По разным данным, цены на гречку в регионах России могут повыситься на 5—50%.

Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России

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Политика Украинский министр назвал себя дебилом Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.

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Киберспорт Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта Роман Ramzes Кушнарев стал самым влиятельным лицом киберспорта на постсоветском пространстве по версии издания Forbes.

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Наука Еще один факт подтверждает, что динозавров погубил астероид Получено новое подтверждение того, что причиной массового вымирания на границе мела и палеогена, когда погибли динозавры, был именно астероид.

Общество Король Таиланда лишил всех титулов своего консорта «За отсутствие преданности королю и королеве, безответственное поведение и сеяние раздора при королевском дворе», — говорится в заявлении монарха, лишающего королевского консорта, генерал-майора сухопутных войск Сининат Вонгватчирапхакди всех званий, титулов и наград.

Гаджеты Один из самых стильных геймерских мониторов поступил в продажу за 700 долларов В начале года компания Razer показала игровой монитор Raptor 27, который на тот момент был концептом на ранней стадии проектирования.

Армия и оружие Асад прибыл на передовую в Идлиб Президент Сирии Башар Асад прибыл на передовую линию расположения войск в провинции Идлиб для встречи с военнослужащими, а также посетил недавно освобожденный Хубейт.

Политика Партия Трюдо победила на парламентских выборах в Канаде Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо побеждает на парламентских выборах в 156 округах из 338.

Армия и оружие Эрдоган вновь заявил о готовности возобновить операцию в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах возобновить операцию на севере Сирии, если по истечении 120 часов США не выполнят договоренности по отводу курдских сил из зоны безопасности.

Общество Менее 5% беспилотников в России поставлены на учет На регистрацию уже находящихся в России беспилотников отводится 30 дней.

Шоу-бизнес 40-летняя Светлана Хоркина стала мамой во второй раз 21 октября в семье знаменитой гимнастки случилось долгожданное чудо. У Светланы Хоркиной родился второй малыш.

Общество Стало известно, сколько Анастасия Заворотнюк заплатила за лечение За сутки лечения в элитной палате актриса отдавала примерно 30-40 тысяч рублей, а дополнительные услуги по реабилитации стоили от 5 до 50 тысяч.

Шоу-бизнес Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.

Экономика Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза 17 октября X5 сообщила, что в третьем квартале чистые розничные продажи «Карусели» снизились на 2,6% в связи с сокращением торговых площадей сети на 4,1% в результате передачи трех магазинов под управление «Перекрестка» в первой половине 2019 года и закрытия одного магазина в рамках трансформации сети.

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Космос Маск впервые написал в Twitter через спутниковый интернет Starlink Илон Маск опубликовал два сообщения в Twitter и сообщил, что сделал это при помощи создаваемой им глобальной интернет-системы Starlink.

Гаджеты Xiaomi выпустила новую прошивку MIUI 11 Xiaomi выпустила прошивку MIUI 11 для своих смартфонов. Первыми обновили устройства китайские пользователи.

Общество Россияне определили самую бесполезную бытовую технику Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.