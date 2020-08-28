Поставщики предупредили о росте цен на икру
Оптовые поставщики красной икры предупредили о подорожании сырья на 20–60% в текущем году из-за неудачной путины лососевых. Об этом со ссылкой на два источника в крупных торговых сетях сообщил «Коммерсантъ». По словам одного из источников, окончательно цены еще не сформировались.В источнике
С чего всё началось
У икры намечается подорожание
Неудачная путина лососевых на Дальнем Востоке в этом году грозит снижением производства красной икры на 25–30% и ростом цен на нее на 20-60%. Ряд крупных сетей уже получили такие уведомления от поставщиков. Помимо сокращения улова, удорожанию икры способствовало увеличение расходов рыбаков.
Коммерсантъ18:09
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