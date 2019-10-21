Экономика
RT на русскомПоставщики предупредили о росте цен на гречку в России
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ретейлеров. По разным данным, цены на гречку в регионах России могут повыситься на 5—50%.
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с чего всё началось
«Лента» тоже получила аналогичные уведомления от поставщиков, пока их изучает, говорит представитель ритейлера. Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов приводит такие цифры: поставщики повышают цену на 25–50% до 59 руб. за 1 кг.Ведомостивчера в 22:22
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Россияне определили самую бесполезную бытовую технику
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.
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Министерство культуры РФ показало черный список кинокомпаний, задолжавших бюджету деньги.
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Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Политика
Посол Турции прокомментировал слова Помпео о готовности США к войне
Посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о готовности страны к войне.
RT на русском 08:14
Происшествия
На месте прорыва дамб под Красноярском нашли сейф
Сотрудники полиции нашли сейф на месте прорыва дамб на золотодобывающем участке в Курагинском районе Красноярского края, его пытаются вскрыть.
Lenta.ru 07:41
Авто
В Россию скоро начнут поставлять автомобили Khazar
Азербайджан в скором времени планирует начать поставлять в Россию автомобили Khazar SD, которые выпускают на заводе в Нефтчалинской промзоне на юге страны.
Российская газета 07:12
Здоровье
Организм американца 8 лет самостоятельно вырабатывал пиво
Организм 46-летнего американца в течение восьми лет самостоятельно вырабатывал пиво.
Вечерний курьер вчера в 17:30
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик ушел из дома после ссоры с матерью
В Петербурге разыскивают 12-летнего мальчика, который ушел из дома после ссоры с матерью.
Piter.tv 07:18
Политика
Путин назвал Макрону условия встречи «нормандской четверки»
Саммит в «нормандском формате» должен быть «тщательно подготовлен», эту работу продолжат помощники лидеров стран-участниц «четверки» и министерства иностранных дел.
РБК вчера в 17:01
Экономика
Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют
Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 22:55
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Болгария начала строить новый участок «Турецкого потока»
ТВ Центр вчера в 15:12
Армия и оружие
Вертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии
Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка (Эс-Саура) в сирийской провинции Ракка.
Российская газета 05:11
Происшествия
Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве
В Новой Москве задержан мужчина, который утром 22 октября зарезал двух человек и ранил еще четырех.
Газета.Ru 07:10
Наука
Еще один факт подтверждает, что динозавров погубил астероид
Получено новое подтверждение того, что причиной массового вымирания на границе мела и палеогена, когда погибли динозавры, был именно астероид.
РИА Новости вчера в 19:00
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 20 октября в 10:16
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Интерфакс 06:33
Политика
Путин поручил Голодец заняться документальным кино
На встрече с Голодец Путин поручил вице-премьеру обсудить проблему документального кино и заняться ею.
REGNUM вчера в 21:05
Политика
Украинский министр назвал себя дебилом
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
Lenta.ru 07:12
Экономика
Минтруд ответил на предупреждение HeadHunter о массовых сокращениях
О возможных сокращениях персонала в новом году заявили 9% респондентов. При этом 62% компаний спрогнозировало расширение штата сотрудников.
РБК вчера в 09:11
Шоу-бизнес
Сын Кристины Орбакайте окончил университет
Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью. Средний сын певицы — Дени Байсаров — окончил университет в Лондоне.
ОК! вчера в 12:03
Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
Политика
Екатерина Шульман исключена из Совета по правам человека
Московский Комсомолец вчера в 19:41
Киберспорт
Forbes назвал самых влиятельных представителей киберспорта в России
Телеканал RTVI 07:59
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина снова стала мамой
Гимнастка поделилась радостью в соцсети Несколько часов назад 40-летняя "королева брусьев" Светлана Хоркина сообщила своим подписчикам радостное известие: она стала матерью во второй раз.
WomanHit.ru 07:57
Здоровье
Саратовскую горбольницу № 1 может возглавить Евгений Ковалев
Напомним, с 2000-го и до 7 октября этого года 1-ю Советскую возглавлял доктор медицинских наук Игорь Салов.
Взгляд-инфо вчера в 14:43
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Звезда «Сватов» Федор Добронравов оценил перспективы сериала
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