Экономика

РБКРБКПоставщики сообщили о росте цен на гречку в России

Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов в беседе с «Ведомостями» оценил повышение стоимости поставщиками в 25–50%, до 59 руб. за 1 кг. По его словам, это связано с ростом оптовой цены, по которой покупают гречку производители фасованной продукции.
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с чего всё началось

В России начали расти цены на гречку

Поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен, сообщили «Ведомостям» сотрудники пяти крупных розничных сетей.
Ведомости21 октября в 18:22

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