Крупы в России могут подорожать. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителей нескольких торговых сетей и поставщиков. В Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" заявили, что, например, гречка подорожает на 10 процентов.

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С чего всё началось Экспорт разогнал цены на гречку Представитель сети магазинов «Верный» в разговоре с «Ведомостями» подтвердил: еще в феврале поставщики начали писать письма о повышении закупочных цен на крупы на 7,5–15% начиная с марта и апреля. Он уверяет, что пока «Верный» не принял ни одного из предложений о повышении стоимости. Ведомости 27 апреля в 16:52