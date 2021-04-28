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Экономика

Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России

Крупы в России могут подорожать. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителей нескольких торговых сетей и поставщиков. В Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" заявили, что, например, гречка подорожает на 10 процентов.В источнике

С чего всё началось

Экспорт разогнал цены на гречку

Представитель сети магазинов «Верный» в разговоре с «Ведомостями» подтвердил: еще в феврале поставщики начали писать письма о повышении закупочных цен на крупы на 7,5–15% начиная с марта и апреля. Он уверяет, что пока «Верный» не принял ни одного из предложений о повышении стоимости.
Ведомости27 апреля в 16:52

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В правительстве обсуждают временный запрет на экспорт гречки

Ведомостивчера в 14:21

Минпромторг не запрашивал у торговых сетей информацию по ценам на крупы

ТАССвчера в 06:13
Официальный комментарий
Минсельхоз
Текущие объемы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп... В настоящий момент Министерство разрабатывает ряд мер, направленных на недопущение дальнейшего роста цен на гречневую крупу
ТАССвчера в 02:09

Поставщики сообщили ритейлу о повышении закупочных цен на гречку

Коммерсантъвчера в 20:25

«Ведомости»: в России могут подорожать крупы

РИА Новостивчера в 22:52

Поставщики предупредили ретейлеров о росте закупочных цен на гречку

РБКвчера в 21:53

Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России

Российская газетавчера в 20:30

Эксперт не видит предпосылок для повышения цен на гречку

REGNUMвчера в 07:58
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Со слов главы Управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской регионального минздрава Илья Сиротко отметил, что окончательное решение о том, нужно ли делать прививку от COVID-19 переболевшим принимает врач после проведения осмотра.
Kursk.comвчера в 13:06