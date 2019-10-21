Экономика

RT на русскомRT на русскомПоставщики предупредили о росте цен на гречку в России

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ретейлеров. По разным данным, цены на гречку в регионах России могут повыситься на 5—50%.
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с чего всё началось

В России начали расти цены на гречку

«Лента» тоже получила аналогичные уведомления от поставщиков, пока их изучает, говорит представитель ритейлера. Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов приводит такие цифры: поставщики повышают цену на 25–50% до 59 руб. за 1 кг.
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