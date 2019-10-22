Экономика
RT на русскомПоставщики предупредили о росте цен на гречку в России
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ретейлеров. По разным данным, цены на гречку в регионах России могут повыситься на 5—50%.
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Поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен, сообщили «Ведомостям» сотрудники пяти крупных розничных сетей.Ведомости21 октября в 18:22
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Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
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Армия и оружие
Путин и Эрдоган пришли к соглашению по Сирии
Президенты Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган достигли договоренности по Сирии в результате шестичасовых переговоров в Сочи.
Planet Today 02:19
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Путин предложил президенту ЦАР подумать о совместных проектах с РФ
Президент России Владимир Путин предложил президенту ЦАР Фостену-Арканжу Туадере подумать о совместных проектах с РФ.
Политика Сегодня 07:46
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Петренко рассказал, как скатывался по наклонной после ухода Климовой
Долгое время Климова и Петренко считались одной из самых красивых пар отечественного кинематографа.
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ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
РИА Новости 05:38
Политика
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США признали крупнейшим геополитическим неудачником из-за соглашения между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой России Владимиром Путиным о совместном патрулировании севера Сирии.
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Армия и оружие
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Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru 20 октября в 21:58
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Моуринью может стать главным тренером дортмундской «Боруссии»
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить дортмундскую «Боруссию».
REGNUM 08:41
Экономика
Кудрин назвал сбалансированными доходы бюджета на 2020-2022 годы
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ТАСС 04:18
Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 07:08
Финансы
Банк России может снизить ключевую ставку до 6%
Напомним, ранее АБН сообщало о том, что глава ЦБ заявила, что в банке допускают более решительное снижение ключевой ставки из-за уровня инфляции ниже целевых показателей.
АБН 06:25
Культура
Елена Летучая нашла себе новую работу
Правда и до и после Елена много и часто перемещалась по миру на самолете и чувствовала себя прекрасно.
Paparazzi.ru 06:17
Происшествия
Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом
Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
ТАСС 06:41
Кино
Бесплатный интернет предлагает «Ростелеком» за подписку на Wink
Компания «Ростелеком» предлагает абонентам выгодную акцию – бесплатный интернет за подписку на Wink.
Регион online 06:06
Политика
Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки
«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.
РБК 05:29
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Армия и оружие
WikiLeaks представил противоречащий выводам ОЗХО по Сирии доклад
Изучив представленные химические анализы, взятые на месте предполагаемого инцидента, баллистические исследования и показания свидетелей, члены комиссии пришли к выводу, что основная информация была скрыта от общественности для того, чтобы подогнать выводы расследования под «определенный результат».
REGNUM 09:15
Политика
Власти Гонконга отозвали законопроект об экстрадиции
Власти Гонконга отказались дорабатывать закон об экстрадиции В начале сентября глава местной администрации Кэрри Лэм заявила о готовности отозвать спорный законопроект.
Право.ру 06:15
Общество
Визитку Путина выставили на продажу за 2 млн рублей
Человек, выставивший визитку на продажу, утверждает, карточка получена от Путина его отцом и «ждала своего момента в визитнице более 20 лет».
Известия 07:46
Политика
Зеленский рассчитывает на скорые переговоры в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером сообщил, что Киев надеется на скорое проведение саммита в «нормандском формате».
Московский Комсомолец 01:43
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Шоу-бизнес
Пугачева приготовила обед и ужин для Бориса Рубиновского
Продюсер выразил свою благодарность Максиму Галкину за экскурсию по дому и веселые беседы, а Аллу Пугачеву поблагодарил за невероятный ужин и обед, которые были приготовлены певицей.
Территория новостей вчера в 10:32
Экономика
Moody’s изменило прогноз по банковскому сектору России
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по российскому банковскому сектору с позитивного на стабильный из-за слабого роста экономики.
Российская газета 05:55
Происшествия
В центре Москвы автомобиль сбил двух женщин
В Москве в Погорельском переулке автомобиль сбил двух женщин, водитель скрылся с места происшествия.
RT на русском 07:41
Общество
Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки
Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки опробовал возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах «Сибура».
RT на русском 08:08
Космос
В России построят корабль для космических туристов
Исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев сообщил о планах госкорпорации создать специальную модификацию космического корабля "Союз" для туристов.
Pravda.Ru 03:10
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
РБК вчера в 19:26
Общество
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»
Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Российская газета 03:22