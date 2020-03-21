Коронавирус
РБКПоставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку
Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
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с чего всё началось
Четыре из пяти крупнейших российских поставщиков гречки, сотрудничающих с самой крупной в Восточной Сибири торговой сетью «Командор» (Красноярск), уведомили компанию о повышении цен на 15–20% из-за роста затрат на энергоносители, обслуживание импортного оборудования и транспортных расходов, рассказывает ее директор Андрей Тетерин.Ведомости03:38
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В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
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Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
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Происшествия
На юге Мексики разбился вертолет ВМС
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Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме обратился к России с просьбой помочь охваченной коронавирусом Италии.
Авто
Авиационную версию «Буханки» вспомнили в сети
В основу спецавтомобилей легли УАЗ-452/37411.
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Здоровье
В американском университете насчитали более 300 тыс. заболевших COVID-19
По данным американского университета Джона Хопкинса, число заразившихся новым коронавирусом по всему миру превысило 300 тыс. человек.
Экономика
NYT указала на готовность России к экономическому кризису
Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.
Общество
В Подмосковье зафиксировали 35 случаев заражения коронавирусом
В Московской области сообщили о 35 новых случаев заболевания новым типом коронавируса.
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала
Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Футбол
Пасторе: «Думаю, будет невозможно закончить нынешний сезон»
Полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе в разговоре с Radio Impacto заявил, что нынешний розыгрыш Серии А вряд ли будет завершен.
Футбол
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Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
Политика
В США рассказали о главном недостатке бомбардировщика Ту-160
Американский журнал The National Interest назвал главный недостаток российского стратегического сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
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Доверенному лицу президента не доверило следствие
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Правительство подготовило новый план поддержки экономики из-за вируса
Правительство подготовило дополнительные меры поддержки экономики в условиях ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса.
Игры
Авторы The Messenger представили пошаговую RPG Sea of Stars
Студия Sabotage анонсировала пошаговую RPG Sea of Stars. Разработчики запустили на Kickstarter кампанию по сбору средств на разработку.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии
Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
Автоспорт
Сегодня Айртону Сенне исполнилось бы 60 лет
21 марта 2020 года Айртону Сенне исполнилось бы 60 лет.
Футбол
Левандовский пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом
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Специалисты рекомендуют россиянам, которые из-за коронавируса начали работать из дома или находятся на самоизоляции, следить за калорийностью рациона.
Армия и оружие
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Новый наблюдательный пункт в провинции Идлиб возводят турецкие военные, 21 марта передает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Политика
Саакашвили заявил, что Россия, в отличие от Украины, готова к кризису
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к возможному экономическому кризису.
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Собчак ответила на требование удалить интимное видео с Богомоловым
Телеведущая Ксения Собчак не намерена удалять интимное видео с мужем режиссером Константином Богомоловым, которое появилось на ее страничке в Instagram несколько часов назад.