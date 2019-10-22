с чего всё началось

Поставщики предупредили о повышении цен на гречку, с начала нового года она может подорожать на 5-10%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ритейлеров.

Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России

Политика Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).

Общество Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.

Политика Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".

Спорт Российская сборная вновь не сможет полноценно участвовать в Олимпиаде Как говорит генеральный директор Российской национальной антидопинговой организации (Русада) Юрий Ганус, Олимпийская сборная России скорее всего не сможет полноценно участвовать в Летних олимпийских играх в Токио 2020 года.

Авто Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию.

Общество Елену Малышеву госпитализировали в больницу Известную российскую телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в московскую больницу.

Происшествия Трое забайкальцев в центре Читы ударили женщину ножом и отобрали сумку Трое неизвестных ударили женщину ножом в спину, схватили сумку и скрылись. Полицейским удалось по «горячим следам» задержать подозреваемых.

Экономика Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.

Политика Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе «Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.

Шоу-бизнес Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.

Общество Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.

Здоровье В Челябинске обнаружили вирус африканской чумы в партии колбасы В поступившей на склад челябинского предприятия «Южурал-Торг» колбасе обнаружен вирус африканской чумы свиней (АЧС).

Политика Трамп поручил снять санкции с Турции США снимут санкции против Турции, заявил американский президент Дональд Трамп. Такое поручение он дал министру финансов Стивену Мнучину.

Происшествия В Великобритании нашли грузовик с 39 телами Полиция графства Эссекс (Великобритания) сообщила об обнаружении 39 тел в прицепе грузовика в промышленной зоне города Грейс.

Экономика В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.

Общество «Росатом» опроверг информацию о ввозе в Россию радиоактивных отходов Компания «Техснабэкспорт», входящая в госкорпорацию «Росатом», назвала дезинформацией заявление российского отделения Greenpeace о ввозе в страну радиоактивных отходов.

Политика Сноуден считает, что Америка будет вмешиваться в российские выборы В начале второго квартала этого года был опубликован доклад Роберта Мюллера, в котором спецпрокурор США утверждал о влиянии российских властей в выборы Президента США 2016 года.

Экономика Гордума Читы объяснила причины увеличения налога на имущество Увеличение ставки налога на имущество для физических лиц необходимо для исполнения бюджета, иначе город лишится дотаций, сообщил 24 октября на заседании гордумы председатель комитета по бюджетной политике думы Читы Максим Потапов.

Футбол Клеман Лангле: «Гризманн подтвердил, что никакого спада у него нет» Защитник «Барселоны» Клеман Лангле перед игрой против «Славии» высказался по поводу критики в адрес форварда Антуана Гризманна на старте сезона.

Экономика Орешкин прокомментировал позицию России в рейтинге Doing Business Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью RT прокомментировал улучшение позиции России в рейтинге Doing Business Всемирного банка и Международной финансовой корпорации.