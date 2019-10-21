Экономика

RT на русскомRT на русскомПоставщики предупредили о росте цен на гречку в России

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ретейлеров. По разным данным, цены на гречку в регионах России могут повыситься на 5—50%.
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с чего всё началось

В России начали расти цены на гречку

Поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен, сообщили «Ведомостям» сотрудники пяти крупных розничных сетей.
Ведомостивчера в 22:22

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Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России

RT на русском06:13

Что случилось этой ночью: вторник, 22 октября

Интерфакс04:24

В ожидании гречневой лихорадки. Крупа может подорожать в полтора раза

Фонтанка.Рувчера в 10:01

Торговые сети предупредили о резком подорожании гречи

URA.Ruвчера в 23:52

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

РБКвчера в 23:33

В России начали расти цены на гречку

Ведомостивчера в 22:22

Поставщики гречки предупреждают о росте цен до 25%

Коммерсантъ00:51
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 07:32, Вашингтон
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

ТАСС 06:56
Политика

Володин пригласил парламентариев из КНДР посетить Россию в 2020 году

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил парламентариев КНДР вновь посетить с визитом Россию в 2020 году, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.
REGNUM 06:47
Происшествия

На месте прорыва дамб в Красноярском крае обнаружили сейф

Сотрудники полиции обнаружили сейф на месте прорыва дамб технологического водоёма золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 06:49
Политика

США и Япония обсудили вопрос размещения новых ракет средней дальности

Власти Японии провели переговоры с высокопоставленным американским армейским чиновником по вопросу размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе США новых ракет средней дальности, 22 октября со ссылкой на источник сообщает японская газета Asahi Shimbun.
Красная весна 04:54
Политика

Михаил Горбачёв сообщил свою точку зрения на окончание Холодной войны

Первый и последний президент СССР пояснил, что, по его мнению, окончание Холодной войны было общей победой, но западные политики, в первую очередь США, приписали победу себе, не думая, как к этому отнесутся в России.
REGNUM вчера в 19:09
Происшествия

Двое полицейских погибли в ДТП с трамваем в Волгограде

Двое сотрудников ППС, старший сержант и стажер роты №7 в составе полка ППСП УМВД России по Волгограду, после смены возвращались домой на "двенадцатой".
КП - Волгоград 05:40
Общество

В России выросло число долларовых миллиардеров

Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров.
RT на русском вчера в 11:44
Экономика

Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют

Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 22:55
Единоборства

Нурмагомедов взял уроки кулинарии у известного турецкого шеф-повара

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в Турции посетил ресторан Hatay Medeniyetler Sofras, где вместе с местным шеф-поваром Бураком Оздемиром поучаствовал в приготовлении различных блюд.
Чемпионат вчера в 21:49
Армия и оружие

Помпео сообщил о готовности США к войне с Турцией

Вашингтон может применить военную силу против Турции за операцию, которую та проводит на северо-востоке Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Газета.Ru 06:40
Шоу-бизнес

Голая дочь Синди Кроуфорд смутила пользователей Сети

Дочь Синди Кроуфорд смутила подписчиков пикантными снимками. В кадре девушка позирует напротив зеркала.
Дни.ру вчера в 11:52
Происшествия

Петербурженку ограбили и обесчестили в парадной на Ленинском

Петербурженку обобрали в парадной дома на Ленинском проспекте. Сумма ущерба небольшая, куда больше стоит задетая честь.
Фонтанка.Ру 06:21
Происшествия

Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на шестерых человек в Москве, двое из которых умерли от полученных ранений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Интерфакс 05:33
Происшествия

В Челябинске несколько домов остались без отопления

В Ленинском районе Челябинска несколько жилых домов лишились отопления. Под отключение попали и школы, пишут местные СМИ.
REGNUM 04:51
Политика

Партия Трюдо победила на парламентских выборах в Канаде

РБК 06:30
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Футбол

Болельщик потребовал от Черчесова вызвать в сборную форварда Узбекистана

Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о звонке болельщика, который он получил во время подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы – 2020.
Известия 06:26
Кино

Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru 05:18
Общество

«Росконтроль» назвал худший черный чай в пакетиках

«Росконтроль» определил худший черный чай в пакетиках.
Телеканал 360° вчера в 08:44
Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории

Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
RT на русском 00:27
Фигурное катание

Анна Щербакова обновила действующий рекорд женского фигурного катания

Во время проката произвольной программы Анна Щербакова сделала каскад четверной лутц – тройной тулуп, за что судьи дали ей рекордные 18,66 балла.
Inc-news.ru 05:15
Политика

Экс-премьер Латвии заявил, что страна находится в «пятой точке»

Бывший премьер-министр Латвии Вилис Криштопанс раскритиковал в эфире передачи "Клуб национальных интересов" канала Riga24 политику властей страны.
Life.ru вчера в 22:10
Происшествия

На Украине потерпел крушение вертолёт

В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском вчера в 15:02
Политика

Путин ввел в СПЧ Фаддеева и Вышинского вместо Федотова и Шульман

Газета.Ru вчера в 15:57
Культура

Нагиев впервые встал на колени перед участницей «Голоса»

Шоумен Дмитрий Нагиев впервые за всю историю передачи "Голос" рухнул на колени перед одной из участниц конкурса, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 09:56
Общество

Большинство россиян считают, что не влияют на происходящее в стране

Согласно результатам социологического исследования «Левада-центра», большинство россиян (58%) полагают, что не имеют никакого влияния на происходящее в стране, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 03:08
Футбол

Леонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы

Советский спорт вчера в 11:46
Футбол

Ла Лига выступила против проведения «Эль Класико» 18 декабря

По информции Marca, клубы должны были до 21 октября согласовать новое время проведения матча, и хотя и "Барса" и "Реал" сошлись на 18 декабря, против такого развития событий выступило руководство Ла Лиги, направившее письмо в Королевскую футбольную федерацию, утверждающую даты проведения игр.
ProstoProSport 05:27
Армия и оружие

Российские вертолеты сели на бывшей базе США в Сирии

Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка, где ранее находилась американская военная база.
Lenta.ru 06:19
Происшествия

Обвиняемый в убийстве девочки в Саратове сознался

Газета.Ru вчера в 11:29
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