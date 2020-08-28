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РБК
РБК

Поставщики предупредили о росте цен на икру

Оптовые поставщики красной икры предупредили о подорожании сырья на 20–60% в текущем году из-за неудачной путины лососевых. Об этом со ссылкой на два источника в крупных торговых сетях сообщил «Коммерсантъ». По словам одного из источников, окончательно цены еще не сформировались.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Неудачная путина лососевых на Дальнем Востоке в этом году грозит снижением производства красной икры на 25–30% и ростом цен на нее на 20-60%. Ряд крупных сетей уже получили такие уведомления от поставщиков. Помимо сокращения улова, удорожанию икры способствовало увеличение расходов рыбаков.
Коммерсантъ18:09
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Будущее России. Национальные проекты

«Ъ»: красная икра может подорожать из-за неудачной путины лососевых на Дальнем Востоке

Будущее России. Национальные проекты03:53
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Коммерсантъ18:09
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Поставщики предупредили о росте цен на икру

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В России взлетят цены на икру: виноваты слабый улов и пандемия

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Поставщики предупредили о росте цен на красную икру до 60%

Forbes02:55
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В России ожидается резкое подорожание красной икры

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В России подорожает красная икра

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Производители мороженого предупредили о росте цен из-за маркировки

Компания "Юнилевер" при поддержке Союза мороженщиков России обратилась к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой исключить мороженое весом до 100 г из списка товаров, подлежащих маркировке по экономическим и технологическим причинам.
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Мы не допустим обвала национальной валюты. Если народ хочет купить доллар — пожалуйста, он сегодня стоит, сколько стоит. У нас плавающий курс: спрос большой — значит, дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше — значит, будет дешевле стоить. Мы, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля.
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Скончалась двукратная чемпионка мира по волейболу Алиса Крашенинникова

Двукратная чемпионка мира по волейболу и обладательница двух золотых медалей чемпионатов Европы Алиса Крашенинникова скончалась в возрасте 87 лет, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.
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