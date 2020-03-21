Сети супермаркетов «Лента» и «Магнит» получают уведомления от поставщиков о повышении оптовых цен на продукты питания, в том числе на крупы, сообщили «Ведомостям» их представители. «Лента» пока их рассматривает, «Магнит» – проверяет на обоснованность.

с чего всё началось

Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

Футбол Арбитр Вилков возглавил федерацию футбола Нижнего Новгорода Арбитр Михаил Вилков, работающий на матчах Российской Премьер-Лиги, стал президентом федерации футбола Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба организации на странице во «ВКонтакте».

Здоровье Установлен средний инкубационный период коронавируса "Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.

Общество В Москве демонтировали временный памятник Жукову Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Общество Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.

Происшествия Против магаданского СМИ возбуждено дело за фейк о коронавирусе Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении интернет-издания "Говорит Магадан" за распространение фейковой информации о коронавирусе нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Магаданской области.

Политика МИД Украины назвал главные угрозы — COVID-19 и «агрессия России» Украинская дипломатическая служба в последние две недели 90% своего времени тратит на борьбу с пандемией COVID-19, а 10% времени — на противодействие «российской агрессии», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 21 марта в интервью «Радио Свобода».

Политика Источник сообщил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу Власти РФ склоняются к ужесточению карантина в стране и принятию решительных мер по выявлению и наращиванию тестирования тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом, для их последующей изоляции, поскольку именно такие шаги дадут возможность эффективно бороться с эпидемией, запас времени для этого у России пока сохраняется, сообщил РИА Новости источник в российском правительстве.

Общество The Moscow Times: богатые россияне покупают домой аппараты ИВЛ Как писал NEWS.ru ранее, главный врач столичной больницы № 40, куда свозят людей с подозрением на коронавирус, рассказал, что для лечения пациентов пока не требуется искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ).

Футбол У Феллаини обнаружен коронавирус Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллаини на этой неделе вернулся в Китай.

Общество В Италии из-за коронавируса останавливают предприятия Рим, 22 марта 2020, 09:48 — REGNUM Глава совета министров Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии в стране всех производственных предприятий, которые не производят товары первой необходимости.

Общество Министр экономики Украины не задекларировал квартиру в Москве У недавно назначенного министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко оказалась незадекларированная квартира в Москве, сообщает 22 марта УНИАН.

Здоровье Всех врачей и медсестер России зарегистрируют в единой базе Минздрав поручил руководителям медицинских организаций (как государственных, так и частных) зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ).

Общество Роспотребнадзор закрыл фитнес-клубы и бассейны в Москве Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее столичные фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие спортивные объекты перестать пускать посетителей.

Политика В украинской части Донецкой области введен режим ЧС из-за коронавируса В украинской части Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 21 марта, сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Шоу-бизнес Диана Гурцкая впервые согласилась снять черные очки Фотосессия оказалась настолько удачной, что Роберт, родной брат Дианы Гурцкой, решился все же впервые показать публике свою сестру без очков.

Происшествия Доверенному лицу президента не доверило следствие В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.