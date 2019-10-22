Экономика
РБКПоставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов в беседе с «Ведомостями» оценил повышение стоимости поставщиками в 25–50%, до 59 руб. за 1 кг. По его словам, это связано с ростом оптовой цены, по которой покупают гречку производители фасованной продукции.
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с чего всё началось
Поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен, сообщили «Ведомостям» сотрудники пяти крупных розничных сетей.Ведомости21 октября в 18:22
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