Экономика
РБКПоставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов в беседе с «Ведомостями» оценил повышение стоимости поставщиками в 25–50%, до 59 руб. за 1 кг. По его словам, это связано с ростом оптовой цены, по которой покупают гречку производители фасованной продукции.
Читать в источнике
Оценить110
с чего всё началось
«Лента» тоже получила аналогичные уведомления от поставщиков, пока их изучает, говорит представитель ритейлера. Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов приводит такие цифры: поставщики повышают цену на 25–50% до 59 руб. за 1 кг.Ведомостивчера в 22:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
RT на русском вчера в 15:02
Армия и оружие
Сеул заявил о «вторжении» российского самолёта в зону действия ПВО
Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Южная Корея заявила о том, что российский военный самолёт дважды вошёл в воздушное пространство страны над островами Токто, а ещё два самолета, российский и китайский, вошли в зону опознавания ПВО без предварительного уведомления.
REGNUM 06:45
Политика
Украинский министр назвал себя дебилом
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
Lenta.ru 07:12
Общество
Число заключенных в России достигло исторического минимума
Пресс-бюро ФСИН России сообщило, что число осужденных, содержащихся в исправительных колониях, за 2019 года снизилось на 6%, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:03
Армия и оружие
Российские вертолеты приземлились на бывшей американской базе в Сирии
Вертолеты Военно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка, сообщают РИА Новости.
REGNUM 04:54
Общество
Журналист Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Москва 24 вчера в 12:42
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Финансы
Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов вторника
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов вторника связан прежде всего с сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты emerging markets на фоне ожиданий заключения торгового соглашения между США и Китаем.
Интерфакс 07:25
Общество
Император Японии Нарухито официально вступил на престол
В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
REGNUM 06:27
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru 05:18
Экономика
Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке.
RT на русском вчера в 10:09
Экономика
Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют
Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 22:55
Происшествия
На месте прорыва дамб под Красноярском нашли сейф
Сотрудники полиции нашли сейф на месте прорыва дамб на золотодобывающем участке в Курагинском районе Красноярского края, его пытаются вскрыть.
Lenta.ru 07:41
Общество
BadComedian подписал контракт с онлайн-кинотеатром
Видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) подписал контракт с онлайн-кинотеатром ivi, передают "Ведомости" со ссылкой на директора компании по маркетингу Алексея Казакова.
Газета.Ru 07:42
Происшествия
Резню в Новой Москве устроил ранее судимый сотрудник хостела
Одной из жертв 26-летнего мужчины, устроившего резню в хостеле в Новой Москве, стала находившая на четвертом месяце беременности 29-летняя женщина.
Вести.Ru 07:44
Армия и оружие
В Минобороны разъяснили задачи «Военно-строительной компании»
Создаваемая по указу президента РФ «Военно-строительная компания» призвана вывести военное строительство из коммерческого сектора и позволит избавиться от лишних подрядчиков и бюрократии.
Пятый канал 19 октября в 02:21
Наука
На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью
Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.
REGNUM 06:50
Хоккей
Тарасенко признан второй звездой игрового дня в НХЛ
Sportbox.RU 05:49
Общество
Большинство россиян считают, что не влияют на происходящее в стране
Согласно результатам социологического исследования «Левада-центра», большинство россиян (58%) полагают, что не имеют никакого влияния на происходящее в стране, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 03:08
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Интерфакс 06:33
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина снова стала мамой
Гимнастка поделилась радостью в соцсети Несколько часов назад 40-летняя "королева брусьев" Светлана Хоркина сообщила своим подписчикам радостное известие: она стала матерью во второй раз.
WomanHit.ru 07:57
Технологии
Крупное обновление Windows 10 уже доступно для избранных
Компания Microsoft пару недель назад анонсировала следующее крупное обновление операционной системы Windows 10.
iXBT.com вчера в 14:59
Общество
Обещавшая не рожать британка забеременела в 22-й раз
Семья не хотела заводить новых детей еще после рождения двадцатого ребенка. Ранее женщина в Индии родила в возрасте 75 лет.
Москва 24 вчера в 15:08
Общество
Россияне определили самую бесполезную бытовую технику
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:16
Происшествия
В Чите убийцу 12-летней девочки приговорили к пожизненному заключению
Российская газета 06:18
Футбол
Почеттино отреагировал на слухи об отставке
Наставник лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал неудачное начало сезона.
Евро-футбол.ру 07:12
Футбол
Болельщик потребовал от Черчесова вызвать в сборную форварда Узбекистана
Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о звонке болельщика, который он получил во время подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы – 2020.
Известия 06:26
Политика
Путин поручил Голодец заняться документальным кино
На встрече с Голодец Путин поручил вице-премьеру обсудить проблему документального кино и заняться ею.
REGNUM вчера в 21:05