Коронавирус

РБКРБКПоставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
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Оптовые цены на крупы начали расти

Четыре из пяти крупнейших российских поставщиков гречки, сотрудничающих с самой крупной в Восточной Сибири торговой сетью «Командор» (Красноярск), уведомили компанию о повышении цен на 15–20% из-за роста затрат на энергоносители, обслуживание импортного оборудования и транспортных расходов, рассказывает ее директор Андрей Тетерин.
Ведомости03:38

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Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

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Поставщики поднимают цены на гречку и рис на фоне коронавируса

URA.Ru06:20

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ГЛАС.RU04:59

Поставщики начали повышать оптовые цены на гречку и рис

Forbes04:50

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В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса

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Компания Nokia возродила свой популярнейший телефон из линейки Originals — модель 5310.
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Набор новых функций управления с помощью жестов Columbus включает в себя опции для запуска таймера и голосового помощника Google Assistant, возможности управления воспроизводимой музыкой, включение камеры и др.
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В Челябинской области выявили первого заразившегося коронавирусом

В Челябинской области подтвердили первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19.
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Нападающий московского ЦСКА и сборной России Федор Чалов поделился эмоциями после получения предложения из клуба "Кристал Пэлас", выступающего в Английской премьер-лиге (АПЛ).
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Неизвестные сообщили о минировании восьми российских самолетов, которые выполняли рейсы из Москвы и в Москву.
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Стараюсь поддерживать себя в форме. У меня тут и резинки, и гантели. Даже занимаясь дома, мышцы прилично забить можно.
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Сергей Лавров стал Героем труда

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
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Сусо: «„Милану“ сложно добиться успеха, меняя все ежегодно. Хочу остаться в „Севилье“ и играть в ЛЧ»

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В России начался мониторинг цен на продукты и лекарства

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Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
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