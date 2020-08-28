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РБК
РБК

Поставщики предупредили о росте цен на икру

Оптовые поставщики красной икры предупредили о подорожании сырья на 20–60% в текущем году из-за неудачной путины лососевых. Об этом со ссылкой на два источника в крупных торговых сетях сообщил «Коммерсантъ». По словам одного из источников, окончательно цены еще не сформировались.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Неудачная путина лососевых на Дальнем Востоке в этом году грозит снижением производства красной икры на 25–30% и ростом цен на нее на 20-60%. Ряд крупных сетей уже получили такие уведомления от поставщиков. Помимо сокращения улова, удорожанию икры способствовало увеличение расходов рыбаков.
Коммерсантъ18:09
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Национальное Аграрное Агентство

В России ожидается резкое подорожание красной икры

Национальное Аграрное Агентство01:44
РБК

Поставщики предупредили о росте цен на икру

РБК03:28
Мойка78

В России взлетят цены на икру: виноваты слабый улов и пандемия

Мойка7803:17
Forbes

Поставщики предупредили о росте цен на красную икру до 60%

Forbes02:55
EastRussia

В России подорожает красная икра

EastRussia03:30
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Коммерсантъ18:09
Fishnet.ru

Мониторинг предложений по лососевой икре на торговой площадке FISHNET.RU на 17.08 – 27.08.2020 года

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