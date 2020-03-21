Коронавирус

РБКРБКПоставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
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с чего всё началось

Оптовые цены на крупы начали расти

Сети супермаркетов «Лента» и «Магнит» получают уведомления от поставщиков о повышении оптовых цен на продукты питания, в том числе на крупы, сообщили «Ведомостям» их представители. «Лента» пока их рассматривает, «Магнит» – проверяет на обоснованность.
Ведомости03:38

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Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

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Forbes04:50

Оптовые цены на крупы начали расти

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Ученые объяснили, что из-за копыт этих животных появляется новый снежный пласт. Именно это поможет сохранить вечную мерзлоту.
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Заболевшая коронавирусом Ольга Куриленко рассталась с бойфрендом

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В Москве демонтировали временный памятник Жукову

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Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

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Как сообщили «Стране» депутаты от «Слуги народа»,

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Большой палец на правой руке превратили в виртуальную левую руку

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Россия и Белоруссия договорились по поставкам нефти

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Интерфакс 06:07
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