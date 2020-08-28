Поставщики предупредили о росте цен на икру

Национальное Аграрное Агентство 2

Оптовые поставщики красной икры предупредили о подорожании сырья на 20–60% в текущем году из-за неудачной путины лососевых. Об этом со ссылкой на два источника в крупных торговых сетях сообщил «Коммерсантъ». По словам одного из источников, окончательно цены еще не сформировались.