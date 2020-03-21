Коронавирус

РБКРБКПоставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
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с чего всё началось

Оптовые цены на крупы начали расти

Четыре из пяти крупнейших российских поставщиков гречки, сотрудничающих с самой крупной в Восточной Сибири торговой сетью «Командор» (Красноярск), уведомили компанию о повышении цен на 15–20% из-за роста затрат на энергоносители, обслуживание импортного оборудования и транспортных расходов, рассказывает ее директор Андрей Тетерин.
Ведомости03:38

Подробнее о событии

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

РБК10:15

Ретейлеры сообщили о повышении оптовых цен на крупы

Фонтанка.Ру05:47

Поставщики поднимают цены на гречку и рис на фоне коронавируса

URA.Ru06:20

Оптовые цены на крупы в России начали расти

Piter.tv06:35

Оптовые цены на крупы начали расти

ГЛАС.RU04:59

Поставщики начали повышать оптовые цены на гречку и рис

Forbes04:50

Оптовые цены на крупы начали расти

Ведомости03:38
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Общество

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Вести.Ru 19:05
Общество

Ряд сенаторов США продали свои акции до обвала бирж из-за коронавируса

Несколько сенаторов США продали свои пакеты акций на крупные суммы незадолго перед обрушением фондового рынка в связи с распространением коронавируса, 20 марта сообщает CBS News.
Красная весна вчера в 16:08
Общество

Чтобы избежать карантина, сахалинцы молчат о поездках за границу

Нормативно-правовым актом предусмотрено, что лица, приехавшие из-за границы, обязаны сдать анализы на коронавирус и пройти двухнедельный карантин — в домашних условиях или в обсерваторе, в зависимости от наличия симптомов ОРВИ.
Сахалин.Инфо 18:27
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM 09:18
Армия и оружие

Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

"По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.
РИА Новости 16:50
Энергетика

Названо условие для роста цен на нефть до 60 долларов

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал условие для роста цен на нефть до 60 долларов.
Lenta.ru вчера в 16:29
Происшествия

На юге Мексики разбился вертолет ВМС

Командование ВМС Мексики сообщило в субботу о крушении вертолёта Black Hawk в штате Веракрус на юге Мексики, власти региона заявили об одном погибшем и 9 раненых.
РИА Новости 19:43
Политика

Россию попросили помочь охваченной коронавирусом Италии

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме обратился к России с просьбой помочь охваченной коронавирусом Италии.
Lenta.ru 10:31
Авто

Авиационную версию «Буханки» вспомнили в сети

В основу спецавтомобилей легли УАЗ-452/37411.
ГЛАС.RU 10:00
Происшествия

В Тульской области диагностированы два новых случая COVID-2019

Все контактеры находятся на домашней изоляции. Напомним, ранее в Тульской области COVID-2019 был диагностирован у троих жителей региона.
Российская газета 12:53
Здоровье

В американском университете насчитали более 300 тыс. заболевших COVID-19

По данным американского университета Джона Хопкинса, число заразившихся новым коронавирусом по всему миру превысило 300 тыс. человек.
РБК 19:41
Экономика

NYT указала на готовность России к экономическому кризису

Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.
Газета.Ru 02:29
Общество

В Подмосковье зафиксировали 35 случаев заражения коронавирусом

В Московской области сообщили о 35 новых случаев заболевания новым типом коронавируса.
Радио Sputnik 08:11
Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала

Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Газета.Ru 13:15
Футбол

Пасторе: «Думаю, будет невозможно закончить нынешний сезон»

Полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе в разговоре с Radio Impacto заявил, что нынешний розыгрыш Серии А вряд ли будет завершен.
Soccer.ru 17:34
Футбол

От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
РБК 17:59
Политика

В США рассказали о главном недостатке бомбардировщика Ту-160

Американский журнал The National Interest назвал главный недостаток российского стратегического сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
Газета.Ru 18:50
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Доверенному лицу президента не доверило следствие

В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Экономика

Правительство подготовило новый план поддержки экономики из-за вируса

Правительство подготовило дополнительные меры поддержки экономики в условиях ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса.
РБК 19 марта в 19:55
Игры

Авторы The Messenger представили пошаговую RPG Sea of Stars

Студия Sabotage анонсировала пошаговую RPG Sea of Stars. Разработчики запустили на Kickstarter кампанию по сбору средств на разработку.
CyberSport.ru вчера в 01:45
Общество

Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии

Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
REGNUM вчера в 10:58
Автоспорт

Сегодня Айртону Сенне исполнилось бы 60 лет

21 марта 2020 года Айртону Сенне исполнилось бы 60 лет.
F1news.ru 02:30
Экономика

Российские ретейлеры опровергли обращение к Лукашенко из-за дефицита

РБК 06:33
Футбол

Левандовский пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом

Аргументы и Факты 17:03
Общество

Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы

News.ru 16:44
Здоровье

Россиян призвали следить за питанием во время карантина

Специалисты рекомендуют россиянам, которые из-за коронавируса начали работать из дома или находятся на самоизоляции, следить за калорийностью рациона.
FlashNord вчера в 03:15
Армия и оружие

Турецкие военные начали строить новый наблюдательный пункт в Идлибе

Новый наблюдательный пункт в провинции Идлиб возводят турецкие военные, 21 марта передает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Красная весна 08:40
Политика

Саакашвили заявил, что Россия, в отличие от Украины, готова к кризису

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к возможному экономическому кризису.
РИА Новости 19:17
Шоу-бизнес

Собчак ответила на требование удалить интимное видео с Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак не намерена удалять интимное видео с мужем режиссером Константином Богомоловым, которое появилось на ее страничке в Instagram несколько часов назад.
Слово и Дело 05:44
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Tomb Raider и игру про Лару Крофт с 20 марта раздают в Steam бесплатно

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