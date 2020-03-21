Четыре из пяти крупнейших российских поставщиков гречки, сотрудничающих с самой крупной в Восточной Сибири торговой сетью «Командор» (Красноярск), уведомили компанию о повышении цен на 15–20% из-за роста затрат на энергоносители, обслуживание импортного оборудования и транспортных расходов, рассказывает ее директор Андрей Тетерин.

с чего всё началось

Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

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