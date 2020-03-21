Сети супермаркетов «Лента» и «Магнит» получают уведомления от поставщиков о повышении оптовых цен на продукты питания, в том числе на крупы, сообщили «Ведомостям» их представители. «Лента» пока их рассматривает, «Магнит» – проверяет на обоснованность.

с чего всё началось

Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

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