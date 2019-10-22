с чего всё началось

Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов в беседе с «Ведомостями» оценил повышение стоимости поставщиками в 25–50%, до 59 руб. за 1 кг. По его словам, это связано с ростом оптовой цены, по которой покупают гречку производители фасованной продукции.

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Политика В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки» Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».

Происшествия В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.

Армия и оружие В Ираке потребовали вывести из страны покинувшие Сирию войска США В коммюнике отмечается, что выводимым американским войскам из Сирии разрешено на въезд в Иракский Курдистан транзитом, чтобы затем они покинули Ирак.

Происшествия Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.

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Наука В технике экстракорпорального оплодотворения обнаружили приводящий к бесплодию изъян Ученые из Исследовательского центра больницы Монреальского университета (CRCHUM) обнаружили одну из вероятных причин случая бесплодия при экстракорпоральном оплодотворении.

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