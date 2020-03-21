Коронавирус
РБКПоставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку
Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
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с чего всё началось
Сети супермаркетов «Лента» и «Магнит» получают уведомления от поставщиков о повышении оптовых цен на продукты питания, в том числе на крупы, сообщили «Ведомостям» их представители. «Лента» пока их рассматривает, «Магнит» – проверяет на обоснованность.Ведомости03:38
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ФИФА показала официальный фильм о ЧМ-2018 в России
Международная федерация футбола показала официальный фильм о чемпионате мира в России.
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Число смертей от коронавируса в Турции растет
Анкара, 21 марта 2020, 11:43 — REGNUM Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил информацию о девятой смерти от последствий коронавируса, об этом 21 марта он сообщил на своей официальной странице в Twitter.
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Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
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Как сообщили «Стране» депутаты от «Слуги народа», замглавы фракции Евгения Кравчук написала в партийном чате, что на следующей неделе возможно будет внеочередное заседание Рады на котором рассмотрят введение Чрезвычайного положения в Украине.
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Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше
"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
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В Италии побит новый антирекорд по смертности от коронавируса
В Италии на 21 марта общее число зараженных COVID-2019 составило 53 578 человек.
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Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом
Бывший глава Псковской области Михаил Кузнецов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил корреспонденту РБК.
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Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Здоровье
Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице
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От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
Футбол
Левандовски с женой направили миллион евро на борьбу с коронавирусом
Акцию запустили одноклубники Левандовски по «Баварии» Йозуа Киммих и Леон Горецка, пожертвовавшие по 500 тысяч евро.
Здоровье
Британские ученые нашли еще один симптом коронавируса
Британские ученые полагают, что в среднем такой симптом встречается в 10-15% случаев при любых коронавирусных инфекциях.
Музыка
Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Сеть
Общество
Украинский депутат госпитализирован с пневмонией от коронавируса
Признаки пневмонии стали причиной перевода с домашнего карантина в инфекционных изолятор местной больницы, сообщил депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов 21 марта на своей странице в Facebook.
Космос
Ракета с 34 британскими спутниками стартовала с Байконура
В субботу, 21 марта, с космодрома Байконур в Казахстане успешно стартовал запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б".
Наука
Ученые из Томска предложили новый способ модификации графена
Новую методику модификации графена, которая позволяет сделать материал более гибким и стойким к коррозии, разработали в Томском политехническом университете (ТПУ), сообщает 20 марта сайт организации.
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Компания Cepheid получила лицензию на быстрый анализ на коронавирус
Американская компания Cepheid объявила в субботу в пресс-релизе, что получила экстренную лицензию медицинского регулятора FDA на использование производимого компанией быстрого анализа на коронавирус.
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Аналитик Луонго рассказал, как РФ ввергла США в «стратегический ад»
Россия выбрала удачный момент для того, чтобы нанести удар по экономике США и ввергнуть Вашингтон в «стратегический ад», считает американский политический и экономический аналитик Том Луонго.
Армия и оружие
Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР
Как ранее писал NEWS.ru, Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о наращивании странами НАТО военного присутствия у российских границ на юго-западном стратегическом направлении.
Культура
Новую серию «Простоквашино» за сутки посмотрели более полумиллиона раз
Футбол
«Локомотив» опроверг информацию об отставке Сёмина
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Наука
Диметилаурид оказался способен образовывать водородные связи в воде
Американские химики смоделировали поведение отрицательно заряженного комплекса диметилаурида с молекулами воды в жидкой фазе и обнаружили, что золото и метильные группы способны образовывать в этой среде водородные связи.
Политика
Сергей Лавров стал Героем труда
Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Происшествия