Коронавирус

РБКРБКПоставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
Читать в источнике
Комментировать92
с чего всё началось

Оптовые цены на крупы начали расти

Сети супермаркетов «Лента» и «Магнит» получают уведомления от поставщиков о повышении оптовых цен на продукты питания, в том числе на крупы, сообщили «Ведомостям» их представители. «Лента» пока их рассматривает, «Магнит» – проверяет на обоснованность.
Ведомостивчера в 03:38

Подробнее о событии

Гречка в России подорожает в ближайшее время

Эхо Москвы00:03

Оптовые цены на крупы начали расти

Ведомостивчера в 03:38

Оптовые цены на крупы в России начали расти

Piter.tvвчера в 06:35

Поставщики поднимают цены на гречку и рис на фоне коронавируса

URA.Ruвчера в 06:20

Ретейлеры сообщили о повышении оптовых цен на крупы

Фонтанка.Рувчера в 05:47

Поставщики начали повышать оптовые цены на гречку и рис

Forbesвчера в 04:50

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

РБКвчера в 10:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 00:28, Ашберн
Здоровье

Названы повышающие опасность коронавируса болезни

У людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, увеличивается риск летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией на 10,5 процента.
Peterburg2.ru вчера в 08:08
Авто

«Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик

Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.
Тарантас Ньюс 20 марта в 05:46
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru вчера в 06:46
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета вчера в 02:59
Авто

Можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го

Почему 95-й бензин лучше 92-го Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Если производитель допускает заправку сразу двумя сортами бензина (АИ-92 и АИ-95), то, делая выбор между АИ-95 и АИ-92 в пользу первого, вы создаете благоприятные условия для работы силового агрегата.
Российская газета вчера в 06:09
Шоу-бизнес

Поклонники перестали узнавать Татьяну Догилеву

Пользователи, разумеется, актрису не узнали, а некоторые, так и вообще, написали, что на снимке запечатлена вообще не она.
Bimru.ru вчера в 06:54
Армия и оружие

Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

В страну доставят восемь мобильных бригад российских военных медиков и специалистов-вирусологов, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
РБК вчера в 17:35
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Здоровье

Ученые рассказали о борьбе алкоголя с коронавирусом

Согласно совместному исследованию ученых из Германии и Швейцарии, новый коронавирус более чувствителен к алкоголю, чем ТОРС или БВРС, и может быть почти полностью уничтожен концентрацией этанола до 30 процентов.
Обзор газет 19 марта в 08:59
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Общество

США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.
РБК вчера в 22:47
Общество

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Гинзбург подчеркнул, что капуста не станет панацеей от COVID-19, но снизит риски заражения вирусами.
Известия 20 марта в 21:49
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании восьми российских самолетов

В московский аэропорт Шереметьево пришло анонимно письмо на электронную почту о минировании восьми российских самолетов, которые выполняли рейсы из Москвы и в Москву.
Kazanfirst.ru вчера в 14:49
Политика

Аналитик Луонго рассказал, как РФ ввергла США в «стратегический ад»

Россия выбрала удачный момент для того, чтобы нанести удар по экономике США и ввергнуть Вашингтон в «стратегический ад», считает американский политический и экономический аналитик Том Луонго.
ФАН вчера в 07:42
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM вчера в 09:18
Футбол

Сенегалец из «Карпат» поблагодарил смартфон за то, что «не москаль»

Pravda.Ru 20 марта в 11:05
Общество

Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 20 марта в 16:52
Общество

«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса

«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 государствами, прекратившими обработку международной почты из-за коронавируса.
Известия вчера в 14:12
Общество

Тест вице-президента США на коронавирус оказался отрицательным

"Рада сообщить, что тест на COVID-19 дал негативный результат для вице-президента и второй леди", - написала она.
ТАСС вчера в 21:14
Происшествия

В Кузбассе рассказали о состоянии двоих заболевших коронавирусом

РИА Новости вчера в 00:38
Происшествия

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
РБК вчера в 15:57
Общество

Испания ввела самые жесткие меры карантина в Европе

Самые жесткие меры карантина в Европе приняты Испанией. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.
РЕН ТВ вчера в 18:18
Происшествия

Преподавателя МГУ задержали во время пикета в поддержку Мифтахова

Преподавателя механико-математического факультета МГУ и члена профсоюза «Университетская солидарность» Михаила Лобанова задержали во время одиночного пикета в поддержку заключённого математика Азата Мифтахова.
News.ru вчера в 10:09
Армия и оружие

В Идлибе обнаружены мины, замаскированные террористами под обычный камень

Самодельное взрывное устройство боевиков, замаскированное под камень, показал российский военный корреспондент в Сирии Олег Блохин 21 марта в своем ТГ-канале.
Красная весна вчера в 16:31
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости вчера в 20:16
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - отметили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Общество

В Италии закрывается все производство не первой необходимости

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии в стране всех производственных предприятий, не производящих продукцию первой необходимости.
ТАСС вчера в 19:01
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости вчера в 09:36
Здоровье

Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса

По данным ассоциации, потеря обоняния развивается в 10-15% случаях при любых коронавирусных инфекциях или при более чем 200 известных вирусах.
Профиль вчера в 21:30
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru вчера в 04:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное