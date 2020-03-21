Коронавирус
РБКПоставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку
Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
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с чего всё началось
Сети супермаркетов «Лента» и «Магнит» получают уведомления от поставщиков о повышении оптовых цен на продукты питания, в том числе на крупы, сообщили «Ведомостям» их представители. «Лента» пока их рассматривает, «Магнит» – проверяет на обоснованность.Ведомостивчера в 03:38
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Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Общество
США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной
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Общество
Назван снижающий риск заражения вирусами продукт
Гинзбург подчеркнул, что капуста не станет панацеей от COVID-19, но снизит риски заражения вирусами.
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В московский аэропорт Шереметьево пришло анонимно письмо на электронную почту о минировании восьми российских самолетов, которые выполняли рейсы из Москвы и в Москву.
Политика
Аналитик Луонго рассказал, как РФ ввергла США в «стратегический ад»
Россия выбрала удачный момент для того, чтобы нанести удар по экономике США и ввергнуть Вашингтон в «стратегический ад», считает американский политический и экономический аналитик Том Луонго.
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Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Футбол
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Общество
Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне
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Общество
«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса
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Общество
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Происшествия
В Кузбассе рассказали о состоянии двоих заболевших коронавирусом
Происшествия
В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба
Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
Общество
Испания ввела самые жесткие меры карантина в Европе
Самые жесткие меры карантина в Европе приняты Испанией. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.
Происшествия
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Преподавателя механико-математического факультета МГУ и члена профсоюза «Университетская солидарность» Михаила Лобанова задержали во время одиночного пикета в поддержку заключённого математика Азата Мифтахова.
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Экономика
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Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - отметили в ведомстве.
Общество
В Италии закрывается все производство не первой необходимости
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии в стране всех производственных предприятий, не производящих продукцию первой необходимости.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Здоровье
Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса
По данным ассоциации, потеря обоняния развивается в 10-15% случаях при любых коронавирусных инфекциях или при более чем 200 известных вирусах.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".