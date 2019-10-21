Экономика
RT на русскомПоставщики предупредили о росте цен на гречку в России
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ретейлеров. По разным данным, цены на гречку в регионах России могут повыситься на 5—50%.
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Поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен, сообщили «Ведомостям» сотрудники пяти крупных розничных сетей.Ведомостивчера в 22:22
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BadComedian подписал контракт с ivi.ru
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Украинский министр назвал себя дебилом
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
Lenta.ru 07:12
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Сванидзе не намерен уходить из СПЧ
Член Совета по правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе прокомментировал "Газете.Ru" назначение нового руководства, а также уход Тамары Морщаковой и исключение из Совета Екатерины Шульман.
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Происшествия
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Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал гендиректора компании – собственника золотодобывающей артели «Сисим» Максима Ковалькова по делу о прорыве дамб в Красноярском крае.
Ведомости вчера в 13:54
Киберспорт
Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта
Роман Ramzes Кушнарев стал самым влиятельным лицом киберспорта на постсоветском пространстве по версии издания Forbes.
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Авто
Новую Skoda Octavia показали до премьеры
Напомним, мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.
Автоновости дня вчера в 10:19
Политика
В Сочи на саммит «Россия — Африка» приедут главы 43 африканских стран
Итоговым документом станет декларация первого саммита «Россия — Африка», предусматривающая долгосрочное партнерство РФ и африканских стран.
Кубань 24 вчера в 14:50
Наука
Еще один факт подтверждает, что динозавров погубил астероид
Получено новое подтверждение того, что причиной массового вымирания на границе мела и палеогена, когда погибли динозавры, был именно астероид.
РИА Новости вчера в 19:00
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов своего консорта
«За отсутствие преданности королю и королеве, безответственное поведение и сеяние раздора при королевском дворе», — говорится в заявлении монарха, лишающего королевского консорта, генерал-майора сухопутных войск Сининат Вонгватчирапхакди всех званий, титулов и наград.
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Происшествия
В Ангарске водитель проехал по сбитой им женщине и скрылся
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Гаджеты
Один из самых стильных геймерских мониторов поступил в продажу за 700 долларов
В начале года компания Razer показала игровой монитор Raptor 27, который на тот момент был концептом на ранней стадии проектирования.
iXBT.com 09:22
Армия и оружие
Асад прибыл на передовую в Идлиб
Президент Сирии Башар Асад прибыл на передовую линию расположения войск в провинции Идлиб для встречи с военнослужащими, а также посетил недавно освобожденный Хубейт.
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Технологии
Создан кожаный чехол для смартфона, реагирующий на щекотку
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Происшествия
Авария в Ленинском районе оставила без тепла 20 тыс. челябинцев
31 канал Челябинска 07:22
Политика
Партия Трюдо победила на парламентских выборах в Канаде
Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо побеждает на парламентских выборах в 156 округах из 338.
РБК 06:30
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
РИА Новости вчера в 14:07
Армия и оружие
Эрдоган вновь заявил о готовности возобновить операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах возобновить операцию на севере Сирии, если по истечении 120 часов США не выполнят договоренности по отводу курдских сил из зоны безопасности.
Газета.Ru 09:06
Общество
Менее 5% беспилотников в России поставлены на учет
На регистрацию уже находящихся в России беспилотников отводится 30 дней.
Известия 05:04
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина стала мамой во второй раз
21 октября в семье знаменитой гимнастки случилось долгожданное чудо. У Светланы Хоркиной родился второй малыш.
Woman.ru вчера в 18:14
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Стало известно, сколько Анастасия Заворотнюк заплатила за лечение
За сутки лечения в элитной палате актриса отдавала примерно 30-40 тысяч рублей, а дополнительные услуги по реабилитации стоили от 5 до 50 тысяч.
Live24 вчера в 11:07
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН вчера в 05:47
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза
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РБК 08:41
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Интерфакс 06:33
Космос
Маск впервые написал в Twitter через спутниковый интернет Starlink
Илон Маск опубликовал два сообщения в Twitter и сообщил, что сделал это при помощи создаваемой им глобальной интернет-системы Starlink.
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Гаджеты
Xiaomi выпустила новую прошивку MIUI 11
Xiaomi выпустила прошивку MIUI 11 для своих смартфонов. Первыми обновили устройства китайские пользователи.
Политическая Экспертиза 20 октября в 03:41
Общество
Россияне определили самую бесполезную бытовую технику
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:16
Авто
Компания Audi представила гибридный седан Audi A6 55 TFSI e quattro
Концепция привода Audi A6 55 TFSI e quattro разработана таким образом, чтобы клиенты могли большую часть своей повседневной езды совершать исключительно на экологически чистой силовой установке.
SpeedMe вчера в 09:05